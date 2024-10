10 năm phiên chợ 'đặc sản Thanh Niên'

10 năm một phiên chợ nghĩa tình

Hằng năm, tới tháng 10, cán bộ công nhân viên Báo Thanh Niên lại háo hức chờ đợi phiên chợ Từ Tâm được tổ chức bởi Công đoàn cơ sở Báo Thanh Niên nhằm chào đón Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo Thanh Niên (bìa phải) cùng các thành viên ban giám khảo ăn thử và chấm điểm các món ăn tại phiên chợ ẢNH: NHẬT THỊNH

Phiên chợ Từ Tâm lần đầu tiên được tổ chức từ năm 2014. Chợ phiên ra đời từ ý tưởng của nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên (khi đó là Phó tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Thanh Niên). Thông qua bán hàng tại phiên chợ Từ Tâm (cả trực tiếp và trực tuyến trên fanpage TN Mart và bán đấu giá sản phẩm), hàng chục gian hàng tại phiên chợ mỗi gian hàng sẽ đóng góp ít nhất từ 50% doanh thu và ủng hộ toàn bộ số tiền thu được từ phiên đấu giá các vật phẩm vào quỹ Từ Tâm của Công đoàn Báo Thanh Niên để thực hiện những chương trình ý nghĩa.

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo Thanh Niên chia sẻ, phiên chợ Từ Tâm là một trong những hoạt động tiêu biểu nhất của Công đoàn Báo Thanh Niên trong 10 năm qua, đây cũng là hoạt động mang lại nguồn kinh phí đóng góp vào cho quỹ Từ Tâm của Công đoàn Báo Thanh Niên. Hơn 1 tỉ đồng đã được đóng góp cho quỹ Từ Tâm, từ các phiên chợ. Từ đây, tổ chức được nhiều chương trình ý nghĩa.

ẢNH: NHẬT THỊNH

ẢNH: NHẬT THỊNH

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phiên chợ hàng hóa đa dạng, tấp nập người mua ẢNH: NHẬT THỊNH

Như chăm lo, hỗ trợ cho những công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, không may gặp tai nạn; tham gia đóng góp vào những chương trình công tác xã hội từ thiện ý nghĩa như đóng góp xây dựng nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Lũng Nặm; bảo trợ hàng năm cho trẻ mồ côi vì Covid-19; xây dựng cầu Handong ở H.Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; hỗ trợ xây dựng bếp ăn trường mầm non xã Mường Típ, H.Kỳ Sơn, Nghệ An; ủng hộ đồng bào bị bão lụt... Năm nay, phiên chợ Từ Tâm 2024 bước sang tuổi thứ 10, ghi dấu một chặng đường của những điều tốt lành.

Nhiều sản phẩm, ấm tấm lòng

Từ đầu tháng 10.2024, các phòng ban đã bán các sản phẩm của mình trên kênh trực tuyến TN Mart. Và từ sáng sớm nay, 18.10, các phòng ban đã hối hả cho phiên chợ đông vui được tổ chức trực tiếp tại tòa soạn Báo Thanh Niên ở TP.HCM.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Công đoàn khối sản xuất kinh doanh - Phòng phát hành bán món mì Quảng hấp dẫn được nấu bởi các nam đầu bếp ẢNH: NHẬT THỊNH

Công đoàn khối sản xuất kinh doanh - Phòng quảng cáo bán món gà nấu đậu ăn với bánh mì, chân gà sốt Thái ẢNH: NHẬT THỊNH

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phiên chợ đông vui, đầy ắp tiếng cười... ẢNH: NHẬT THỊNH

ẢNH: NHẬT THỊNH

... Và thật nhiều món ăn hấp dẫn ẢNH: NHẬT THỊNH

Công đoàn nội dung 2 (ban Quốc tế, Media, Thời Trang Trẻ) mang tới phiên chợ món bún thịt nướng, nước giải khát. Công đoàn nội dung 2 (ban Kinh tế, Công tác bạn đọc, Thể thao, Văn hóa - Nghệ thuật, Thanh niên - Cuộc sống, Giáo dục) với nhiều sản phẩm bán tại phiên chợ Từ Tâm như dầu ăn, nước mắm, xúc xích, trứng gà…

Nổi bật tại phiên chợ Từ Tâm 2024 là gian hàng của Công đoàn Nội dung 1 với chiếc thuyền đủ loại trái cây, rau củ quả đậm chất miền Tây, các công đoàn viên bán hàng trong màu áo bà ba...

