Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: 'Mẹ thích tôi thi Bách khoa, nhưng...'

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là khách mời xuất hiện trong chương trình Tư vấn mùa thi 2026 của Báo Thanh Niên trong phiên khai mạc sáng nay (24.1) tại Trường ĐH Đồng Nai.

Tác giả của ca khúc tỉ view "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" cho biết trước đây anh từng học khoa Du lịch khách sạn, Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM (HUFLIT). Thời gian này anh chưa định hình được mình thích học gì, muốn học gì mà việc học chỉ là theo sự hướng dẫn, sắp xếp của ba mẹ, theo khả năng của mình.

"Mẹ thích tôi học Bách khoa, tôi thì không giỏi toán, lý, hóa (khối A), tôi giỏi môn văn, tiếng Anh hơn nên tôi chọn thi khối D (toán, văn, tiếng Anh). Nhưng tôi đã tốn không ít thời gian cho việc học khối A, cũng không có nhiều thời gian cho khối D nữa, nên chắc chắn là tôi rớt Bách khoa, rớt cả Ngoại thương - trường tôi yêu thích. Hồi đó tôi cũng thích sư phạm nhưng không đủ điểm. May mắn tôi có cơ hội ở HUFLIT", nhạc sĩ của ca khúc "Nhật ký của mẹ" hồi tưởng.

Anh cũng thừa nhận thời điểm hơn 20 năm trước việc anh chọn ngành học hoàn toàn bị động, chưa có sự chủ động và nhiều cơ hội được lựa chọn như các bạn học sinh hiện nay. "Bây giờ các bạn có nhiều lời khuyên từ cha mẹ, từ những người bạn đi trước, để cho các bạn định hình con đường sẽ đi và không mất thời gian như tôi", tác giả "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" nói.

Nhạc sĩ cho hay việc anh quyết tâm thi tiếp đại học và trúng tuyển đại học chính quy ngành sư phạm âm nhạc, Nhạc viện TP.HCM vào tháng 11.2025 khi ở tuổi 42 tuổi xuất phát từ lý do muốn có một nền móng vững chắc cho sự nghiệp, để "đi xa" hơn.

"Trước đây tôi đến với con đường âm nhạc bằng sự tình cờ, khi yêu, thất tình, rồi có cảm xúc và viết nhạc. Đến với âm nhạc tôi có thành công nhưng vẫn cảm thấy mình nhờ vào may mắn nhiều, thế nhưng nếu tôi không có may mắn thì như thế nào, vì tôi đâu được đào tạo bài bản, chính quy đâu, mà chỉ là thích gì học đó, gặp ai học đó. Những kiến thức đó có thể giúp tôi vượt qua được khó khăn ban đầu, nhưng nếu để đi xa thì cần nhiều hơn thế nữa", tác giả của những ca khúc triệu view, tỉ view bộc bạch.

Anh khẳng định việc quyết tâm ôn luyện, thi đại học và trúng tuyển đại học chính quy ngành sư phạm âm nhạc, Nhạc viện TP.HCM năm 2025 vừa qua để "củng cố nền tảng của mình, mình phải đứng vững được thì mới nhảy cao được. Và đây cũng chính là thời điểm, khoảnh khắc mà tôi được chủ động, tự mình lựa chọn một hướng đi chính xác cho tương lai".

Học ngoại ngữ tốt để có nhiều hơn cơ hội thành công

Nhạc sĩ của "Nỗi đau giữa hòa bình" - ca khúc chính thức phim điện ảnh Mưa đỏ cho rằng các bạn học sinh hiện nay có nhiều cơ hội hơn khi được trao những lời khuyên bổ ích từ các thầy cô, chuyên gia từ những chương trình như Tư vấn mùa thi.

Anh mong các sĩ tử không bỏ lỡ cơ hội quý giá này của mình, đồng thời gửi gắm tới các học sinh sẽ thi tốt nghiệp THPT vào năm 2026: "Tôi mong việc mình thi đậu nhạc viện năm nay sẽ là cảm hứng, động viên các em rằng việc học không bao giờ là quá trễ. Nếu mình học chủ động, biết là học để làm gì, học có mục đích, học có mục tiêu, mình càng dễ thành công hơn trong cuộc sống sau này".

Đồng thời, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khuyên thí sinh dù chọn ngành nghề nào, công việc nào, các bạn cũng nên lưu tâm rằng ngoại ngữ luôn là điều quan trọng. Khi bạn có chuyên môn tốt với ngành nghề đã học cộng với ngoại ngữ tốt, bạn có thêm nhiều cơ hội tốt hơn.

"Tôi luôn nói với con trai tôi, người rất thích nghề làm đầu bếp, rằng nếu con chỉ giỏi nghề đầu bếp mà không rành ngoại ngữ, con chỉ làm được ở nhà hàng bình thường với lương khoảng 8 triệu đồng. Nhưng nếu có tiếng Anh tốt, con có thể làm đầu bếp ở nhà hàng 5 sao, lương có thể là 80 triệu đồng. Nếu con biết nhiều ngoại ngữ, con có thể là đầu bếp giỏi, đi khắp thế giới để nấu những món ăn ngon cho mọi người nữa", nhạc sĩ trao đổi.