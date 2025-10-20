Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Duyên Quỳnh hát 'Nhật ký của mẹ' cùng học sinh

Sáng nay (20.10), chương trình chuyên đề "Nhật ký của mẹ" của Trường tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định, TP.HCM đầy ắp cảm xúc. Trong hoạt động chuyên đề kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam 20.10, thầy trò nhà trường đón chào các vị khách mời đặc biệt: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Duyên Quỳnh, MC Minh Phương.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng ca sĩ Duyên Quỳnh (phải), MC Minh Phương tại Trường tiểu học Trần Khánh Dư sáng 20.10 ẢNH: THÚY HẰNG

Những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được trình diễn trên sân khấu của ngôi trường, bởi chính các em học sinh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Duyên Quỳnh như Nhật ký của mẹ, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Mẹ ơi có biết, Món quà tặng cô, Vui đến trường...

Đặc biệt, trong chương trình còn có phần độc tấu đàn violin ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" (ca khúc phim Mưa đỏ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác) của em Phương Linh lớp 5/2.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xúc động cho biết anh sáng tác Nhật ký của mẹ cách đây 17 năm, để làm món quà tặng sinh nhật mẹ. Anh từng nghe ca sĩ Hiền Thục, ca sĩ Duyên Quỳnh và các ca sĩ hát ca khúc này không biết bao nhiêu lần, tuy nhiên vào sáng nay, đúng 20.10, anh được nghe bài hát này ở sân trường tiểu học, giữa hàng trăm học sinh, thì cảm xúc lại trào dâng.

Ca sĩ Duyên Quỳnh hát Nhật ký của mẹ cùng các em học sinh Trường tiểu học Trần Khánh Dư phường Tân Định

"Tôi rất xúc động. Tôi cũng nhìn thấy các bé ngồi dưới sân khấu lặng nghe bài hát, có em rơm rớm nước mắt", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói.

Bên cạnh đó, nam nhạc sĩ đã có hơn 300 ca khúc viết cho thiếu nhi chia sẻ thêm về ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình đạt 6 tỉ lượt xem trong thời gian qua: "Tôi sáng tác ca khúc này năm 2023, sau một chuyến đi về nguồn, được đến viếng thăm những di tích lịch sử, những nghĩa trang liệt sĩ, thắp nhang tưởng nhớ những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc lúc tuổi mới vừa mười tám, đôi mươi. Tôi mong "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" sẽ truyền thêm tình yêu đất nước, quê hương cho các em học sinh, để các em thêm khao khát, cống hiến, học tập, lao động, dựng xây quê hương đất nước. Mỗi em có thể viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng chính nỗ lực học tập, làm việc của chính mỗi người".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kể lại những kỷ niệm sáng tác của anh ẢNH: THÚY HẰNG

ẢNH: THÚY HẰNG

Các nghệ sĩ giao lưu với các em học sinh Trường tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định ẢNH: THÚY HẰNG

"Nhật ký của mẹ" tri ân những người mẹ, người chị, cô giáo, những người phụ nữ tuyệt vời trong cuộc đời"

Cô Lê Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Khánh Dư, cho biết chương trình chuyên đề "Nhật ký của mẹ" được tổ chức đúng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 nhằm tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam hiền hậu, đảm đang, giàu đức hy sinh và luôn giữ vai trò quan trọng trong gia đình cũng như xã hội.

Đây là dịp để mỗi người bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những người mẹ, người chị, cô giáo, những người phụ nữ xung quanh - những bông hoa tô đẹp cuộc sống, dựng xây đất nước.

Cô Lê Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Khánh Dư ẢNH: THÚY HẰNG

Độc tấu violin bài Nỗi đau giữa hòa bình do bạn Phương Linh lớp 5/2 trình bày

Cô Hằng cho hay chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng, thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đồng thời hưởng ứng Công văn 5215/BGDĐT-GDPT năm 2025 của Bộ GD-ĐT hướng dẫn việc mời nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia các hoạt động giáo dục trong các trường phổ thông, nhằm làm phong phú thêm hoạt động dạy học, góp phần nâng cao phẩm chất, năng lực học sinh và thúc đẩy giáo dục toàn diện.

Đến với chương trình giao lưu sáng nay, ca sĩ Duyên Quỳnh, cũng là người thể hiện nhiều ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bằng chất giọng thiếu nhi, lấy nghệ danh là "Bé Bánh Quy", chia sẻ những niềm xúc động khi cô được hát cùng các em học sinh tiểu học, được các em yêu mến. Cô gửi lời chúc mừng và tri ân 20.10 tới các cô giáo, các bà, mẹ, các chị, những người đang lặng thầm cùng chăm sóc, nuôi dạy trẻ em thành những người có ích cho xã hội...

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hát Món quà tặng cô cùng các em học sinh

ẢNH: THÚY HẰNG

Các nghệ sĩ nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ các thầy cô giáo, các em học sinh nhà trường ẢNH: THÚY HẰNG

Buổi giao lưu "Nhật ký của mẹ" đầy ý nghĩa, đúng ngày 20.10 ẢNH: THÚY HẰNG

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Duyên Quỳnh, MC Minh Phương chụp hình kỷ niệm cùng các cô giáo, các em học sinh ẢNH: THÚY HẰNG