Khai mạc Tư vấn mùa thi 2026 trong bối cảnh mới

M Ở RỘNG ĐỊA BÀN TƯ VẤN

Vào sáng 24.1, buổi khai mạc chương trình Tư vấn mùa thi năm 2026 của Báo Thanh Niên diễn ra tại Đồng Nai, dự kiến gần 10.000 học sinh (HS) tham gia. Diễn ra trong bối cảnh năm đầu tiên sau sáp nhập tỉnh thành, chương trình cũng trở nên đặc biệt hơn khi được tổ chức tại nhiều địa điểm nhưng địa bàn mở rộng.

Học sinh hào hứng tham gia chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên và Bộ GD-ĐT phối hợp tổ chức nhiều năm qua ẢNH: BÁ DUY

Chẳng hạn gần 10.000 HS tỉnh Đồng Nai tham gia có rất nhiều HS đến từ Bình Phước cũ. Giáo viên và HS vượt hơn 100 km để đến với chương trình tư vấn của Báo Thanh Niên.

Đáng chú ý, năm nay chương trình được tổ chức tại 2 địa điểm mới của TP.HCM là P.Bình Dương và P.Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ).

Không chỉ có các hoạt động trực tiếp, chương trình đồng thời được truyền hình trực tuyến trên nhiều kênh của Báo Thanh Niên như: thanhnien.vn, fanpage Facebook, YouTube, TikTok. Nhờ đó, chương trình Tư vấn mùa thi không chỉ đến với các HS tham dự trực tiếp ở nhiều tỉnh thành, mà còn lan tỏa tới hàng triệu lượt HS và phụ huynh.

Bên cạnh sự đồng hành của Bộ GD-ĐT, tại từng địa phương chương trình nhận được sự phối hợp tổ chức của các sở GD-ĐT và trường THPT trên địa bàn. Mới đây, Sở GD-ĐT Đồng Nai có công văn gửi các trường THPT trên địa bàn về việc thông tin và huy động HS tham gia chương trình Tư vấn mùa thi năm 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức tại Đồng Nai.

Trong văn bản gửi các trường THPT và đơn vị trực thuộc, Sở GD-ĐT Đồng Nai cho biết chương trình Tư vấn mùa thi năm 2026 do T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN và Bộ GD-ĐT phối hợp tổ chức tại các tỉnh, thành trong cả nước từ năm 1998 và là một trong những hoạt động nhằm hỗ trợ đảm bảo quyền lợi cho HS trong việc tiếp cận thông tin về kỳ thi tốt nghiệp, hướng nghiệp, tuyển sinh hằng năm. Do đó, Sở GD-ĐT Đồng Nai huy động gần 10.000 HS khối THPT tham dự, trong đó ưu tiên HS lớp 12 tham gia chương trình tư vấn trực tiếp. Sở đề nghị các trường học cử cán bộ, giáo viên cùng HS tham gia chương trình vào sáng 24.1 tại Trường ĐH Đồng Nai.

Không chỉ vậy, cũng trong công văn của Sở GD-ĐT Đồng Nai, đối với các trường THPT không tham dự trực tiếp, căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, tổ chức cho HS theo dõi chương trình truyền hình trực tuyến trên kênh: thanhnien.vn, facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên.

Trong khi đó, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng có văn bản gửi tới 10 trường THPT trên địa bàn về việc phối hợp tổ chức chương trình Tư vấn mùa thi năm 2026 của Báo Thanh Niên diễn ra vào sáng 25.1 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương (số 1 Lê Lợi, P.Bình Dương, TP.HCM). Theo đó, sở đề nghị các trường THPT (chuyên Hùng Vương, Tân Phước Khánh, Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Đình Chiểu, An Mỹ, Võ Minh Đức, Bình Phú, Trần Văn Ơn, Bến Cát) phối hợp với báo xây dựng phương án tổ chức đưa đón giáo viên và HS tham dự trực tiếp chương trình. Riêng Trường THPT Phú Mỹ, sở đề nghị trường phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tại trường, điều động HS tham gia vào sáng 7.3.

Hàng ngàn học sinh tập trung tham gia ngày hội Tư vấn mùa thi diễn ra tại Trường ĐH Đồng Nai ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Đ ỊNH HƯỚNG CHỌN LỰA NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC SỰ BÙNG NỔ CỦA AI

Đến thời điểm này, Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cơ bản giữ ổn định như năm 2025, đồng thời có những điều chỉnh cần thiết nhằm bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ GD-ĐT cũng gửi tới các trường ĐH, CĐ trên toàn quốc kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2026. Nhiều trường ĐH đã công bố dự kiến ban đầu về thông tin tuyển sinh với nhiều thay đổi về phương thức xét tuyển, tổ hợp môn, xu hướng ngành nghề đào tạo mới… Tuy nhiên, các trường vẫn đang chờ dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2026 để chốt đề án tuyển sinh.

Trong bối cảnh này, chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên được triển khai có ý nghĩa quan trọng nhằm cung cấp thông tin mới nhất về kỳ thi và xét tuyển năm 2026. Trong đó, một nội dung quan trọng của chương trình là GS-TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) sẽ cung cấp thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển năm 2026; lưu ý thí sinh về những thay đổi tuyển sinh ĐH-CĐ, định hướng chọn lựa nghề nghiệp trong bối cảnh mới khi Quốc hội đã ban hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục, luật Giáo dục ĐH (sửa đổi) và luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Cũng trong chương trình, đại diện Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM) lưu ý thêm những nét mới của kỳ thi đánh giá năng lực và cách xét tuyển của các đơn vị thành viên. Từ kinh nghiệm của một năm điều chỉnh cấu trúc bài thi, chuyên gia này sẽ chia sẻ với thí sinh những điều cần chuẩn bị để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới.

Ngoài ra, chuyên gia còn tư vấn chuyên sâu ngành nghề, giúp HS tìm ra lối đi phù hợp nhất khi tham gia xét tuyển trước nhiều biến động về phương thức tuyển sinh và tổ hợp môn xét tuyển. Đại diện các trường cũng sẽ giải đáp những băn khoăn của HS về lựa chọn ngành học, trường học phù hợp với bản thân, đặc biệt trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của công nghệ, sự bùng nổ mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) tác động rất lớn đến việc học tập và lựa chọn ngành nghề của HS.

Ngoài nội dung tư vấn ở hội trường, đại diện hơn 50 trường ĐH, CĐ và cơ sở giáo dục tham gia chương trình Tư vấn mùa thi 2026 cũng thực hiện tư vấn chuyên sâu cho HS và phụ huynh tại các gian hàng triển lãm.