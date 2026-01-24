'Em không nghĩ đi Tư vấn mùa thi lại được lo cả cơm ăn, nước uống'

Những phần cơm được chuẩn bị chu đáo dành tặng học sinh tham gia chương trình Tư vấn mùa thi lần thứ 28 diễn ra sáng nay tại Trường ĐH Đồng Nai ẢNH: LÊ THANH

Bữa trưa nghĩa tình trong ngày hội Tư vấn mùa thi

Từ rất sớm, khuôn viên Trường ĐH Đồng Nai đã rộn ràng bước chân của học sinh lớp 12 từ khắp các xã, phường trong tỉnh đến với chương trình Tư vấn mùa thi lần thứ 28. Các em đến đây với ước mơ được đặt chân vào giảng đường đại học mà mình yêu thích, là nỗi lo chọn ngành và cả những băn khoăn rất đời thường về chi phí học tập, sinh hoạt...

Cơm được đóng trong thùng cẩn thận chuyển từ TP.HCM đến khuôn viên Trường ĐH Đồng Nai để tặng cho học sinh ẢNH: LÊ THANH

Giữa không khí sôi động và lo toan ấy, khu vực phát cơm trưa miễn phí trở thành một "điểm dừng ấm áp". Những hộp cơm "bữa trưa yêu thương, nghĩa tình" được chuẩn bị tươm tất, sắp xếp ngay ngắn trên bàn dành tặng cho học sinh. Mỗi phần cơm trong đó có: vịt kho, gà chiên, cá, canh, trứng, rau xào, tráng miệng...

Học sinh ăn cơm sau khi tham gia chương trình Tư vấn mùa thi ẢNH: LÊ THANH

Nâng hộp cơm còn ấm trên tay, Bùi Công Sơn, học sinh Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, thành thật: "Sáng nay em đi vội nên chưa kịp ăn uống gì cả. Khi nhận được hộp cơm và mở ra thấy có thịt kho, kèm theo đó là đầy đủ các món canh, xào, thêm quả chuối để tráng miệng, em thấy bản thân như được tiếp thêm năng lượng. Các món ăn rất ngon, nhưng điều làm em ấm lòng hơn cả là biết được mọi người xung quanh đang âm thầm quan tâm, đồng hành cùng chúng em trên chặng đường chinh phục ước mơ của mình".

Các suất cơm được chuẩn bị tươm tất ẢNH: LÊ THANH

Ngồi cạnh với Công Sơn là Nguyễn Thành Đạt (học sinh cùng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng). Đạt vừa ăn vừa khoe: "Phần cơm của em có món vịt kho rất ngon và chất lượng anh à. Em không nghĩ chương trình lại lo cả cơm ăn, nước uống thật chu đáo cho học sinh đến như vậy. Một bữa cơm trưa tưởng chừng rất bình thường, nhưng với tụi em thì đây thật sự là món quà làm ấm lòng vì có chứa tình yêu thương trong ấy".

"Cơm ngon lắm!" là nhận xét của hầu hết học sinh khi thưởng thức cơm trưa miễn phí tại chương trình Tư vấn mùa thi ẢNH: LÊ THANH

Lần đầu tham gia tư vấn mùa thi, Võ Thị Minh Hiển, học sinh Trường THCS - THPT Đăng Hà (thuộc tỉnh Bình Phước cũ), chia sẻ: "Em thức dậy lúc 3 giờ 30 sáng để chuẩn bị di chuyển đến đây, vì lộ trình khá xa. Sáng nay, do đi sớm quá nên em cũng chưa kịp ăn gì. May quá, nghe các thầy cô vấn vừa xong chương trình thì được các anh chị tình nguyện viên tặng cho hộp cơm miễn phí nên bản thân cảm thấy rất vui. Không ngờ hộp cơm rất chất lượng, các món đều ăn vừa miệng, đặc biệt miếng gà chiên còn thơm phức".

Cơm được đóng hộp sạch sẽ ẢNH: LÊ THANH

Còn với Nguyễn Minh Hoàng, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn thì xúc động: "Ăn cơm mà em thấy trong đó có cả tấm lòng gửi gắm. Em cảm giác như mình không đơn độc trên hành trình thi cử, vì luôn có người sẵn sàng đồng hành, nâng đỡ và sẻ chia. Chính vì vậy, em thấy mình như có thêm động lực cố gắng học thật tốt, để không phụ lòng những người đã quan tâm đến tụi em hôm nay".

