Giải trí Đời nghệ sĩ

Thu Trang gợi cảm ở tuổi 41, tiết lộ chuyện ghen tuông của Tiến Luật

Thạch Anh
Thạch Anh
01/10/2025 19:43 GMT+7

Trong bộ ảnh mới trình làng, Thu Trang gây chú ý bởi nhan sắc rạng rỡ. Cô tiết lộ chồng không ghen, thậm chí thấy vui mỗi khi mình được khen ngợi về ngoại hình.

Thu Trang vừa bước sang tuổi mới với nhiều niềm vui. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ khi được Tiến Luật và bạn bè tạo bất ngờ. Dịp này, đạo diễn Nụ hôn bạc tỉ tung bộ ảnh mới, gây chú ý bởi vẻ ngoài trẻ trung cùng phong cách thời trang ấn tượng.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Thu Trang được khen ngợi về nhan sắc lẫn phong cách thời trang. Nữ diễn viên chăm chút ngoại hình mỗi khi xuất hiện trước công chúng

Ảnh: NVCC

Diện chiếc đầm đỏ cúp ngực, nữ nghệ sĩ tự tin khoe vóc dáng thon gọn sau thời gian kiên trì tập thể thao. Dù không có lợi thế về chiều cao nhưng vóc dáng cân đối cùng làn da trắng giúp vợ Tiến Luật tự tin khi tạo dáng trước ống kính. Trong khi đó, chiếc đầm đen với phần cổ dạng vest khoét sâu giúp Thu Trang vừa giữ nét thanh lịch, vừa tạo sự cuốn hút. Phom váy ngắn kết hợp cùng tất đen cũng góp phần giúp nữ diễn viên 8X “hack tuổi”.

Set trang phục denim giúp Thu Trang nhận nhiều lời khen với phong cách năng động, trẻ trung khi xuống phố. Nhận nhiều lời khen về ngoại hình, vợ Tiến Luật chia sẻ: “Nhiều người khen tôi trẻ, chắc nhờ… hay cười. Tôi tin phụ nữ mà cười nhiều thì trẻ lâu, mỹ phẩm chỉ là yếu tố phụ thêm chút ít. Còn bí quyết của tôi thật ra đơn giản lắm: bớt buồn chuyện không đáng, giữ sức khỏe và quan trọng nhất là có chồng bên cạnh để chọc cho mình cười mỗi ngày”.

Thu Trang gợi cảm ở tuổi 41, tiết lộ chuyện ghen tuông của Tiến Luật - Ảnh 3.

Thu Trang duy trì việc tập luyện để cải thiện sức khỏe. Nhờ vậy, vóc dáng của cô cũng thay đổi theo hướng tích cực

Ảnh: NVCC

Bí quyết 'hack tuổi' của Thu Trang

Thu Trang cho biết công việc nghệ thuật khiến cô ăn uống, ngủ nghỉ thất thường nên đôi khi không kiểm soát được cân nặng. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ vẫn kiên trì rèn luyện thể thao. Những lúc không bận việc nhiều, cô cố gắng ăn ngủ đúng giờ. Bí quyết chăm sóc da của Thu Trang cũng đơn giản, chủ yếu là uống nhiều nước. “Mỗi sáng tôi đều uống một ly nước ấm với chanh. Ban đêm, tôi cố gắng nằm thẳng khi ngủ, hạn chế nằm nghiêng tạo nếp nhăn”, cô bật mí.

Nói về danh xưng “hoa hậu làng hài”, Thu Trang chia sẻ: “Thật ra bây giờ vẫn còn người không thích gọi tôi là “hoa hậu làng hài”. Tôi hiểu, vì họ nghĩ hoa hậu gì mà… xấu vậy. Nhưng nói thật, hoa hậu thì nhiều, chứ hoa hậu làng hài thì… chỉ có một thôi. Nên kệ, gọi tôi là gì cũng được, miễn mỗi ngày mình đều sống vui, sống khỏe là được”.

- Ảnh 4.

Ngoài hoạt động trong vai trò diễn viên, Thu Trang còn thử sức ở lĩnh vực đạo diễn, nhà sản xuất

Ảnh: NVCC

Khi được hỏi về phản ứng của Tiến Luật có ghen khi vợ trẻ đẹp hơn mỗi ngày, Thu Trang khẳng định: “Anh Luật thích chứ sao lại ghen. Anh luôn muốn vợ mình đẹp, vợ mình giỏi, vợ mình phải được nhiều người thương nên lúc nào anh ấy cũng làm gương… thương tôi trước hết”.

Thời gian qua, khi Tiến Luật tham gia Chiến sĩ quả cảm, Thu Trang vẫn luôn dõi theo, ủng hộ tinh thần người bạn đời. Nữ đạo diễn chia sẻ: “Thấy chồng tham gia chương trình này phải trải qua nhiều thử thách cực khổ và nguy hiểm, tôi cũng lo cho sức khỏe của anh. Nhưng anh Luật là người kiên cường, đã quyết chơi là chơi tới cùng, không bỏ cuộc, nên tôi cũng yên tâm”.

Bước sang tuổi mới, Thu Trang nói điều quý giá nhất với cô chính là được khán giả yêu thương, có chồng bên cạnh hỗ trợ hết mình. Sắp tới, sao nữ 8X sẽ ra mắt phim điện ảnh Ai thương ai mến. Đây là tác phẩm tâm huyết của nữ đạo diễn nên cô đang tích cực chuẩn bị đón “đứa con tinh thần” chào đời.

Thu Trang nói gì khi Tiến Luật 'gây bão mạng' nhờ 'Anh trai vượt ngàn chông gai'?

Thu Trang nói gì khi Tiến Luật 'gây bão mạng' nhờ 'Anh trai vượt ngàn chông gai'?

Thu Trang bất ngờ, đồng thời gửi lời cảm ơn khán giả đã dành sự yêu thương, động viên cho Tiến Luật trong hành trình thi 'Anh trai vượt ngàn chông gai'.

Khám phá thêm chủ đề

THU TRANG Đạo diễn Thu Trang TIẾN LUẬT hôn nhân
