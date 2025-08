Người mẫu Lê Thu Trang kết hôn cùng diễn viên 'Chị Mười Ba'

Lê Thu Trang quyết định "về chung nhà" với bạn trai sau 5 năm gắn bó Ảnh: NVCC

Lựa chọn bộ váy cưới ren trắng, Lê Thu Trang khoe nhan sắc quyến rũ. Trong khi đó, Quang Sơn diện vest trắng cổ điển, không giấu được niềm hạnh phúc trong ngày trọng đại. Cả hai không tổ chức cầu kỳ hay phô trương, chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ bên những người thân thiết nhất.

Hành trình yêu của Lê Thu Trang - Quang Sơn

Lê Thu Trang và Quang Sơn hẹn hò vào tháng 10.2020, khi nam diễn viên đang trong giai đoạn điều trị ung thư tuyến giáp và mất giọng sau ca phẫu thuật liệt dây thanh quản. Thời gian đầu, cả hai chỉ có ý định làm bạn. Sau hơn một tháng trò chuyện, họ dần nảy sinh tình cảm và chính thức hẹn hò. Người mẫu 9X đồng hành trong suốt khoảng thời gian Quang Sơn chiến đấu với bệnh tật và nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên.

Lê Thu Trang từng đồng hành cùng bạn trai trong quãng thời gian anh chống chọi với biến cố sức khỏe Ảnh: NVCC

Tháng 6.2025, ngay trên sân khấu chung kết Miss Cosmo Vietnam, nam diễn viên bất ngờ quỳ gối cầu hôn bạn gái, đánh dấu cột mốc mới sau hành trình 5 năm yêu nhau.

Chia sẻ về quyết định “về chung nhà”, cặp sao cho hay: “Khoảnh khắc anh cầu hôn không chỉ đánh dấu sự kiện trọng đại trong cuộc đời, mà còn là kỷ niệm khi tôi hoàn thành được ước mơ đầu tiên trên chặng đường sự nghiệp đào tạo của mình. Đã đến lúc chúng tôi gọi nhau bằng một danh xưng khác, cùng nhau bắt đầu một chặng đường mới. Tôi và anh Sơn không cần ồn ào, chỉ cần bình yên và bền lâu là đủ”.

Sau chiến thắng tại The New Mentor 2023, Lê Thu Trang đảm nhận vị trí catwalk director cho Miss Cosmo Vietnam và Hoa khôi Sinh viên Việt Nam. Chia sẻ về cột mốc này, cô nói: “Công việc đào tạo cho Trang niềm vui lớn, khi được truyền đạt kinh nghiệm và nhìn thấy các bạn thay đổi từng ngày. Và một trong những may mắn lớn nhất của mình đó là luôn có anh Sơn ở bên, còn góp ý cho thí sinh về cảm xúc, diễn xuất khi trình diễn”, chân dài 9X chia sẻ.

Dù có sự nghiệp riêng song cặp sao vẫn đồng hành cùng nhau trong các dự án Ảnh: NVCC

Quang Sơn là quán quân Gương mặt điện ảnh 2019, từng góp mặt trong Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử, Dẹp loạn giang hồ, Cú đấm thép, Dưới đáy hồ… Đối với nam diễn viên, hôn lễ không chỉ là bước ngoặt, mà tiếp thêm động lực để anh sống và làm việc mạnh mẽ. “Hôn lễ lần này đối với tôi không phải để kết thúc một cuộc chơi, mà mở ra cuộc phiêu lưu khác cùng với gia đình thực sự của mình”, Quang Sơn nói.

Cặp đôi tiết lộ hôn lễ chính thức sẽ diễn ra trong năm nay. Đặc biệt, cả Quang Sơn và Lê Thu Trang đều úp mở sẽ có tin vui lớn trong tương lai gần, với mong muốn đánh dấu hành trình mới trưởng thành, trách nhiệm hơn.