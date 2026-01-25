Tư vấn mùa thi 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ Giáo dục - Đào tạo và Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM tổ chức, tiếp tục diễn ra vào sáng ngày 25.1.2026 tại Trung tâm Hội nghị - Triển lãm Bình Dương, thu hút hơn 4.000 học sinh khu vực TP.HCM mở rộng, bao gồm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, tham dự.

Điểm nhấn của Tư vấn mùa thi 2026 là các không gian trải nghiệm công nghệ miễn phí, giúp học sinh tiếp cận trực tiếp các ngành học đang được xã hội quan tâm.

Trải nghiệm ứng dụng công nghệ miễn phí tại Tư vấn mùa thi 2026

Theo các trường đại học, việc đưa công nghệ vào đào tạo không còn là xu hướng, mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội và thị trường lao động.

Tại chương trình, học sinh được trải nghiệm miễn phí nhiều mô hình học tập ứng dụng công nghệ như kính thực tế ảo, máy in 3D, các sản phẩm robot, giúp hình dung rõ hơn về môi trường học tập trong tương lai.

Không chỉ trải nghiệm, nhiều học sinh còn được giải thích trực tiếp nguyên lý vận hành công nghệ, từ đó hiểu rõ hơn cách các môn học được tích hợp trong đào tạo hiện đại. Việc học gắn với công nghệ hiện đại giúp người học đi thẳng vào thực tiễn, rút ngắn khoảng cách giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Học sinh được trải nghiệm kính thực tế ảo tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh 2026 ẢNH: TRIỆU HÀ

Thông qua việc đưa công nghệ đến gần hơn với học sinh, chương trình Tư vấn mùa thi 2026 không chỉ giúp các thí sinh chọn đúng ngành, mà còn hiểu đúng nghề, từ đó có định hướng học tập phù hợp với xu thế phát triển của xã hội trong tương lai.