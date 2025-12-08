Chiến thắng nghẹt thở, Trường ĐH Bách khoa lần thứ 2 vô địch THACO CUP

Chiều 7.12, tại sân sân vận động Dĩ An, TP.HCM, lễ bế mạc giải bóng đá sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM mở rộng - THACO CUP 2025 diễn ra hấp dẫn với trận chung kết nảy lửa giữa đội Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) và đội ĐH Kinh tế TPHCM (UEH).

Trận đấu hấp dẫn ngay sau khi tiếng còi khai cuộc, hai đội thay nhau tấn công quyết liệt. Thế trận giằng co cho đến phút 25, số 7 của Trường ĐH Bách khoa là Đình Quý có pha bứt tốc chóng mặt, vượt qua cả thủ môn và ghi bàn đẹp mắt.

Trường ĐH Bách khoa lần thứ 2 vô địch THACO CUP ẢNH: BTC

UEH - ĐH Kinh tế TP.HCM là đội giành hạng nhì ẢNH: BTC

Đây cũng là bàn thắng duy nhất đưa đội bóng Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) vô địch lần thứ 2 liên tiếp THACO CUP.

Dù hạng nhì, ĐH Kinh tế TP.HCM cho thấy sức mạnh tiềm tàng và cơ sở để đội hy vọng kiếm suất dự vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2026 do Báo Thanh Niên tổ chức.

Giải bóng đá sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM mở rộng - THACO CUP 2025 đã trải qua 3 tuần thi đấu sôi nổi và hấp dẫn từ ngày 19.11.2025 đến ngày 7.12.2025 với 300 VĐV tranh tài. Giải đấu gồm 8 trường thành viên thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM và 4 khách mời là ĐH và các trường ĐH trên địa bàn TP.HCM.

ẢNH: BTC

THACO CUP 2025 là sân chơi ý nghĩa cho sinh viên ẢNH: BTC

Đội CĐV Trường ĐH Bách khoa với hình ảnh đẹp trên sân ẢNH: BTC

Giải đấu là sân chơi bổ ích cho sinh viên các trường ĐH thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM và các ĐH, trường ĐH trên địa bàn thành phố. Đây là một hành trình thể thao đầy cảm xúc, nơi tinh thần sinh viên, niềm đam mê bóng đá và khát vọng chinh phục được thể hiện với nhiều cảm xúc và kỷ niệm.

Chung cuộc, đội vô địch là Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM). Hạng nhì là đội ĐH Kinh tế TP.HCM. Hạng ba là đội Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân.

Đội CĐV Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân được trao giải CĐV ấn tượng ẢNH: BTC

ẢNH: BTC

Chiến thắng xứng đáng của sinh viên Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM ẢNH: BTC

Giải đấu để lại những kỷ niệm đẹp trong lòng tất cả sinh viên ẢNH: BTC

Giải phong cách được trao cho đội Trường ĐH Khoa học Tự nhiên. Giải CĐV ấn tượng thuộc về đội Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân và ĐH Kinh tế TP.HCM. Giải CĐV xuất sắc được trao cho Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM). BTC cũng trao các giải thưởng cá nhân cho các cầu thủ xuất sắc của giải.