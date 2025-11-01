Lý Hoàng Nam bất ngờ xuất hiện tại giải pickleball 'Cùng con đi tiếp cuộc đời'

Giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" lần 4 đầy ý nghĩa
Giải nội bộ pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" tranh cúp PASSION002 diễn ra trên sân pickleball Banger An Phú, 90 đường Song Hành, phường Bình Trưng, TP.HCM. Giải do Báo Thanh Niên phối hợp PASSION002, diễn viên Huy Khánh tổ chức, nhân kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026).
Giải lần 4 đã chào đón hơn 200 VĐV tham gia, là các anh chị em bằng hữu, trong đó có các nghệ sĩ Chi Bảo, Bình Minh, ca sĩ Lương Gia Huy, ca sĩ Minh Hằng và nhiều VĐV nghệ sĩ thân thiết.
Vào thời điểm giải đấu sắp kết thúc, tay vợt Lý Hoàng Nam - cựu số 1 quần vợt Việt Nam đã bất ngờ xuất hiện. Anh đã cổ vũ cho các VĐV đang thi đấu và cùng tham gia trao cúp cho các VĐV đoạt giải.
Giải pickleball 'Cùng con đi tiếp cuộc đời': Mỗi cú đánh là một nhịp yêu thương
Giải đấu đã diễn ra ở 5 nội dung. Chung cuộc, ở nội dung nghệ sĩ, cặp đôi VĐV Thái Chí Hùng - Thành Đạt vô địch; hạng nhì là MC Lý Chánh - MC Thiên Vũ; đồng hạng ba là đôi diễn viên Chi Bảo - Huy Khánh và Trần Nghĩa - Lê Anh.
Ở nội dung 50+, cặp vô địch là Lý Minh Tân - Văn Hoàn; hạng nhì là Tony Hoàng - Bố Đường; đồng hạng ba là Phan Hùng - Đức Hữu và Sơn Trang - Quân TTA.
Ở nội dung 6.0, Hà Vũ Quang - Điền Patek vô địch; Xuân Văn - Chí Thông hạng nhì; đồng hạng ba là Phú Trần - Quốc Minh và Phi Hòa - Mr Tú.
Ở nội dung 5.0, Lý Được - Minh Pháp vô địch; hạng nhì là Sơn GP - Quân Q.6; đồng hạng ba là Nhàn Trương - Nam Trần và Trí Càng Long - Tuấn Việt Phố.
Ở nội dung Newbie, Khánh Hồng - Công Hoạt vô địch; hạng nhì là Thu Hằng - Phương Võ; đồng hạng ba là ca sĩ Minh Hằng - diễn viên Lợi Trần; Cẩm Tiên - Thành Tín.
Giải nội bộ pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" tranh cúp PASSION002 là giải hoàn toàn phi lợi nhuận. Điều vô cùng ý nghĩa là ngay tại sự kiện, Báo Thanh Niên đã đại diện các nhà hảo tâm trao tận tay 250 triệu đồng cho các bé mồ côi, còn các doanh nghiệp trao trực tiếp 150 đồng ngay trên sân. Tổng cộng 400 triệu đồng đã được trao tận tay 40 em mồ côi thuộc chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" (mỗi em 10 triệu đồng).
Thêm một số hình ảnh đẹp của các VĐV tại giải đấu:
Xin cảm ơn các đơn vị, thương hiệu, cá nhân đã ủng hộ tiền giúp trẻ mồ côi
Thương hiệu PASSION002 giúp 200 triệu đồng (trong đó, chị Phạm Thị Châu Giang 1 triệu đồng, anh Ngô Quang Thiện 5 triệu đồng, Công ty Kelme - anh Lưu Hoàng Phi 3 triệu đồng, Moon Võ - Công ty Charm Angle 10 triệu đồng, chị Bảo Ngọc 3 triệu đồng, Đội truyền tải điện PTC4 3 triệu đồng, Imperium Analyst, ACY Capital LLC 5 triệu đồng).
