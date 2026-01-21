Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Nhiều trường bỏ tổ hợp môn truyền thống, thí sinh nên làm gì?
Video Giáo dục

Nhiều trường bỏ tổ hợp môn truyền thống, thí sinh nên làm gì?

Yến Thi
Yến Thi
21/01/2026 11:00 GMT+7

Có thể nói, xu hướng loại bỏ các tổ hợp môn truyền thống vốn được sử dụng nhiều năm nay như A00 (toán-lý-hóa), C00 (văn-sử-địa), A01 (toán-lý-tiếng Anh) trong danh sách tổ hợp xét tuyển của nhiều trường đang gây nhiều chú ý của dư luận.

Theo các chuyên gia, các trường thường điều chỉnh về tổ hợp môn xét tuyển theo hướng có lợi cho người học, thí sinh không cần quá lo lắng. PGS-TS Ngô Hồng Điệp, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thủ Dầu Một, thí sinh không cần bận tâm nếu các trường không sử dụng các tổ hợp môn truyền thống, hãy suy nghĩ theo hướng tích cực bởi việc giữ lại các tổ hợp môn đó không còn phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới, với yêu cầu của Bộ GD-ĐT thì các trường sẽ phải điều chỉnh, còn điều chỉnh như thế nào thì cần phải tính toán cho phù hợp.

Nhiều trường bỏ tổ hợp môn truyền thống, thí sinh nên làm gì? - Ảnh 1.

Để chi tiết hơn, kính mời quý phụ huynh và các em học sinh theo dõi:

Nhiều trường bỏ tổ hợp môn truyền thống, thí sinh nên làm gì?

Tin liên quan

Làm sao để làm chủ AI?

Làm sao để làm chủ AI?

Khi trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng hiện diện trong mọi lĩnh vực, nỗi lo “AI sẽ thay thế con người” đang dần nhường chỗ cho một câu hỏi thực tế hơn: Làm sao để chúng ta làm chủ công nghệ thay vì bị đào thải bởi nó?

Hành trình xé bỏ ‘bản vẽ hỏng cuộc đời’ của thủ khoa ngành thiết kế nội thất

Khám phá thêm chủ đề

tổ hợp môn truyền thống tổ hợp xét tuyển tuyển sinh 2026 xét tuyển 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận