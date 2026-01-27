Bỏ tổ hợp môn truyền thống, thí sinh có nhiều cơ hội hơn?

Thời gian qua hàng loạt trường ĐH công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026, với việc bỏ một số tổ hợp môn truyền thống như A00 (toán, lý, hóa) hoặc C00 (văn, sử, địa).

Chẳng hạn tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), ngành Đông phương học dự kiến bỏ tổ hợp C00.

Trường ĐH Luật TP.HCM cũng dự kiến không sử dụng tổ hợp C00 và A00 trong phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Tổ hợp mới được xây dựng dựa trên quy chế tuyển sinh hiện hành, với 2 môn bắt buộc chung là ngữ văn và ngoại ngữ đối với nhóm ngành luật, ngôn ngữ Anh; toán và tiếng Anh đối với các ngành còn lại. Môn thứ 3 được thí sinh lựa chọn trong số các môn học của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thí sinh không cần lo lắng khi một số trường bỏ tổ hợp môn truyền thống, vì thay vào đó có nhiều tổ hợp mới để thí sinh lựa chọn hơn ẢNH: ĐỘC LẬP

Tương tự, phần lớn các ngành tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM và Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM cũng dự kiến không còn sử dụng tổ hợp A00 và C00. Tuy nhiên có nhiều tổ hợp mới xuất hiện trong đó môn toán hoặc ngữ văn là môn chính, 2 môn còn lại thí sinh có thể lựa chọn trong các môn tiếng Anh, lý, sinh, sử, tin, địa tùy vào nhóm ngành.

Trả lời cho thắc mắc liệu những thí sinh đã có dự định xét tổ hợp A00 và C00 có mất cơ hội hay không, thạc sĩ Lê Văn Hiển, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo Trường ĐH Luật TP.HCM, khẳng định không những không mất cơ hội mà thí sinh còn có nhiều tổ hợp để xét tuyển hơn.

"Trường vẫn tính toán các tổ hợp có môn lịch sử, địa lý để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh theo học các môn này. Chẳng hạn, ngữ văn, tiếng Anh, sử; ngữ văn, tiếng Anh, địa hoặc toán, tiếng Anh, sử; toán, tiếng Anh, địa. Môn toán và văn là 2 môn thi tốt nghiệp bắt buộc, tiếng Anh là môn học bắt buộc ở THPT. Vì thế, từ các môn trong một tổ hợp truyền thống, nay các em có thể xét nhiều tổ hợp khác", thạc sĩ Hiển cho hay.

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội cũng đưa vào các tổ hợp như D01 (văn, toán, tiếng Anh), D14 (văn, sử, tiếng Anh), D15 (văn, địa, tiếng Anh) cho ngành Đông phương học, nghĩa là vẫn có môn sử và môn địa, 2 môn trong tổ hợp truyền thống C00, để đảm bảo thí sinh vẫn có nhiều cơ hội.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cũng nhận định: "Việc điều chỉnh hoặc không còn sử dụng tổ hợp truyền thống A00 hoặc C00 không đồng nghĩa với việc thí sinh bị thu hẹp cơ hội xét tuyển ĐH. Trên thực tế, các môn học trong hai tổ hợp này vẫn được kết hợp để hình thành nhiều tổ hợp xét tuyển khác, phù hợp với yêu cầu của từng ngành và định hướng đào tạo của trường".

Theo thạc sĩ Xuân Dung, cách làm này giúp mở rộng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh, đồng thời phản ánh đúng năng lực học tập đa dạng, thay vì phụ thuộc vào một tổ hợp cố định như trước.

Trong chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên tổ chức ngày 24.1 tại Trường ĐH Đồng Nai, GS-TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT), cũng nhấn mạnh nếu thí sinh đã chọn các môn học liên quan đến tổ hợp C00 mà trường ĐH có điều chỉnh sang tổ hợp từ văn, sử, địa sang văn, sử, tiếng Anh hoặc toán, văn, sử thì đó cũng có thể mở ra "cánh cửa" mới tốt hơn rất nhiều so với "cánh cửa" cũ.

"Bên cạnh đó, từ năm 2021 đến nay, khi xét tuyển phần mềm sẽ tự động sử dụng tổ hợp thí sinh có điểm cao nhất để xét nên các em không cần lo lắng. Đến thời điểm này, các tổ hợp đưa ra phù hợp với quy định và không bị bó buộc, không ảnh hưởng gì cả nên các em hãy lựa chọn tổ hợp thế mạnh của mình", PGS-TS Nguyễn Tiến Thảo chia sẻ.