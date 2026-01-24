Bộ GD-ĐT công bố loạt điểm mới tuyển sinh đại học từ tháng 2.2026

Trong bối cảnh tuyển sinh đại học năm 2026 có nhiều điều chỉnh quan trọng, đặc biệt về phương thức xét tuyển và tổ hợp môn, chương trình Tư vấn mùa thi 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến những thông tin chính thống, kịp thời, giúp thí sinh vững tâm lựa chọn ngành nghề và định hướng tương lai.

Đây là chương trình tư vấn đầu tiên được tổ chức sau khi cả nước thực hiện sáp nhập tỉnh vào năm 2025. Do đó, buổi tư vấn sáng nay đã thu hút gần 10.000 học sinh Đồng Nai, trong đó có nhiều em đến từ các xã, phường xa trung tâm, thuộc địa bàn tỉnh Bình Phước cũ, thể hiện sự quan tâm rất lớn của học sinh và phụ huynh đối với kỳ tuyển sinh đại học năm 2026.

Bên cạnh việc cung cấp thông tin chính thống về kỳ thi và tuyển sinh, Tư vấn mùa thi 2026 còn mang đến chuỗi hoạt động giao lưu, trải nghiệm sôi nổi giữa học sinh và các trường đại học, giúp các em chủ động thể hiện năng lực, tìm hiểu ngành nghề và xác định rõ hơn con đường học tập trong tương lai.