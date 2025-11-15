Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Thể thao & Cộng đồng

Đã tìm ra những ngôi vô địch giải futsal sinh viên THACO CUP 2025

Thúy Hằng
Thúy Hằng
15/11/2025 19:52 GMT+7

Hôm nay (15.11), hành trình sôi động của giải bóng đá futsal sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM - THACO CUP 2025 khép lại, bằng những trận đấu kịch tính vòng chung kết, những ngôi vô địch nội dung futsal nam, nữ đã được tìm ra.

Chung cuộc, ở nội dung futsal nữ THACO CUP 2025, đội vô địch là Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM). Đội hạng nhì là Trường ĐH An Giang; đội hạng ba là Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Đã tìm ra những ngôi vô địch giải futsal sinh viên THACO CUP 2025 - Ảnh 1.

Trường ĐH Bách khoa vô địch nội dung futsal nữ giải bóng đá futsal sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM - THACO CUP 2025

ẢNH: BTC

Đã tìm ra những ngôi vô địch giải futsal sinh viên THACO CUP 2025 - Ảnh 2.

Đội hạng ba là Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM)

ẢNH: BTC

Đã tìm ra những ngôi vô địch giải futsal sinh viên THACO CUP 2025 - Ảnh 3.

Đội hạng nhì là Trường ĐH An Giang

ẢNH: BTC

Ở nội dung futsal nam, đội vô địch là Trường ĐH Công nghệ thông tin. Đội Trường ĐH Khoa học tự nhiên giành hạng nhì. Còn đội hạng ba là Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Cầu thủ đạt danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải nội dung futsal nữ là Phạm Thị Thanh Xuân (Trường ĐH Bách khoa). Còn Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải ở futsal nam là cầu thủ Pơloong Xim (Trường ĐH Công nghệ thông tin).

Đã tìm ra những ngôi vô địch giải futsal sinh viên THACO CUP 2025 - Ảnh 4.

Đội Trường ĐH Công nghệ thông tin vô địch futsal nam THACO CUP 2025

ẢNH: BTC

Đã tìm ra những ngôi vô địch giải futsal sinh viên THACO CUP 2025 - Ảnh 5.

Đội Trường ĐH Khoa học tự nhiên giành hạng nhì

ẢNH: BTC

Đã tìm ra những ngôi vô địch giải futsal sinh viên THACO CUP 2025 - Ảnh 6.

Đội Trường ĐH Quốc tế giành hạng ba

ẢNH: BTC

Đã tìm ra những ngôi vô địch giải futsal sinh viên THACO CUP 2025 - Ảnh 7.

Các cầu thủ xuất sắc nhất được vinh danh

ẢNH: BTC

Giải bóng đá futsal sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM - THACO CUP 2025 do Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) chủ trì, phối hợp cùng Cộng đồng cựu sinh viên Phú Thọ - Bách Khoa (BKA) và Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) đồng tổ chức, với sự đồng hành của đơn vị tài trợ chính là Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải. Đơn vị đơn vị tài trợ vàng là Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát Tiến và các đơn vị tài trợ đồng hành.

Lễ công bố giải diễn ra hôm 1.11. Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn theo luật futsal 5 người, diễn ra từ ngày 6.11 tới 15.11.2025. Địa điểm thi đấu là nhà học thể dục Thể thao đa năng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (futsal nam) và nhà học thể dục thể thao Trường ĐH Bách khoa (với futsal nữ).

THACO CUP 2025 - ngày hội của sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM

Trải qua 2 tuần tranh tài sôi nổi, với sự góp mặt của 16 đội bóng đến từ 8 trường ĐH là thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM, hơn 30 trận đấu kịch tính, hấp dẫn diễn ra, mang đến những pha bóng đẹp, những cảm xúc thăng hoa và tinh thần thể thao cao thượng.

Đã tìm ra những ngôi vô địch giải futsal sinh viên THACO CUP 2025 - Ảnh 8.

ẢNH: BTC

Đã tìm ra những ngôi vô địch giải futsal sinh viên THACO CUP 2025 - Ảnh 9.

Những khoảnh khắc đáng nhớ của các cầu thủ

ẢNH: BTC

Đã tìm ra những ngôi vô địch giải futsal sinh viên THACO CUP 2025 - Ảnh 10.

ẢNH: BTC

Đã tìm ra những ngôi vô địch giải futsal sinh viên THACO CUP 2025 - Ảnh 11.

Giải đấu sẽ là kỷ niệm đẹp thời sinh viên của các bạn trẻ

ẢNH: BTC

Đã tìm ra những ngôi vô địch giải futsal sinh viên THACO CUP 2025 - Ảnh 12.

ẢNH: BTC

Đã tìm ra những ngôi vô địch giải futsal sinh viên THACO CUP 2025 - Ảnh 13.

Giải đấu là ngày hội của sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM, nơi tỏa sáng tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên

ẢNH: BTC

Giải bóng đá futsal sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM - THACO CUP 2025 là ngày hội của sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM, nơi tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên được thể hiện rõ nét.

Thể thao không chỉ giúp rèn luyện thể chất, mà còn nuôi dưỡng ý chí, tinh thần đồng đội, khả năng vượt khó và khát vọng chinh phục. Những giá trị ấy cũng chính là nền tảng của học tập, sáng tạo và hội nhập những phẩm chất mà sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM luôn hướng tới. 

Ban tổ chức tin rằng sau giải đấu này, các cầu thủ sinh viên không chỉ mang theo những bàn thắng đẹp hay tấm huy chương danh giá, mà còn là tình bạn, trải nghiệm và bài học quý giá để tiếp tục tỏa sáng trên hành trình học tập và cống hiến cho cộng đồng.

Xem thêm bình luận