Người mẫu Lê Thu Trang xin lỗi vì dùng hàng nhái trên sóng truyền hình

Hình ảnh chiếc quạt có chữ "Christian Doir" mà Lê Thu Trang sử dụng trong chương trình The Next Gentleman Chụp màn hình

Trên trang cá nhân, Lê Thu Trang lên tiếng xin lỗi vì hình ảnh gây bàn tán trong chương trình The Next Gentleman (Quý ông hoàn mỹ). Cô bày tỏ: "Trang xin lỗi mọi người vì những hình ảnh không đẹp liên quan đến trang phục tại chương trình The Next Gentlemen. Đây là sơ suất của Trang và ê kíp trong quá trình chuẩn bị trang phục. Trang thật sự lấy làm tiếc và ý thức được sai sót của chính mình. Đây là một bài học Trang khắc cốt ghi tâm trong sự nghiệp, bản thân Trang sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc để không mắc phải lỗi như vậy nữa. Trang cảm ơn khán giả đã góp ý và đóng góp để bản thân hoàn thiện hơn từng ngày”.

Trước đó, khi tập 2 The Next Gentleman lên sóng, huấn luyện viên Lê Thu Trang bị dân mạng soi chi tiết dùng quạt đạo nhái thương hiệu nổi tiếng. Cụ thể, thay vì tên đúng của thương hiệu là Christian Dior, chiếc quạt mà nữ người mẫu sử dụng lại in logo "Christian Doir". Sau đó, khán giả chia sẻ hình ảnh quán quân The New Mentor 2023 dùng chiếc quạt có thương hiệu "lạ" trên các hội nhóm và để lại nhiều bình luận trêu chọc cô. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng nữ người mẫu nên cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn trang phục, phụ kiện khi tham gia chương trình.

Lê Thu Trang gây chú ý khi đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại The Next Gentleman 2024 FBNV

Lê Thu Trang sinh năm 1997, cô được biết đến nhiều hơn sau khi trở thành quán quân The New Mentor 2023. Cô từng có 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong nghề người mẫu và hiện làm giáo viên dạy catwalk. Chân dài này từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và 2019.

Tại The Next Gentleman 2024, Lê Thu Trang gây bàn tán khi là gương mặt trẻ nhất trong dàn huấn luyện viên của chương trình gồm Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Hương Ly, Mai Ngô và Như Vân. Chia sẻ về vấn đề này, người đẹp sinh năm 1997 nói khi xác định đến với cuộc đua mới, cô đã lường trước những thuận lợi, khó khăn cũng như tự tin vào khả năng của bản thân mới nhận lời tham gia. Người mẫu gốc Hà Nội nghĩ rằng sự nhiệt huyết, hết mình cũng như kinh nghiệm có được từ việc đào tạo sẽ là câu trả lời cho những hoài nghi về năng lực của mình.