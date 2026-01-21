Nhiều trường bỏ tổ hợp môn truyền thống, thí sinh nên làm gì?

Theo các chuyên gia, các trường thường điều chỉnh về tổ hợp môn xét tuyển theo hướng có lợi cho người học, thí sinh không cần quá lo lắng. PGS-TS Ngô Hồng Điệp, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thủ Dầu Một, thí sinh không cần bận tâm nếu các trường không sử dụng các tổ hợp môn truyền thống, hãy suy nghĩ theo hướng tích cực bởi việc giữ lại các tổ hợp môn đó không còn phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới, với yêu cầu của Bộ GD-ĐT thì các trường sẽ phải điều chỉnh, còn điều chỉnh như thế nào thì cần phải tính toán cho phù hợp.

