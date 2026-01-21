Từ hôm nay, kỳ thi tiếng Anh phổ biến thế giới đổi cấu trúc đề, thang điểm

Chứng chỉ TOEFL iBT mới, chính thức áp dụng từ hôm nay, 21.1 ẢNH: ETS

Trao đổi với Thanh Niên, anh Chương Nguyễn, Giám đốc phát triển thị trường TOEFL iBT khu vực Đông Nam Á thuộc Tổ chức Khảo thí Mỹ (ETS), cho biết hiện nay, công tác chuẩn bị về hệ thống kỹ thuật, quy trình khảo thí lẫn đào tạo nhân sự tại các trung tâm khảo thí ở Việt Nam đã hoàn tất. Từ thời điểm này, tất cả thí sinh đăng ký kỳ thi tiếng Anh TOEFL iBT đều sẽ thi phiên bản cập nhật.

Thi tiếng Anh sát sườn môi trường ĐH

Theo anh Chương, bản cập nhật của bài thi tập trung vào việc "đo lường năng lực học thuật chính xác, sát thực tế và minh bạch hơn". Trong đó, độ khó các câu hỏi ở phần đọc và nghe sẽ được điều chỉnh theo năng lực thực tế của thí sinh thay vì chỉ áp dụng một bộ câu hỏi cố định, giúp kết quả phản ánh đúng trình độ hơn.

Bản cập nhật cũng đưa bài thi tới gần môi trường ĐH thực tế hơn với những tác vụ như nghe bài giảng, đọc văn bản học thuật trên nền tảng số, tham gia phỏng vấn trực tuyến, viết email học tập, tổng hợp thông tin và trình bày quan điểm. Thời gian trả điểm cũng nhanh hơn, dự kiến chỉ còn 3 ngày thay vì 5-7 ngày như trước.

"Thay đổi này không mang tính hình thức, mà là một bước cập nhật dựa trên nền tảng khoa học khảo thí của ETS và kinh nghiệm nhiều năm làm việc với các ĐH. Điều này nhằm tiếp tục duy trì độ tin cậy và giá trị học thuật của TOEFL iBT", anh Chương nhấn mạnh.

Nam giám đốc cho biết thêm vào đầu tháng 10.2025, ETS đã điều chỉnh lệ phí TOEFL iBT ở một số thị trường trên thế giới. Tại Việt Nam, lệ phí thi được giảm từ 200 USD (5,2 triệu đồng) xuống còn 182 USD (4,7 triệu đồng).

Bước đi này nhằm giảm gánh nặng tài chính cho thí sinh trong bối cảnh chi phí học tập và du học ngày càng tăng, song song đó tăng khả năng tiếp cận bài thi chuẩn quốc tế cho người học Việt Nam, anh Chương lý giải.

Anh cho biết thêm lệ phí thi chưa bao gồm VAT, không quy đổi sang mức tiền Việt cố định. Tuy vậy thí sinh có thể đăng ký mua voucher thi TOEFL iBT tại IIG Việt Nam với mức giá hiện tại khoảng 4.890.000 đồng.

IIG Việt Nam cũng là đối tác quốc gia của ETS ở Việt Nam, chịu trách nhiệm tổ chức khảo thí các bài thi của tổ chức này.

Thí sinh Việt Nam thi thử đề TOEFL iBT phiên bản cập nhật vào giữa tháng 1.2026 ẢNH: TOEFL VIETNAM

Kết quả mới có được công nhận?

Một thay đổi đáng chú ý khác là thang điểm của phiên bản cập nhật sẽ là 1-6 thay vì 0-120 như trước. Mức này gắn trực tiếp với Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR) giúp phụ huynh, thí sinh, nhà trường dễ hiểu và dễ đối chiếu trình độ hơn, theo đại diện ETS.

Tuy nhiên, để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, ETS vẫn sẽ duy trì song song hai thang điểm 1-6 và 0-120 trong vòng 2 năm tới. Trong giai đoạn này, thí sinh vẫn có thể sử dụng bảng điểm có cả hai thang điểm và các trường ĐH có đủ thời gian để cập nhật quy định tuyển sinh và quy đổi điểm.

Anh Chương cho biết thêm ETS hiện phối hợp chặt chẽ với IIG Việt Nam để làm việc cùng các cơ quan quản lý giáo dục và trường ĐH trong việc cập nhật, thông qua thang điểm mới 1-6 cho cả hai mục tiêu là xét chuẩn đầu vào, đầu ra, cũng như sử dụng trong hồ sơ du học.

Đơn cử tại Việt Nam, ĐH Kinh tế quốc dân, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã bắt đầu công bố mức điểm TOEFL iBT sử dụng trong phương án tuyển sinh năm 2026. Điều này đã cho thấy các trường trong nước "sẵn sàng áp dụng phiên bản cập nhật", theo anh Chương.

Còn trên bình diện toàn cầu, anh cho biết nhiều trường ĐH hàng đầu đã công bố mức điểm TOEFL iBT theo thang mới song song với thang cũ, như ĐH New York (Mỹ, xét tuyển thí sinh có điểm TOEFL iBT từ 100 trở lên ở thang cũ và 5.0 thang mới, University College London (Anh, 92-110, 4.5-5.5), ĐH Macquarie (Úc, 66-107, 3.5-5.5), ĐH Toronto (Canada, 89+, 4.5+)...

Anh Chương cho biết thêm, giáo viên, học sinh có thể truy cập nguồn tài nguyên luyện thi miễn phí TẠI ĐÂY.

"Trong bối cảnh Việt Nam định hướng đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ hai trong trường học, ETS kỳ vọng TOEFL iBT bản cập nhật sẽ thành chuẩn đánh giá học thuật quốc tế đáng tin cậy, hỗ trợ trường đo lường chính xác trình độ tiếng Anh phục vụ học ĐH và góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh theo hướng học thuật, hội nhập quốc tế", anh Chương nhận định.

TOEFL iBT là một trong những bài thi tiếng Anh quốc tế phổ biến toàn cầu, với hơn 13.000 tổ chức ở hơn 160 quốc gia, vùng lãnh thổ công nhận. TOEFL iBT mới cũng là bài thi ngắn nhất hiện tại - chỉ còn khoảng dưới 120 phút cho 4 kỹ năng - so với hai đại diện phổ biến khác là IELTS (hơn 165 phút, 3 kỹ năng) và TOEIC (120 phút, 2 kỹ năng). Trước đó, vào năm 2019, ETS từng rút ngắn 30 phút thời gian làm bài thi TOEFL, xuống còn 3 giờ.