Tuyển sinh 2026: Dự kiến những điều chỉnh quan trọng thí sinh cần lưu ý
Video Giáo dục

Tuyển sinh 2026: Dự kiến những điều chỉnh quan trọng thí sinh cần lưu ý

Yến Thi
25/01/2026 19:00 GMT+7

Bộ GD-ĐT dự kiến sẽ giới hạn số lượng nguyện vọng xét tuyển trong tuyển sinh 2026, giảm điểm cộng ưu tiên với thí sinh, điều này sẽ tác động gì tới thí sinh?

Tiến sĩ Lê Xuân Trường, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM, cho rằng chính sách mới tuyển sinh 2026 của Bộ GD-ĐT đưa ra là hợp lý từ thực tế tuyển sinh các năm trước. Chính sách này không ảnh hưởng nhiều tới thí sinh có sự cân nhắc kỹ lưỡng, học sinh an tâm học để cân nhắc chọn phương thức và nguyện vọng đăng ký xét tuyển để đạt kết quả tốt.

Tuyển sinh 2026: Dự kiến những điều chỉnh quan trọng thí sinh cần lưu ý - Ảnh 1.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing, cho hay thực tế tuyển sinh các năm trước có những trường hợp đặt rất nhiều nguyện vọng, nhiều phương thức xét tuyển. Có những thí sinh đăng ký 50, thậm chí 80 nguyện vọng. Do đó, việc ràng buộc theo dự kiến của Bộ GD-ĐT là hợp lý, giúp thí sinh cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn và đăng ký một cách đúng đắn nhất. Bên cạnh đó, dự kiến giảm điểm ưu tiên với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ cũng hợp lý để tạo sự công bằng giữa thí sinh thành phố lớn và các khu vực khó khăn.

Để chi tiết hơn, kính mời quý phụ huynh và các em học sinh theo dõi:

