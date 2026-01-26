Đổi hướng để tăng cơ hội trúng tuyển

Đổi hướng tổ hợp là lựa chọn của Vũ Đình Phát, học sinh (HS) lớp 12 Trường THPT chuyên Hùng Vương (P.Thủ Dầu Một, TP.HCM). Là HS chuyên văn, Phát cho biết thời gian qua em cũng mong xét tuyển vào ĐH bằng tổ hợp thế mạnh của mình là C00 (ngữ văn, lịch sử, địa lý). "Tuy nhiên sau khi liên tục cập nhật tin tức trên báo chí, trong đó có Báo Thanh Niên, cũng như được gia đình và thầy cô, anh chị tư vấn, em thấy việc thi C00 khá bấp bênh vì nhiều trường có ý định hay đã loại bỏ tổ hợp này. Thế nên em quyết định chuyển sang D14 (ngữ văn, lịch sử, tiếng Anh) từ đầu năm lớp 12 để tăng cơ hội", Phát kể.

Học sinh tìm lời khuyên từ các thầy cô trong chương trình Tư vấn mùa thi 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Song song với chuyển hướng khối thi, Phát còn tham dự nhiều kỳ thi để tăng cơ hội trúng tuyển và nhận học bổng, gồm cuộc thi HS giỏi thành phố, thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố, thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS, thi đánh giá năng lực... Tất cả để Phát có thể hiện thực hóa ước mơ vào một số ngành em yêu thích liên quan đến truyền thông, ngôn ngữ.

Một HS cuối cấp khác thì bộc bạch em đã phải tạm dừng việc ôn luyện IELTS để tập trung hơn vào kỳ thi đánh giá năng lực, sau khi hay tin chứng chỉ này dự kiến bị giảm điểm cộng khi dùng để xét tuyển vào ĐH. Còn Hoàng Thanh Mai, HS Trường THPT Tân Phước Khánh (P.Tân Khánh, TP.HCM), tin rằng việc học IELTS "không bao giờ là thừa" và những kiến thức em đạt được qua bài thi này còn quý hơn cả điểm cộng.

Đó cũng là lý do Mai quyết định thi lại IELTS khi kết thúc kỳ nghỉ tết, bởi trước đó vài tháng em đạt kết quả không như ý ở đợt thi đầu tiên. Tuy vậy, đây chỉ là một lựa chọn để Mai tranh suất vào Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) ở phương thức xét học bạ kết hợp IELTS. Hai lựa chọn khác là xét điểm thi đánh giá năng lực và điểm thi tốt nghiệp THPT khối A02 (toán, vật lý, sinh học). "Em sẽ dùng mọi cách để đậu vô trường", My nói.

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh trực tiếp tại gian hàng triển lãm của các trường ảnh: Độc Lập

Nhiều HS, trong đó có Th.An (Trường THPT An Mỹ, P.Bình Dương, TP.HCM), cho biết dù học gì thì tiếng Anh vẫn là kỹ năng quan trọng, nên song song với việc ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, em và các bạn đang luyện IELTS để tăng cơ hội xét tuyển, đồng thời có lợi thế hơn khi học ĐH.

Tại ngày hội Tư vấn mùa thi hôm 25.1, ông Hồ Ngọc Thế Anh, đại diện chi nhánh VN của một trường nội trú của Mỹ, cho biết trong bối cảnh hiện nay, chính sách du học cũng như quy định tuyển sinh của các trường có thể thay đổi như thế nào thì ngoại ngữ, trong đó có tiếng Anh, vẫn là môn quan trọng và cần được chuẩn bị nghiêm túc. Học tiếng Anh không chỉ tăng thêm cơ hội trúng tuyển, tăng cơ hội giành học bổng mà còn rèn luyện cho HS tư duy, kỹ năng ngôn ngữ, có thêm lợi thế khi gia nhập thị trường lao động sau này. Giữa những người có chuyên môn ngang nhau, ai giỏi công nghệ và ngoại ngữ hơn sẽ nắm ưu thế.