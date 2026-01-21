Điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển 2026: Thí sinh vẫn lợi thế?

Trước lo lắng của thí sinh về việc điều chỉnh các tổ hợp môn xét tuyển, trong đó nhiều trường không còn sử dụng tổ hợp môn truyền thống, PGS-TS Ngô Hồng Điệp, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thủ Dầu Một, cho hay việc giữ lại một tổ hợp không còn phù hợp là điều không phải lo lắng, sự điều chỉnh vẫn tạo cơ hội tốt nhất cho thí sinh. Các em chọn ngành, tổ hợp nên dựa vào năng lực, thế mạnh của bản thân, không nên theo bạn bè.

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho thí sinh lời khuyên: Việc thay đổi tổ hợp môn của các trường năm nay xuất phát từ yêu cầu về trọng số môn cốt lõi, nhất là nhóm ngành luật do trước đây các trường xét tổ hợp các môn tự nhiên hoặc tổ hợp gồm các môn xã hội. Thí sinh không cần lo lắng quá vì 2 môn cốt lõi toán và văn là 2 môn bắt buộc thi tốt nghiệp. Nếu các em học các môn xã hội thì tập trung học thêm về môn toán.

Thạc sĩ Nguyễn Xuân Luyện, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, nêu quan điểm: Hutech có một số ngành vẫn tuyển tổ hợp môn truyền thống. Một ngành có nhiều tổ hợp môn nên các em có rất nhiều cơ hội. Mỗi trường cũng có nhiều phương thức xét tuyển nên các em không cứ phải xét tuyển bằng tổ hợp môn thi mà còn có thể lấy điểm của các kỳ thi đánh giá năng lực.

Để chi tiết hơn, kính mời quý phụ huynh và các em học sinh theo dõi: