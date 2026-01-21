Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
AI bùng nổ, thí sinh nên chọn ngành học ra sao?
Yến Thi
21/01/2026 14:00 GMT+7

Thí sinh nên chọn ngành học ra sao trong bối cảnh AI phát triển như hiện nay là băn khoăn của nhiều phụ huynh và thí sinh. Các chuyên gia tham gia chương trình chia sẻ quan điểm và cho thí sinh lời khuyên trước câu chuyện toàn cầu này

Thạc sĩ Nguyễn Xuân Luyện: Không chỉ riêng những ngành về AI, công nghệ mà ngành học nào cũng cần kiến thức về AI. Chương trình đào tạo thay đổi để tích hợp AI và các ngành học để tốt nghiệp sinh viên có thể sử dụng AI trong công việc. Hutech đưa môn trí tuệ nhân tạo trong ứng dụng vào các ngành học, giúp sinh viên khai thác sử dụng AI có hiệu quả tại lĩnh vực ngành nghề của mình. Trường cũng dự kiến mở các chương trình đào tạo có tính liên ngành, có học về AI.

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân: Ngành học nào, lĩnh vực nào cũng cần ứng dụng AI. Xu hướng các nước trên thế giới, các trường thay đổi cách ra đề, kiểm tra, đánh giá để sinh viên không thể dùng AI.

PGS-TS Ngô Hồng Điệp, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thủ Dầu Một: AI là xu hướng tất yếu đặt ra vấn đề chúng ta ứng xử ra sao. Nhiều bạn trẻ lo lắng một số nghề nghiệp mất đi. Sự tương tác của con người trong công việc luôn quan trọng nên AI không thể thay thế. Nhiều trường mở ngành học liên ngành, xuyên ngành trong đó đều tích hợp kiến thức AI. AI là công cụ hỗ trợ con người là trọng tâm, có vai trò điều phối, xử lý, chịu trách nhiệm.

Khi trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng hiện diện trong mọi lĩnh vực, nỗi lo “AI sẽ thay thế con người” đang dần nhường chỗ cho một câu hỏi thực tế hơn: Làm sao để chúng ta làm chủ công nghệ thay vì bị đào thải bởi nó?

