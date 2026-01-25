Những khoảnh khắc đẹp của học sinh lớp 12 tìm hiểu về ngành nghề

Trong 2 ngày 24 và 25.1, khoảng 15.000 học sinh lớp 12 đến từ các trường THPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và TP.HCM (Bình Dương cũ) đã có mặt tại Trường ĐH Đồng Nai (24.1) và Trung tâm Hội nghị và triển lãm Bình Dương (25.1) để tham dự Chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên tổ chức.

Không chỉ thích thú khi được nhận quà tặng từ các trường ĐH, học sinh còn háo hức vì được gặp gỡ, trực tiếp nghe tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc về thi cử, tuyển sinh, học phí, học bổng, cơ hội việc làm ... từ thầy cô là giảng viên và các anh chị sinh viên khóa trước.

Đặc biệt, học sinh được tiếp cận nhiều mô hình, sản phẩm do chính giảng viên và sinh viên thực hiện; được trải nghiệm ngành học thông qua các hoạt động như pha chế; vẽ Henna; viết thư pháp; điều khiển máy bay không người lái, robot, xe tự hành...

Từ các hoạt động trong ngày hội, nhiều học sinh đã xác định cho mình một dự định, mục tiêu về việc chọn ngành học, trường học trong khi trước đó còn mơ hồ chưa biết mình thích gì, phù hợp điều gì. Nhiều em đã sáng tỏ, không ít em gần như đã chắc chắn cho mình một quyết định ngay sau khi được thầy cô tư vấn kỹ cụ thể, kỹ càng...

Dưới đây là những khoảnh khắc đẹp và ấn tượng của học sinh lớp 12 tại các gian hàng trong ngày hội Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên tổ chức trong 2 ngày 24 và 25.1:

Đông đảo học sinh Đồng Nai bước vào không gian của gian hàng triển lãm các đơn vị giáo dục trong ngày hội Tư vấn mùa thi ẢNH: NGỌC LONG

Sinh viên chia sẻ trải nghiệm môi trường đại học với học sinh ẢNH: ĐỘC LẬP

Tư vấn trực tiếp với các giảng viên tại gian hàng triển lãm ẢNH:MỸ QUYÊN

Học sinh thích thú với các mô hình triển lãm của các trường ẢNH: ĐỘC LẬP

Các hoạt động như vẽ thư pháp thu hút sự quan tâm của học sinh ẢNH: ĐỘC LẬP

Thu thập tài liệu giới thiệu về trường, ngành học ẢNH: ĐỘC LẬP

Học sinh được nhân viên các trường giải đáp cặn kẽ ẢNH: ĐỘC LẬP

Được rất nhiều thông tin cần thiết trong ngày hội tư vấn ẢNH: ĐỘC LẬP











