Đã tìm ra những ngôi vô địch giải futsal sinh viên THACO CUP 2025

Chung cuộc, ở nội dung futsal nữ THACO CUP 2025, đội vô địch là Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM). Đội hạng nhì là Trường ĐH An Giang; đội hạng ba là Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Trường ĐH Bách khoa vô địch nội dung futsal nữ giải bóng đá futsal sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM - THACO CUP 2025 ẢNH: BTC

Đội hạng ba là Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) ẢNH: BTC

Đội hạng nhì là Trường ĐH An Giang ẢNH: BTC

Ở nội dung futsal nam, đội vô địch là Trường ĐH Công nghệ thông tin. Đội Trường ĐH Khoa học tự nhiên giành hạng nhì. Còn đội hạng ba là Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Cầu thủ đạt danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải nội dung futsal nữ là Phạm Thị Thanh Xuân (Trường ĐH Bách khoa). Còn Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải ở futsal nam là cầu thủ Pơloong Xim (Trường ĐH Công nghệ thông tin).

Đội Trường ĐH Công nghệ thông tin vô địch futsal nam THACO CUP 2025 ẢNH: BTC

Đội Trường ĐH Khoa học tự nhiên giành hạng nhì ẢNH: BTC

Đội Trường ĐH Quốc tế giành hạng ba ẢNH: BTC

Các cầu thủ xuất sắc nhất được vinh danh ẢNH: BTC

Giải bóng đá futsal sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM - THACO CUP 2025 do Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) chủ trì, phối hợp cùng Cộng đồng cựu sinh viên Phú Thọ - Bách Khoa (BKA) và Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) đồng tổ chức, với sự đồng hành của đơn vị tài trợ chính là Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải. Đơn vị đơn vị tài trợ vàng là Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát Tiến và các đơn vị tài trợ đồng hành.

Lễ công bố giải diễn ra hôm 1.11. Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn theo luật futsal 5 người, diễn ra từ ngày 6.11 tới 15.11.2025. Địa điểm thi đấu là nhà học thể dục Thể thao đa năng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (futsal nam) và nhà học thể dục thể thao Trường ĐH Bách khoa (với futsal nữ).

THACO CUP 2025 - ngày hội của sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM

Trải qua 2 tuần tranh tài sôi nổi, với sự góp mặt của 16 đội bóng đến từ 8 trường ĐH là thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM, hơn 30 trận đấu kịch tính, hấp dẫn diễn ra, mang đến những pha bóng đẹp, những cảm xúc thăng hoa và tinh thần thể thao cao thượng.

ẢNH: BTC

Những khoảnh khắc đáng nhớ của các cầu thủ ẢNH: BTC

ẢNH: BTC

Giải đấu sẽ là kỷ niệm đẹp thời sinh viên của các bạn trẻ ẢNH: BTC

ẢNH: BTC

Giải đấu là ngày hội của sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM, nơi tỏa sáng tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên ẢNH: BTC

Giải bóng đá futsal sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM - THACO CUP 2025 là ngày hội của sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM, nơi tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên được thể hiện rõ nét.

Thể thao không chỉ giúp rèn luyện thể chất, mà còn nuôi dưỡng ý chí, tinh thần đồng đội, khả năng vượt khó và khát vọng chinh phục. Những giá trị ấy cũng chính là nền tảng của học tập, sáng tạo và hội nhập những phẩm chất mà sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM luôn hướng tới.

Ban tổ chức tin rằng sau giải đấu này, các cầu thủ sinh viên không chỉ mang theo những bàn thắng đẹp hay tấm huy chương danh giá, mà còn là tình bạn, trải nghiệm và bài học quý giá để tiếp tục tỏa sáng trên hành trình học tập và cống hiến cho cộng đồng.