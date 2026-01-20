Anh xem Việt Nam là thị trường xuất khẩu giáo dục trọng điểm

Người học tham dự lễ tốt nghiệp ở ĐH Oxford (Anh), tháng 10.2025 ẢNH: UNIVERSITY OF OXFORD

Tăng cường xuất khẩu giáo dục

Hiện tại, giáo dục là một trong những ngành xuất khẩu giá trị nhất của Anh và mang lại 32 tỉ bảng (1,13 triệu tỉ đồng) mỗi năm cho nền kinh tế, vượt cả ngành ô tô hay thực phẩm-đồ uống. Hoạt động xuất khẩu giáo dục bao gồm việc các trường phổ thông, CĐ, ĐH của Anh cung cấp chương trình giáo dục ở nước ngoài, thu hút sinh viên nước ngoài du học Anh và cung cấp các loại văn bằng, chương trình và giải pháp học trực tuyến ra thị trường quốc tế.

Khác với chiến lược từng ban hành năm 2019, IES loại bỏ chỉ tiêu về số lượng du học sinh tại Anh, thông cáo từ chính phủ Anh nhấn mạnh. Dù vẫn tiếp tục rộng cửa đón du học sinh, trọng tâm của nước Anh nay chuyển sang mở rộng xuất khẩu giáo dục ra nước ngoài, thông qua việc hỗ trợ các cơ sở giáo dục Anh phát triển quốc tế, xây dựng quan hệ đối tác và triển khai giáo dục Anh tại các thị trường mới.

Một khía cạnh được đặc biệt chú ý là giáo dục xuyên quốc gia (TNE). Chính phủ Anh thông tin sẽ tháo gỡ các rào cản ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của lĩnh vực này. Song song đó, Anh còn cam đoan các cơ sở giáo dục trong nước sẽ cung cấp dịch vụ TNE ở chất lượng cao nhất, thông qua việc giúp các trường nâng cao nhận thức về rủi ro pháp lý, tài chính và an ninh khi hoạt động ở nước ngoài.

Song song đó, chính phủ Anh sẽ đưa ra nhiều biện pháp mới để bảo đảm ai tới Anh học tập cũng đều là sinh viên chân chính. Các trường ở Anh cũng phải tuân thủ các tiêu chuẩn giám sát chặt chẽ hơn. Trường nào không đáp ứng yêu cầu phải đối mặt với các biện pháp xử lý, trong đó có chế tài áp trần tuyển sinh và thậm chí là thu hồi giấy phép hoạt động.

IES là một phần trong kế hoạch đổi mới quốc gia của chính phủ, nhằm nâng cao danh tiếng của các trường ĐH Anh, cắt giảm thủ tục rườm rà và tăng sức cạnh tranh của lĩnh vực giáo dục trên toàn cầu, thông cáo cho biết thêm. Chiến lược mới cũng giúp các trường ĐH nước này đa dạng hóa nguồn thu trong bối cảnh nhiều đơn vị bị thâm hụt tài chính trong vài năm trở lại đây do sụt giảm số lượng tuyển sinh quốc tế.

Ông Malcolm Press, Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH Anh (Universities UK), hoan nghênh chiến lược mới và cho biết nó đã giúp "tái khẳng định cam kết trong việc mở rộng tầm ảnh hưởng, uy tín và vị thế của các trường ĐH Anh trên toàn cầu".

Việt Nam là thị trường trọng điểm

Theo tài liệu dài hơn 50 trang miêu tả rõ chiến lược mới, IES được xây dựng dựa trên 3 trụ cột chính. Một là nâng cao vị thế quốc tế của Anh thông qua giáo dục; hai là thúc đẩy tuyển sinh quốc tế theo hướng bền vững; và ba là nâng tổng giá trị xuất khẩu giáo dục. Điểm đặc biệt là chiến lược mới sẽ do nhiều cơ quan thuộc chính phủ Anh chung tay chủ trì trong đó có Bộ Giáo dục Anh, Bộ Kinh doanh và Thương mại Anh.

IES cũng nhấn mạnh, giáo sư hiệp sĩ Steve Smith sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò Đại sứ Giáo dục toàn cầu của Anh. Nhiệm vụ của ông Smith là "loại bỏ các rào cản trong quá trình hợp tác giáo dục" thông qua việc tăng cường gắn kết với một số quốc gia trọng điểm, gồm Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia, Nigeria, Ả Rập Xê Út. Ông cũng đang tìm kiếm cơ hội ở "các nền kinh tế mới nổi" như Brazil, Mexico và Pakistan.

Hiện có khoảng 620.000 người đang theo học các chương trình của ĐH Anh ở nước ngoài, thông qua các phân hiệu hoặc chương trình đào tạo từ xa tại gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng tại Việt Nam, tính tới tháng 6.2025 có 70 chương trình liên kết đào tạo giữa các trường ĐH Anh và Việt Nam, theo dữ liệu từ Bộ GD-ĐT. Con số này cũng cao nhất so với các quốc gia khác như Úc (56 chương trình), Pháp (55), Mỹ (50)...

Trong khi đó với bậc phổ thông, nhiều trường quốc tế tại Việt Nam đang đào tạo các chương trình để lấy chứng chỉ IGCSE và A-Level - những bằng cấp nổi bật trong hệ thống giáo dục Anh được giám sát bởi Văn phòng Quản lý văn bằng và khảo thí Anh (Ofqual).

Trao đổi với Thanh Niên mới đây, Tổng lãnh sự Anh tại TP.HCM Alexandra Smith nhấn mạnh giáo dục là một trong những khía cạnh trọng tâm trong hợp tác Anh - Việt Nam. Ngoài thúc đẩy TNE, thời gian qua bà Smith cũng đón tiếp nhiều đoàn đại biểu từ Anh đến Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu thị trường giáo dục và bà cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều tổ chức, doanh nghiệp Anh tăng đầu tư vào giáo dục Việt Nam trong thời gian tới.