Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Thể thao & Cộng đồng

Chiến thắng nghẹt thở, Trường ĐH Bách khoa lần thứ 2 vô địch THACO CUP

Thúy Hằng
Thúy Hằng
08/12/2025 07:07 GMT+7

Chiến thắng nghẹt thở trước đội ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) vào chiều 7.12, đội Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) lần thứ hai liên tiếp vô địch THACO CUP.

Chiều 7.12, tại sân sân vận động Dĩ An, TP.HCM, lễ bế mạc giải bóng đá sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM mở rộng - THACO CUP 2025 diễn ra hấp dẫn với trận chung kết nảy lửa giữa đội Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) và đội ĐH Kinh tế TPHCM (UEH).

Trận đấu hấp dẫn ngay sau khi tiếng còi khai cuộc, hai đội thay nhau tấn công quyết liệt. Thế trận giằng co cho đến phút 25, số 7 của Trường ĐH Bách khoa là Đình Quý có pha bứt tốc chóng mặt, vượt qua cả thủ môn và ghi bàn đẹp mắt.

Chiến thắng nghẹt thở, Trường ĐH Bách khoa lần thứ 2 vô địch THACO CUP- Ảnh 1.

Trường ĐH Bách khoa lần thứ 2 vô địch THACO CUP

ẢNH: BTC

Chiến thắng nghẹt thở, Trường ĐH Bách khoa lần thứ 2 vô địch THACO CUP- Ảnh 2.

UEH - ĐH Kinh tế TP.HCM là đội giành hạng nhì

ẢNH: BTC

Đây cũng là bàn thắng duy nhất đưa đội bóng Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) vô địch lần thứ 2 liên tiếp THACO CUP.

Dù hạng nhì, ĐH Kinh tế TP.HCM cho thấy sức mạnh tiềm tàng và cơ sở để đội hy vọng kiếm suất dự vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2026 do Báo Thanh Niên tổ chức.

Giải bóng đá sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM mở rộng - THACO CUP 2025 đã trải qua 3 tuần thi đấu sôi nổi và hấp dẫn từ ngày 19.11.2025 đến ngày 7.12.2025 với 300 VĐV tranh tài. Giải đấu gồm 8 trường thành viên thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM và 4 khách mời là ĐH và các trường ĐH trên địa bàn TP.HCM.

Chiến thắng nghẹt thở, Trường ĐH Bách khoa lần thứ 2 vô địch THACO CUP- Ảnh 3.

ẢNH: BTC

Chiến thắng nghẹt thở, Trường ĐH Bách khoa lần thứ 2 vô địch THACO CUP- Ảnh 4.

THACO CUP 2025 là sân chơi ý nghĩa cho sinh viên

ẢNH: BTC

Chiến thắng nghẹt thở, Trường ĐH Bách khoa lần thứ 2 vô địch THACO CUP- Ảnh 5.

Đội CĐV Trường ĐH Bách khoa với hình ảnh đẹp trên sân

ẢNH: BTC

Giải đấu là sân chơi bổ ích cho sinh viên các trường ĐH thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM và các ĐH, trường ĐH trên địa bàn thành phố. Đây là một hành trình thể thao đầy cảm xúc, nơi tinh thần sinh viên, niềm đam mê bóng đá và khát vọng chinh phục được thể hiện với nhiều cảm xúc và kỷ niệm.

Chung cuộc, đội vô địch là Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM). Hạng nhì là đội ĐH Kinh tế TP.HCM. Hạng ba là đội Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân.

Chiến thắng nghẹt thở, Trường ĐH Bách khoa lần thứ 2 vô địch THACO CUP- Ảnh 6.

Đội CĐV Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân được trao giải CĐV ấn tượng

ẢNH: BTC

Chiến thắng nghẹt thở, Trường ĐH Bách khoa lần thứ 2 vô địch THACO CUP- Ảnh 7.

ẢNH: BTC

Chiến thắng nghẹt thở, Trường ĐH Bách khoa lần thứ 2 vô địch THACO CUP- Ảnh 8.

Chiến thắng xứng đáng của sinh viên Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM

ẢNH: BTC

Chiến thắng nghẹt thở, Trường ĐH Bách khoa lần thứ 2 vô địch THACO CUP- Ảnh 9.

Giải đấu để lại những kỷ niệm đẹp trong lòng tất cả sinh viên

ẢNH: BTC

Giải phong cách được trao cho đội Trường ĐH Khoa học Tự nhiên. Giải CĐV ấn tượng thuộc về đội Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân và ĐH Kinh tế TP.HCM. Giải CĐV xuất sắc được trao cho Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM). BTC cũng trao các giải thưởng cá nhân cho các cầu thủ xuất sắc của giải.

Tin liên quan

Đã tìm ra những ngôi vô địch giải futsal sinh viên THACO CUP 2025

Đã tìm ra những ngôi vô địch giải futsal sinh viên THACO CUP 2025

Hôm nay (15.11), hành trình sôi động của giải bóng đá futsal sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM - THACO CUP 2025 khép lại, bằng những trận đấu kịch tính vòng chung kết, những ngôi vô địch nội dung futsal nam, nữ đã được tìm ra.

12 đội bóng tranh tài tại THACO CUP 2025: Sân chơi lớn của sinh viên TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

THACO Cup Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM vô địch THACO CUP THACO CUP 2025 giải bóng đá sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM mở rộng bóng đá sinh viên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận