Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH chia sẻ về ‘hành trình phía trước bước qua tuổi 18’

GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT), chia sẻ tại chương trình Tư vấn mùa thi 2026 của Báo Thanh Niên sáng nay ảnh: độc lập

Đó là chia sẻ của GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) với học sinh tham dự chương trình khai mạc Tư vấn mùa thi 2026 của Báo Thanh Niên tại Trường ĐH Đồng Nai sáng nay (24.1). Tham dự trực tiếp chương trình có gần 10.000 học sinh đến từ nhiều trường THPT. Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

"Thay đổi không phải từ ngày mai mà là ngay bây giờ"

Bắt đầu bài chia sẻ, GS Thảo nói: "Các bạn Gen Z thân mến! Hầu hết các bạn ngồi đây đang ở tuổi 18 và có cả 17, 16 nữa. Nhiều bạn vẫn nghĩ còn 5 tháng nữa mới nghĩ đến chuyện thi gì, ôn gì học trường đại học nào bởi chúng ta vẫn còn chặng đường dài phía trước. Và chúng ta đang sống trong thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Đó là tuổi học trò, là thời gian ngồi ghế nhà trường, là cảm giác vui sướng khi được nghỉ học vì thầy cô ốm. Đó là cảm xúc của tuổi trẻ. Tuổi trẻ là tài sản quý giá nhất của cuộc đời, là thời gian nuôi dưỡng những ước mơ, khát vọng vượt qua giới hạn và thử thách của bản thân; phá vỡ rào ngăn cách. Và một trong những rào cản đó là những kỳ thi và đăng ký xét tuyển đại học dựa trên năng lực, thành tích và sở trường của bản".

Do vậy, GS Thảo nói tiếp: "Nếu bạn thực sự muốn chinh phục tương lai, vươn tới khát vọng thì hãy ngồi lại và tôi hứa với bạn là cuộc đời bạn chỉ có 1 lần phải ngồi nghe tôi nói, lấy cảm hứng để sau này chúng ta không phải hối tiếc bất kỳ vấn đề gì về tuổi thanh xuân trước ngưỡng cửa cuộc đời và các rào cản khác của cuộc đời nói chung. Để nếu chúng ta chưa biết về điều gì đó, chúng ta cùng nhau làm, cùng nhau thay đổi".

GS Thảo nhấn mạnh: "Thay đổi không phải từ ngày mai mà là ngay bây giờ, thay đổi cả những thứ tưởng chừng như không thể. Và rất có thể điều chúng ta làm đầu tiên là thay đổi thói quen bản thân, từ thái độ học tập, chuẩn bị cho một kỳ thi, tìm hiểu một cách nghiêm túc về ngành học của một trường đại học thay vì sự lan man tìm kiếm thông tin một cách vụn vặt, mơ hồ về ở các diễn đàn mạng xã hội; thay đổi cách học quên ngày quên đêm để đi thi; thay đổi những buổi học mệt nhoài mà không chắc đạt được điểm mong muốn; thay đổi thói quen học gạo thành học suy luận".

Từ những phân tích trên, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) bày tỏ buổi tư vấn hôm nay có thể làm thay đổi con đường, thay đổi hướng đi, thay đổi cách nhìn nhận, cách học tập để chọn trường, chọn ngành, chọn nghề. "Buổi tư vấn hôm nay có thể mở ra chân trời mới, viết lên trang sử mới của bạn. Và chúng tôi, các thầy cô ngồi đây là những người cùng bạn viết sử. Và sau buổi hôm nay, chúng ta cần chăm chỉ hơn chứ không phải tự mãn hơn. Sau buổi này, chúng ta động viên bạn bè học tập tốt hơn chứ không chỉ ích kỷ bản thân. Sau buổi này, chúng ta quyết tâm vươn lên hơn chứ không phải an lòng thỏa hiệp với bản thân", GS Nguyễn Tiến Thảo bày tỏ.

Với tư cách Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, GS Thảo cho rằng về phía Bộ GD-ĐT nói chung và các trường ĐH, các chuyên gia tư vấn luôn đồng hành, hỗ trợ các bạn tối đa. Nếu có những thay đổi, điều chỉnh thì đó là những việc cần làm để tốt đẹp hơn, nhân văn hơn, công bằng hơn, phân định rõ ràng hơn cho các bạn; để các bạn thí sinh được định vị đúng bản thân, theo học được ngành đúng, ngành gần với năng lực, sở trường của các bạn.

Học sinh hào hứng với bài chia sẻ của Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) trong chương trình ảnh: độc lập

'Nghề nghiệp không chỉ nuôi sống bản thân'

Chia sẻ thêm về định hướng tương lai, GS Nguyễn Tiến Thảo phân tích: "Các bạn đang đứng trước ngưỡng của cửa cuộc đời. Tương lai của bạn có thể bắt đầu từ ngày hôm qua hoặc chính ngày hôm nay, tương lai đang ở đây, hãy nắm lấy nó và tiến lên phía trước dù bạn đã có bề dày thành tích học tập hay vẫn còn mơ hồ về tương lai".

Đông đảo học sinh lắng nghe chương trình Tư vấn mùa thi tại Đồng Nai sáng nay ảnh: Độc Lập

GS Thảo lưu ý: "Nghề nghiệp chúng ta chọn, con đường của chúng ta đi không phải lúc nào cũng bằng phẳng, như ý; không phải lúc nào cũng như chúng ta nghĩ; nghề nghiệp không chỉ là tương lai của riêng mình mà còn của cộng đồng xã hội. Nghề nghiệp không chỉ nuôi sống bản thân mà còn giúp chúng ta đương đầu với khó khăn, thất bại để trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, khát vọng hơn và cũng có thể trở nên vĩ đại".

"Với tinh thần, niềm tin và khát vọng đó, xin chúc các bạn học sinh trường ta có buổi trao đổi thông tuệ; tôi hy vọng bạn không chỉ tìm thấy một mẩu thông tin về tuyển sinh ĐH mà tìm thấy hành trình phía trước bước qua tuổi 18- ngưỡng cửa bước vào tuổi công dân chín chắn, trưởng thành, nhân văn, sâu sắc", Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) nhấn mạnh.