ẢNH: NHẬT THỊNH

Những sắc màu trẻ trung tại phiên chợ ẢNH: NHẬT THỊNH

Gian hàng của Đoàn cơ sở Báo Thanh Niên mang tới các món đặc sản miền Trung như bánh nậm, bánh bột lọc, các loại gia vị ẢNH: NHẬT THỊNH

Các Công đoàn văn phòng đại diện của Báo Thanh Niên cũng góp mặt tại phiên chợ "đặc sản Thanh Niên" với các đặc sản đặc trưng vùng miền. Như Công đoàn Văn phòng khu vực Tây nam bộ bán bánh tét. Công đoàn Văn phòng đại diện khu vực duyên hải miền Trung đầy đủ mặt hàng đặc sản như mắm nêm Trần pha sẵn, cá nục kho, cá bống khó, rượu sâm Ngọc Linh, tương ớt, gân kiệu Huế…

Màn đấu giá hấp dẫn trong phiên chợ

"Đặc sản" của phiên chợ Từ Tâm còn là phần đấu giá các vật phẩm được ủng hộ từ các cá nhân, đơn vị, nhà hảo tâm tới chương trình.

ẢNH: NHẬT THỊNH

ẢNH: NHẬT THỊNH

ẢNH: NHẬT THỊNH

ẢNH: NHẬT THỊNH

Các màn đấu giá hấp dẫn ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở phiên chợ Từ Tâm lần thứ 10, nhiều vật phẩm được chốt giá với giá trị lớn, bởi hầu hết những bạn đọc Báo Thanh Niên giấu tên. Một bạn đọc chốt giá hai chậu hoa lan hồ điệp với giá 20 triệu đồng; một bạn đọc khác ra giá 6 triệu đồng cho chiếc áo đấu của cầu thủ Tiến Linh đội tuyển Việt Nam. Hay một độc giả khác chốt giá 20 triệu đồng cho chiếc máy ảnh Canon do nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên gửi tới phiên chợ - chiếc máy ảnh gắn với kỷ niệm từ những ngày đầu đi làm báo của ông…". Toàn bộ số tiền đấu giá được ủng hộ trực tiếp vào quỹ Từ Tâm.

Những tấm lòng được trao đi

Sau phiên chợ Từ Tâm 2024, tổng số tiền 218 triệu đồng đã được ủng hộ vào quỹ Từ Tâm. Ban tổ chức đã trao nhiều giải thưởng cho các gian hàng và người bán hàng. Về giải thưởng cho các gian hàng có doanh thu cao nhất, giải nhất được trao cho gian hàng của Công đoàn Nội dung 1 (tổng doanh thu bán hàng 36 triệu đồng)

Giải nhì được trao cho gian hàng Công đoàn Nội dung 2 (tổng doanh thu 33,450 triệu đồng). Giải ba được trao cho gian hàng của công đoàn Văn phòng miền Trung với tổng doanh thu 17 triệu đồng.

Các sinh viên Trường ĐH Hoa Sen đang trong học phần đào tạo tại Báo Thanh Niên đã có những trải nghiệm thú vị tại phiên chợ ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều giải thưởng được trao ẢNH: NHẬT THỊNH

Về giải thưởng gian hàng ấn tượng, gian hàng của Công đoàn Nội dung 1 – thuyền trái cây miền Tây được giải nhất. Giải bán hàng thanh lịch thuộc về anh Cao Hoàng Nam, Công đoàn khối sản xuất kinh doanh. Giải bán hàng duyên dáng được trao cho Mỹ Duyên, Trung tâm sản xuất và phát triển nội dung số.

Các giải Nồi vàng, Nồi bạc, Nồi đồng đã tìm được chủ nhân. Đặc biệt năm nay ở phiên chợ Từ Tâm sáng nay, ban tổ chức trao giải đặc biệt trị giá 3 triệu đồng cho Công đoàn Nội dung 1- Ban thư ký và Công đoàn khối sản xuất kinh doanh - Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông có đóng góp doanh thu cao nhất cho quỹ Từ Tâm qua 10 năm tổ chức phiên chợ.