Sơn Kim Land giúp 50 triệu đồng, Công ty Thanh Lễ 50 triệu đồng; nhóm B&B 42 triệu đồng; Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Việt Thắng (Vietcombank Neo) 10 triệu đồng; các anh Nguyễn Xuân Vũ, Trần Huy Đức, Đoàn Anh Tuấn (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam), Nguyễn Hoàng Sơn (Nhơn Trạch, Đồng Nai) 20 triệu đồng; anh Luân Nguyễn, Quỹ Trái tim hồng - Nguyễn Bảo Châu Jewery & Diamond 28 triệu đồng.
Tri ân những người bạn đồng hành Báo Thanh Niên
Báo Thanh Niên chân thành cám ơn những người bạn đồng hành tin cậy, thương hiệu đã ủng hộ tiền giúp trẻ mồ côi, ủng hộ quà tặng, giúp chi phí (tất cả đều chi trực tiếp cho các hạng mục cần chi đã được xác định) và nhiều phần việc hậu cần để giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời mùa 4 có thể tổ chức ở TP.HCM theo đúng kế hoạch: PASSION002 và Huy Khánh (đồng tổ chức giải), Beyond (chuyên nghiệp về hình ảnh sự kiện), Baseline (thương hiệu điều hành và livestream pickleball chuyên nghiệp), bia Heineken không độ, sân pickleball Banger An Phú (tài trợ sân thi đấu, nơi có không gian pickleball thoáng đẹp, nhiều tiện ích), Store Detailing Vietnam (hệ thống chăm sóc và nâng cấp xe chuyên nghiệp), Minh Tuấn Mobile, Vôi Càng Long (đạt chứng nhận top 100 thương hiệu, nhãn hiệu độc quyền uy tín tại Việt Nam năm 2017), Mai Bùi (CLB Bà Bầu, TP.HCM), Công ty TNHH dịch vụ thiết kế xây dựng DT GROUP, Phòng khám thẩm mỹ Charm Angel.
Cùng với đó là các cá nhân và thương hiệu: Kim Cương Vàng, tinh dầu Om SCENT (tinh dầu kẹp gió ô tô), mỹ phẩm MQ Skin, Keepfly (thương hiệu áo quần thể thao ở TP.HCM và cả nước), thương hiệu nước suối SATORI, bánh pía Minh Khải, Home Care (hệ thống chăm sóc sức khỏe tại nhà), Kelme (quần áo thể thao), cafe Tình Người, Tàu hủ Nam Việt, nhà hàng Việt Phố, Bất động sản Ngôi Nhà Xanh, Công ty TNHH giao nhận vận tải Tiến Phát Đạt, bánh mì ZonZon, bánh mì Út Trọc (pate nhà làm, bánh mì nhà Út ở TK33/21 Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu Kho, quận 1 cũ), Tóc Xù Guitar.
Cafe RuNam, Hội Pickleball B&B, anh Luân Nguyễn - Quỹ Trái tim hồng - Nguyễn Bảo Châu Jewery & Diamond, phở Phát Tài (phở bò gia truyền có tiếng ở TP.HCM, có xe phục vụ di động ở nhiều nơi), Tháng Năm Homestay (Đà Lạt, Lâm Đồng) và các anh: Nguyễn Xuân Vũ, Trần Huy Đức, Đoàn Anh Tuấn (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam), Nguyễn Hoàng Sơn (Nhơn Trạch, Đồng Nai), Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Việt Thắng (Vietcombank Neo); anh chị Tùng Ngô - Uyên Huỳnh, anh Lê Trọng Nghĩa (Techcombank), anh Xuân Văn, anh Quang Tuân Passion Pickleball (121 Lê Hữu Kiều, phường Bình Trưng, TP.HCM), anh Tuấn Trà Xanh, anh Sơn Trang, anh Tuấn - nhà hàng Việt Phố, anh Quân Lê - Grand Castella Vietnam; phòng khám Ishii Medical Clinic.
Cảm ơn thương hiệu Geru Star đã tặng 100 quả bóng rổ tới 40 trẻ mồ côi và các bé tới tham gia, cổ vũ cho giải đấu.
