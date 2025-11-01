Ca sĩ Minh Hằng rạng rỡ trên sân pickleball

Ngày 1.11, trên sân pickleball Banger An Phú, Báo Thanh Niên phối hợp PASSION002, diễn viên Huy Khánh tổ chức giải nội bộ pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời", tranh cúp PASSION002, nhân kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026). Giải đấu có nhiều nghệ sĩ tham gia, trong đó có ca sĩ Minh Hằng và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác.

Nữ ca sĩ, diễn viên Minh Hằng gây ấn tượng không chỉ bởi nhan sắc rạng rỡ mà còn ở tinh thần thể thao, đặc biệt với bộ môn pickleball ẢNH: BEYOND

Giải nội bộ pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" tranh cúp PASSION002 có khoảng 100 cặp VĐV (gấp khoảng 4 lần so với mùa 1 và hơn gấp đôi so với mùa 3). Giải có 5 nội dung thi đấu: đôi tự do trình Intermediate (5.0 trở xuống), đôi tự do trình Advance (6.0 trở xuống 5.0), đôi nam nữ newbie, đôi nghệ sĩ và đôi 50+.

Giải có những VĐV chuyên nghiệp và bán chuyên trên 50 tuổi như Tony Hoàng, Lý Minh Tân, Bố Đường, Phú Hòa, Phong "gió núi", Văn Hoàn, Đại Hải, Phan Hùng, Sơn Trang, Bùi Đức Hữu, Quân TTA, Cao Minh Hiếu, Tâm Hồ…

Giải còn có sự tham gia của nhiều VĐV tiêu biểu khác, những người đã tham gia từ mùa giải đầu tiên đến mùa 4, như: MC Lý Chánh, Võ Hoàng Sơn (Sơn GB), Thái Chí Hùng (thương hiệu thực phẩm bổ trợ sức khỏe Kim Cương Vàng), Quang Tuân Passion Pickleball, Minh Trí (thương hiệu tinh dầu Om SCENT)… Những anh chị tham gia 2 mùa giải, như: Mai Bùi (CLB Bà Bầu, TP.HCM), Trí Càng Long (Vôi Càng Long, Long An), Quân Lê (Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM - YBA HCM), Minh Tuấn Mobile, Nhóm Pickleball B&B (TP.HCM), Ben SASA…

Nữ ca sĩ, diễn viên sinh năm 1987 thi đấu chiều 1.11, tại giải pickleball 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' của Báo Thanh Niên ẢNH: BEYOND

Giải pickball 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' của Báo Thanh Niên thu hút nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia ẢNH: BEYOND

Nhiều gương mặt nghệ sĩ cũng dành thời gian tham gia giải để động viên, giúp đỡ trẻ mồ côi như: vợ chồng diễn viên - doanh nhân Chi Bảo - Chang Lavender; vợ chồng ca sĩ - doanh nhân Minh Hằng - Bảo Nguyễn; các diễn viên Bình Minh, Kim Hải (vai chính phim Lật mặt 6), Long Đẹp Trai, Tân Trề, Lê Nam, BiMax (Nguyễn Đăng Khoa), Lợi Trần, Lại Nhật Khoa, Trần Nghĩa (vai thầy giáo Ngạn, phim Mắt biếc), Minh Luân, diễn viên - MC Đình Hiếu…; chủ phòng trà Không Tên - Đức Huy, Hoa hậu doanh nhân Kim My, ca sĩ Ưng Đại Vệ, ca sĩ Lương Gia Huy, ca sĩ Đỗ Minh Quân, ca sĩ TiTi, ca sĩ Minh Dũng, MC Thiên Vũ…

Giải nội bộ pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" tranh cúp PASSION002 là giải phi lợi nhuận. Tại lễ khai mạc sáng nay, đại diện Báo Thanh Niên, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, VĐV nghệ sĩ đã trao học bổng - tổng số 400 triệu đồng cho 40 em nhỏ mồ côi (mỗi em 10 triệu đồng) trong đại dịch Covid-19 thuộc chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" do Báo Thanh Niên thực hiện.

Nghệ sĩ Hoàng Mèo thi đấu quyết tâm trên sân ẢNH: BEYOND

Nghệ sĩ Chi Bảo (trái) và Huy Khánh thi đấu ngày 1.11 ẢNH: BEYOND

Nghệ sĩ Huy Khánh cũng là người đồng hành cùng tổ chức giải pickleball 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' ẢNH: BEYOND

Những nữ VĐV tỏa sáng trên sân đấu ẢNH: BEYOND

Ủng hộ 400 triệu đồng giúp trẻ mồ côi Tại lễ khai mạc sáng 1.11, Báo Thanh Niên đại diện các nhà hảo tâm trao tận tay 250 triệu đồng cho các bé mồ côi, 150 triệu đồng do các doanh nghiệp trao trực tiếp trên sân. Tổng cộng là 400 triệu đồng đã được trao tận tay tới các trẻ mồ côi tại giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời". Xin cảm ơn các đơn vị, thương hiệu, cá nhân đã ủng hộ tiền giúp trẻ mồ côi: Thương hiệu PASSION002 giúp 200 triệu đồng (trong đó, chị Phạm Thị Châu Giang 1 triệu đồng, anh Ngô Quang Thiện 5 triệu đồng, Công ty Kelme - anh Lưu Hoàng Phi 3 triệu đồng, Moon Võ - Công ty Charm Angle 10 triệu đồng, chị Bảo Ngọc 3 triệu đồng, Đội truyền tải điện PTC4 3 triệu đồng, Imperium Analyst, ACY Capital LLC 5 triệu đồng). Sơn Kim Land 50 triệu đồng, Công ty Thanh Lễ 50 triệu đồng; nhóm B&B 42 triệu đồng; Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Việt Thắng (Vietcombank Neo) 10 triệu đồng; các anh Nguyễn Xuân Vũ, Trần Huy Đức, Đoàn Anh Tuấn (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam), Nguyễn Hoàng Sơn (Nhơn Trạch, Đồng Nai) 20 triệu đồng; anh Luân Nguyễn, Quỹ Trái tim hồng - Nguyễn Bảo Châu Jewery & Diamond 28 triệu đồng.