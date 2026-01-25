Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trải nghiệm ứng dụng công nghệ miễn phí tại Tư vấn mùa thi 2026
Trải nghiệm ứng dụng công nghệ miễn phí tại Tư vấn mùa thi 2026

Triệu Hà
Triệu Hà
25/01/2026 20:56 GMT+7

Trong bối cảnh công nghệ đang trở thành yêu cầu bắt buộc của nhiều ngành nghề, chương trình Tư vấn mùa thi 2026 không chỉ cung cấp thông tin tuyển sinh mà còn mang đến cho học sinh cơ hội trực tiếp trải nghiệm các công nghệ hiện đại, hoàn toàn miễn phí, ngay trước ngưỡng cửa chọn ngành – chọn nghề.

Tư vấn mùa thi 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ Giáo dục - Đào tạo và Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM tổ chức, tiếp tục diễn ra vào sáng ngày 25.1.2026 tại Trung tâm Hội nghị - Triển lãm Bình Dương, thu hút hơn 4.000 học sinh khu vực TP.HCM mở rộng, bao gồm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, tham dự.

Điểm nhấn của Tư vấn mùa thi 2026 là các không gian trải nghiệm công nghệ miễn phí, giúp học sinh tiếp cận trực tiếp các ngành học đang được xã hội quan tâm.

Trải nghiệm ứng dụng công nghệ miễn phí tại Tư vấn mùa thi 2026

Theo các trường đại học, việc đưa công nghệ vào đào tạo không còn là xu hướng, mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội và thị trường lao động.

Tại chương trình, học sinh được trải nghiệm miễn phí nhiều mô hình học tập ứng dụng công nghệ như kính thực tế ảo, máy in 3D, các sản phẩm robot, giúp hình dung rõ hơn về môi trường học tập trong tương lai.

Không chỉ trải nghiệm, nhiều học sinh còn được giải thích trực tiếp nguyên lý vận hành công nghệ, từ đó hiểu rõ hơn cách các môn học được tích hợp trong đào tạo hiện đại. Việc học gắn với công nghệ hiện đại giúp người học đi thẳng vào thực tiễn, rút ngắn khoảng cách giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Trải nghiệm ứng dụng công nghệ miễn phí tại Tư vấn mùa thi 2026 - Ảnh 1.

Học sinh được trải nghiệm kính thực tế ảo tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh 2026

ẢNH: TRIỆU HÀ

Thông qua việc đưa công nghệ đến gần hơn với học sinh, chương trình Tư vấn mùa thi 2026 không chỉ giúp các thí sinh chọn đúng ngành, mà còn hiểu đúng nghề, từ đó có định hướng học tập phù hợp với xu thế phát triển của xã hội trong tương lai.

Bộ GD-ĐT thông tin về kỳ thi tuyển sinh ĐH 2026 tại ngày hội Tư vấn mùa thi

Bộ GD-ĐT thông tin về kỳ thi tuyển sinh ĐH 2026 tại ngày hội Tư vấn mùa thi

Sáng 24.1.2026, chương trình Tư vấn mùa thi 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị liên quan tổ chức đã chính thức khai mạc tại Đồng Nai, thu hút gần 10.000 học sinh tham dự. Bộ GD-ĐT đã công bố loạt điểm mới tuyển sinh đại học từ tháng 2.2026.

Tư vấn mùa thi công nghệ trí tuệ nhân tạo
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