Đằng sau hành trình hơn 40 km chuyển cơm từ TP.HCM đến Đồng Nai

700 phần cơm còn nóng hổi chan chứa tình yêu thương do ông Nguyễn Tuấn Khởi, sáng lập Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam (Food Bank Việt Nam), Công ty CP Doanh nghiệp Xã hội Food Share, hỗ trợ cho chương trình Tư vấn mùa thi lần thứ 28. Hành động này đã thể hiện sự quan tâm, đồng hành, sẻ chia dành cho học sinh trên hành trình chinh phục ước mơ của các em.

Đằng sau 700 hộp cơm ngon ấy là cả một hành trình chuẩn bị đầy tâm huyết của nhân viên thuộc Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam (Food Bank Việt Nam) và Công ty CP Doanh nghiệp Xã hội Food Share.

Niềm vui của 2 em học sinh sau khi nhận cơm miễn phí ẢNH: LÊ THANH

Anh Nguyễn Tuấn Khởi, sáng lập Food Bank Việt Nam, chia sẻ: "Tôi từng là một học sinh tỉnh lẻ lên thành phố học đại học, rất hiểu cảm giác lo lắng và chật vật của các em trong giai đoạn chọn trường, chọn nghề. Chính vì vậy, khi Báo Thanh Niên ngỏ lời, chúng tôi quyết định đồng hành ngay và không một chút do dự, vì tin rằng một bữa cơm tử tế có thể tiếp thêm rất nhiều năng lượng cho hành trình thi cử quan trọng phía trước của các em".

Nào ta cùng ăn ẢNH: LÊ THANH

Theo anh Khởi, việc tài trợ những suất cơm không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà còn là thông điệp về sự sẻ chia. "Chúng tôi mong các em cảm nhận được rằng xã hội luôn có những bàn tay sẵn sàng nâng đỡ. Khi được tiếp sức hôm nay, mai này các em sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần đó cho cộng đồng", anh Khởi nói.

Là người đóng vai trò đảm nhận chính công việc hậu cần thực hiện những suất cơm cho học sinh tại chương trình Tư vấn mùa thi lần thứ 28, chị Trần Thị Thúy An, thành viên của Food Bank Việt Nam, chia sẻ: "Để chuẩn bị những phần cơm hôm nay, chúng tôi đã huy động nguồn lực và bắt đầu lên kế hoạch từ nhiều ngày trước. Thực đơn được tính toán kỹ lưỡng, đa dạng gồm có: vịt kho, cá nục sốt cà, gà tẩm bột chiên giòn, trứng luộc; rau xào, canh rau củ nấu với thịt xay và không quên kèm thêm món tráng miệng chuối để vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa phù hợp khẩu vị cho học sinh lựa chọn".

Nhận cơm tại chương trình Tư vấn mùa thi ẢNH: LÊ THANH

Theo chị Thúy An, từ đêm hôm trước đến rạng sáng 24.1, gần 20 nhân viên, tình nguyện viên đã có mặt tại bếp nấu của trụ sở Food Bank Việt Nam, gần khu vực cầu Bình Triệu, P.Hiệp Bình (TP.HCM) để sơ chế, nấu các món ăn theo thực đơn. Từng hộp cơm được kiểm tra kỹ lưỡng về vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ nóng bằng thùng chuyên dụng trước khi xếp lên xe vượt quãng đường 40 km từ TP.HCM đến Trường ĐH Đồng Nai, kịp cho học sinh ăn trưa ngon miệng. "Chúng tôi phải tính toán rất kỹ từng khâu, từ nguyên liệu, thời gian nấu, đến lộ trình di chuyển, để khi các em nhận được thì hộp cơm vẫn còn nóng và thơm ngon nhất có thể", chị Thúy An nói về quy trình thực hiện hàng trăm suất cơm nghĩa tình hỗ trợ học sinh tham gia chương trình Tư vấn mùa thi tại Đồng Nai sáng nay.

