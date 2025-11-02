12 đội bóng tranh tài tại THACO CUP 2025: Sân chơi lớn của sinh viên TP.HCM

Hai giải THACO CUP 2025 hứa hẹn tạo nên một không khí sôi nổi mạnh mẽ trong cộng đồng sinh viên. Đây là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và hướng tới kỷ niệm 30 năm ĐH Quốc gia TP.HCM xây dựng và phát triển.

Lễ công bố các giải bóng đá sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM - THACO CUP 2025 diễn ra hôm 1.11 ẢNH: BTC

Lễ công bố các giải bóng đá sinh viên diễn ra hôm 1.11. Theo đó, giải bóng đá sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM mở rộng - THACO CUP 2025 quy mô 12 đội bóng được chia thành 3 bảng thi đấu vòng tròn theo luật IFAB tham gia với 8 đội từ các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM và 4 đội khách mời (ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân, Trường ĐH RMIT Việt Nam, Trường ĐH Luật TP.HCM).

Các đội bắt đầu thi đấu từ 19.11 tới 7.12.2025 tại sân vận động phường Dĩ An, TP.HCM. Lễ khai mạc được chính thức diễn ra lúc 15 giờ ngày 22.11.

Giải bóng đá futsal sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM - THACO CUP 2025 với sự tham gia của 16 đội bóng (8 đội nam và 8 đội nữ) đến từ 8 trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM. Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn theo luật futsal 5 người, diễn ra từ ngày 6.11 tới 15.11.2025.

Địa điểm thi đấu là nhà học thể dục thể thao đa năng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (futsal nam) và nhà học thể dục thể thao Trường ĐH Bách khoa (với futsal nữ).

PGS - TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM thay mặt ban tổ chức phát biểu ẢNH: BTC

Ông Hồ Minh Trí, Phó chủ tịch thường trực Cộng đồng cựu sinh viên Phú Thọ - Bách khoa (BKA) phát biểu

Ban tổ chức cảm ơn, tri ân các đơn vị tài trợ, đồng hành cùng giải ẢNH: BTC

THACO CUP 2025 - Hai giải bóng đá sinh viên củng cố thể chất, kết nối cộng đồng

Ban tổ chức cho biết các giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao mà còn duy trì và lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể cho sinh viên. Đặc biệt, đây là dịp để tăng cường giao lưu, kết nối giữa các trường thành viên trong ĐH Quốc gia TP.HCM và các trường đại học khách mời trên địa bàn TP.HCM.

Sự kiện còn là minh chứng rõ nét cho công tác xã hội và sự quan tâm của cộng đồng dành cho các hoạt động của sinh viên với sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là sự hỗ trợ từ các thế hệ cựu sinh viên.

Đại biểu, khách mời, sinh viên... chụp ảnh lưu niệm tại lễ công bố giải ẢNH: BTC

Hai giải bóng đá sinh viên hứa hẹn mang lại những trận cầu hay ẢNH: BTC

Hai giải đấu được phối hợp tổ chức bởi Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), cùng với ban đại diện Cộng đồng cựu sinh viên Phú Thọ - Bách khoa (đại diện là Công ty cổ phần hợp tác & phát triển BKA). Nhà tài trợ chính là Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) và các nhà tài trợ vàng, tài trợ đồng hành khác.