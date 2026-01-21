AI bùng nổ, thí sinh nên chọn ngành học ra sao?

Thạc sĩ Nguyễn Xuân Luyện: Không chỉ riêng những ngành về AI, công nghệ mà ngành học nào cũng cần kiến thức về AI. Chương trình đào tạo thay đổi để tích hợp AI và các ngành học để tốt nghiệp sinh viên có thể sử dụng AI trong công việc. Hutech đưa môn trí tuệ nhân tạo trong ứng dụng vào các ngành học, giúp sinh viên khai thác sử dụng AI có hiệu quả tại lĩnh vực ngành nghề của mình. Trường cũng dự kiến mở các chương trình đào tạo có tính liên ngành, có học về AI.

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân: Ngành học nào, lĩnh vực nào cũng cần ứng dụng AI. Xu hướng các nước trên thế giới, các trường thay đổi cách ra đề, kiểm tra, đánh giá để sinh viên không thể dùng AI.

PGS-TS Ngô Hồng Điệp, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thủ Dầu Một: AI là xu hướng tất yếu đặt ra vấn đề chúng ta ứng xử ra sao. Nhiều bạn trẻ lo lắng một số nghề nghiệp mất đi. Sự tương tác của con người trong công việc luôn quan trọng nên AI không thể thay thế. Nhiều trường mở ngành học liên ngành, xuyên ngành trong đó đều tích hợp kiến thức AI. AI là công cụ hỗ trợ con người là trọng tâm, có vai trò điều phối, xử lý, chịu trách nhiệm.

Để chi tiết hơn, kính mời quý phụ huynh và các em học sinh theo dõi: