Cận cảnh máy bay không người lái thả hạt giống trồng rừng

Ngày 16.1, nhãn hàng OMO thuộc công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam đã tiến hành gieo hạt giống cây để trồng rừng bằng công nghệ máy bay không người lái tại Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình (tỉnh Khánh Hòa).
Nhằm lan tỏa ý nghĩa của việc phục hồi hệ sinh thái, truyền cảm hứng bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai, nhãn hàng OMO đã trao tặng 20.000 hạt giống các loài cây quý hiếm cho Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình tại (thôn Thái An - xã Vĩnh Hải - tỉnh Khánh Hòa), mở đầu cam kết trồng 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2026 - 2030.
Dịp này, OMO cùng Vườn quốc gia Núi Chúa đã giới thiệu công nghệ trồng rừng bằng banh hạt giống, mỗi hạt giống sẽ được vo tròn bằng đất, hỗn hợp dinh dưỡng và phơi khô, sau đó được máy bay không người lái (drone) vận chuyển đến những khu vực có địa hình dốc, vách đá và khó tiếp cận. PV Thanh Niên đã trực tiếp trải nghiệm chương trình ý nghĩa trên và ghi nhận một số hình ảnh:
