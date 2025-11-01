Lý Hoàng Nam bất ngờ xuất hiện tại giải pickleball 'Cùng con đi tiếp cuộc đời'

Giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" lần 4 đầy ý nghĩa

Giải nội bộ pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" tranh cúp PASSION002 diễn ra trên sân pickleball Banger An Phú, 90 đường Song Hành, phường Bình Trưng, TP.HCM. Giải do Báo Thanh Niên phối hợp PASSION002, diễn viên Huy Khánh tổ chức, nhân kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026).

Giải lần 4 đã chào đón hơn 200 VĐV tham gia, là các anh chị em bằng hữu, trong đó có các nghệ sĩ Chi Bảo, Bình Minh, ca sĩ Lương Gia Huy, ca sĩ Minh Hằng và nhiều VĐV nghệ sĩ thân thiết.

Vào thời điểm giải đấu sắp kết thúc, tay vợt Lý Hoàng Nam - cựu số 1 quần vợt Việt Nam đã bất ngờ xuất hiện. Anh đã cổ vũ cho các VĐV đang thi đấu và cùng tham gia trao cúp cho các VĐV đoạt giải.

Lý Hoàng Nam bất ngờ xuất hiện, chúc mừng các VĐV ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Lý Hoàng Nam trao thưởng cho nội dung 6.0 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Giải pickleball 'Cùng con đi tiếp cuộc đời': Mỗi cú đánh là một nhịp yêu thương

Ca sĩ Minh Hằng rạng rỡ trên sân pickleball ẢNH: BEYOND

Diễn viên Lợi Trần (phim Tử chiến trên không) thi đấu trên sân chiều 1.11 ẢNH: BEYOND

Giải đấu đã diễn ra ở 5 nội dung. Chung cuộc, ở nội dung nghệ sĩ, cặp đôi VĐV Thái Chí Hùng - Thành Đạt vô địch; hạng nhì là MC Lý Chánh - MC Thiên Vũ; đồng hạng ba là đôi diễn viên Chi Bảo - Huy Khánh và Trần Nghĩa - Lê Anh.

Ở nội dung 50+, cặp vô địch là Lý Minh Tân - Văn Hoàn; hạng nhì là Tony Hoàng - Bố Đường; đồng hạng ba là Phan Hùng - Đức Hữu và Sơn Trang - Quân TTA.

Ở nội dung 6.0, Hà Vũ Quang - Điền Patek vô địch; Xuân Văn - Chí Thông hạng nhì; đồng hạng ba là Phú Trần - Quốc Minh và Phi Hòa - Mr Tú.

Ở nội dung 5.0, Lý Được - Minh Pháp vô địch; hạng nhì là Sơn GP - Quân Q.6; đồng hạng ba là Nhàn Trương - Nam Trần và Trí Càng Long - Tuấn Việt Phố.

Ở nội dung Newbie, Khánh Hồng - Công Hoạt vô địch; hạng nhì là Thu Hằng - Phương Võ; đồng hạng ba là ca sĩ Minh Hằng - diễn viên Lợi Trần; Cẩm Tiên - Thành Tín.

Các tay vợt chiến thắng ở nội dung 6.0 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trên bục chiến thắng nội dung 5.0 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các tay vợt đoạt giải ở nội dung nghệ sĩ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trao giải ở nội dung Newbie ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Giải đấu đã thành công tốt đẹp ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Giải nội bộ pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" tranh cúp PASSION002 là giải hoàn toàn phi lợi nhuận. Điều vô cùng ý nghĩa là ngay tại sự kiện, Báo Thanh Niên đã đại diện các nhà hảo tâm trao tận tay 250 triệu đồng cho các bé mồ côi, còn các doanh nghiệp trao trực tiếp 150 đồng ngay trên sân. Tổng cộng 400 triệu đồng đã được trao tận tay 40 em mồ côi thuộc chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" (mỗi em 10 triệu đồng).

Thêm một số hình ảnh đẹp của các VĐV tại giải đấu:

ẢNH: BEYOND

ẢNH: BEYOND

ẢNH: BEYOND

ẢNH: BEYOND

ẢNH: BEYOND

ẢNH: BEYOND

ẢNH: BEYOND

ẢNH: BEYOND

ẢNH: BEYOND

ẢNH: BEYOND

ẢNH: BEYOND

ẢNH: BEYOND

ẢNH: BEYOND

ẢNH: BEYOND

ẢNH: BEYOND

ẢNH: BEYOND

Xin cảm ơn các đơn vị, thương hiệu, cá nhân đã ủng hộ tiền giúp trẻ mồ côi Thương hiệu PASSION002 giúp 200 triệu đồng (trong đó, chị Phạm Thị Châu Giang 1 triệu đồng, anh Ngô Quang Thiện 5 triệu đồng, Công ty Kelme - anh Lưu Hoàng Phi 3 triệu đồng, Moon Võ - Công ty Charm Angle 10 triệu đồng, chị Bảo Ngọc 3 triệu đồng, Đội truyền tải điện PTC4 3 triệu đồng, Imperium Analyst, ACY Capital LLC 5 triệu đồng). Sơn Kim Land giúp 50 triệu đồng, Công ty Thanh Lễ 50 triệu đồng; nhóm B&B 42 triệu đồng; Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Việt Thắng (Vietcombank Neo) 10 triệu đồng; các anh Nguyễn Xuân Vũ, Trần Huy Đức, Đoàn Anh Tuấn (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam), Nguyễn Hoàng Sơn (Nhơn Trạch, Đồng Nai) 20 triệu đồng; anh Luân Nguyễn, Quỹ Trái tim hồng - Nguyễn Bảo Châu Jewery & Diamond 28 triệu đồng.