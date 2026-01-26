Học sinh lo lắng về các tổ hợp môn truyền thống

Ngô Bảo Minh, học sinh (HS) Trường THPT Nguyễn Khuyến, cho biết em học khối khoa học tự nhiên và chọn tổ hợp A00 để xét tuyển. Em đọc thông tin thấy Trường ĐH Luật TP.HCM năm 2026 không còn xét khối A00 nên tham gia ngày hội với mong muốn đến gian hàng của trường để tìm hiểu và hỏi trực tiếp.

Học sinh được tư vấn chuyên sâu tại gian hàng triển lãm của các trường ẢNH: ĐỘC LẬP

Thạc sĩ Phạm Thị Phương Thảo, giảng viên khoa Luật hành chính Trường ĐH Luật TP.HCM, chuyên gia tư vấn của trường, cho biết: "Hôm nay có rất nhiều em đến hỏi về việc trường có xét tuyển tổ hợp truyền thống A00 nữa hay không, nếu không thì vì sao... Câu trả lời là năm 2026 trường bỏ tổ hợp A00 nhưng có nhiều tổ hợp khác mà HS học khối tự nhiên hoàn toàn có thể sử dụng như toán, lý, Anh hay toán, hóa, Anh... Ngoài ra, trường tư vấn cho các em có thể xét tuyển bằng nhiều phương thức khác, như xét điểm V-SAT, xét kết hợp học bạ với chứng chỉ ngoại ngữ...".

Thạc sĩ Lê Đăng Khoa, Trưởng ban Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Thủ Dầu Một, cũng cho hay tại gian hàng của trường rất nhiều HS hỏi liệu trường có thay tổ hợp môn truyền thống như A00, C00 bằng các tổ hợp môn mới như một số trường khác hay không. "Mặc dù các em đọc thông tin tuyển sinh của trường thấy các tổ hợp này vẫn còn, nhưng hôm nay đến gian hàng hỏi trực tiếp để an tâm hơn. Ngoài ra, các em còn quan tâm đến chính sách hỗ trợ sinh viên ngành sư phạm, học bổng...", thạc sĩ Lê Đăng Khoa chia sẻ.

Nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra tại các gian hàng triển lãm trong ngày hội Tư vấn mùa thi ẢNH: ĐỘC LẬP

Tại gian hàng của Trường ĐH Việt Đức, bà Trần Thị Ngọc Thủy, cán bộ tuyển sinh, cho biết bên cạnh thắc mắc về phương thức xét tuyển, học bổng du học, HS đặc biệt quan tâm về các ngành khoa học máy tính, kỹ thuật điện và máy tính, vi mạch bán dẫn... Tương tự, các ngành thiết kế vi mạch, kỹ thuật hạt nhân, khoa học dữ liệu, công nghệ bán dẫn... của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), hay các ngành điện tử viễn thông, thiết kế đồ họa... của Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn cũng được HS tìm hiểu nhiều nhất.

Thạc sĩ Trịnh Hoàng Xuân Phúc, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và tư vấn hướng nghiệp Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, nhìn nhận HS ngày càng nghiêm túc và chủ động khi tìm hiểu về các trường ĐH, thể hiện qua những tương tác của các em tại các gian hàng tư vấn trong chương trình do Báo Thanh Niên tổ chức. "Tại gian hàng của trường, các em không chỉ dừng lại ở việc hỏi thông tin tuyển sinh mà còn quan tâm sâu đến chương trình đào tạo, định hướng nghề nghiệp, môi trường học tập, cũng như các cơ hội thực hành, thực tập và việc làm sau khi tốt nghiệp. Điều này cho thấy thí sinh ngày nay có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và suy nghĩ chín chắn trong việc chọn ngành, chọn trường", thạc sĩ Phúc nhận định.