Nhiều học bổng chính phủ ở các nước nói tiếng Anh đang mở đơn

Đại diện từ trường ĐH Ireland tư vấn cho sinh viên Việt Nam tại triển lãm du học Ireland, tháng 9.2025 ẢNH: NGỌC LONG

Hàng chục học bổng chính phủ bậc trung học

Cơ quan giáo dục New Zealand hôm 5.1 công bố cấp đến 56 suất học bổng chính phủ New Zealand bậc trung học (NZSS) năm 2026 cho người Việt, thời hạn nhận đơn kéo dài tới hết ngày 22.3.2026. Chương trình dành cho học sinh có quốc tịch Việt đang học lớp 8, 9, 10 ở Việt Nam, có điểm học bạ từ 8 trở lên cùng trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.0 trở lên, cho phép các bạn theo học một trong 56 trường trung học trên toàn quốc.

Về quá trình ứng tuyển, ứng viên cần nộp hồ sơ có bảng điểm, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (nếu có) và video dài 90 giây về câu chuyện bản thân. Đặc biệt, chương trình có cơ chế xét tuyển kép, nếu không trúng tuyển học bổng này thì ứng viên tự động được xét gói học bổng khác cấp riêng bởi các trường trung học New Zealand.

Học bổng giá trị 50% học phí cho năm học đầu tiên ở New Zealand, tuy nhiên ứng viên có thể được cấp thêm học bổng từ trường cho những năm sau nếu đạt thành tích tốt. Đây cũng là chương trình học bổng hiện triển khai độc quyền tại Việt Nam, với số suất năm 2026 cao nhất trước nay.

Cùng ngày, Bộ Giáo dục Singapore bắt đầu mở đơn ứng tuyển học bổng ASEAN dành cho những học sinh Việt muốn theo học tại các trường phổ thông Singapore. Ứng viên đăng ký học bổng phải có quốc tịch Việt Nam, đang học lớp 8, 9, 10 và sinh từ 2.1.2010 tới 1.1.2013, thông thạo tiếng Anh, thành tích học thuật lẫn hoạt động ngoại khóa đều ở mức tốt.

Học bổng có giá trị toàn phần, bao gồm học phí, trợ cấp sinh hoạt hằng năm kèm chỗ ở ký túc xá, trợ cấp ban đầu khi tới Singapore, vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và lệ phí các kỳ thi chuẩn hóa như GCE O-Level, A-Level... Học bổng có hiệu lực trong 4 năm nhưng sẽ được xét lại hằng năm dựa trên thành tích của học sinh.

Theo Bộ Giáo dục Singapore, vòng đơn kéo dài tới hết ngày 27.2.2026. Sau đó, những ứng viên được chọn sẽ tham dự vòng kiểm tra trực tiếp, dự kiến tổ chức vào 10.5 ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Các ứng viên trúng tuyển tiếp tục tham dự vòng phỏng vấn trực tiếp tại 3 thành phố nêu trên vào tháng 7.2026 và nhận kết quả dự kiến vào tháng 9. Tới tháng 11, các ứng viên trúng tuyển có thể nhập cảnh vào Singapore để bắt đầu chương trình học.

Nhiều học bổng toàn phần từ bậc sau ĐH

Nếu muốn du học châu Âu, người Việt có thể ứng tuyển học bổng GREAT - được đồng tài trợ bởi Hội đồng Anh, chiến dịch GREAT Britain của chính phủ Anh cùng các ĐH tại Anh. Mỗi học bổng trị giá tối thiểu 10.000 GBP (355 triệu đồng). Chương trình áp dụng cho ứng viên Việt đăng ký các chương trình sau ĐH kéo dài một năm ở một trong 6 trường ĐH Anh được chỉ định.

Theo thông tin từ Hội đồng Anh, chương trình học bổng năm nay có 6 suất cho người Việt, giảm 4 suất so với năm ngoái và bằng số suất của năm 2023. Để ứng tuyển, người học phải sở hữu hộ chiếu và thường trú tại Việt Nam; có bằng ĐH, năng động và đam mê ngành học mình ứng tuyển; đáp ứng các yêu cầu của trường; gắn kết với Anh với tư cách một học giả, thông qua việc phát triển bản thân và học vấn...

Hạn nộp hồ sơ học bổng tùy thuộc trường mà ứng viên lựa chọn, mốc trễ nhất là 10.7.2026.

Lễ tốt nghiệp tại ĐH Nottingham Trent, một trong những trường tham gia chương trình học bổng GREAT 2026 ẢNH: NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY

Học bổng giáo dục quốc tế của chính phủ Ireland (GOI-IES) dự kiến mở cổng ứng tuyển vào 29.1 và hạn chót là ngày 12.3.2026. Chương trình áp dụng với bậc thạc sĩ, tiến sĩ hoặc các văn bằng sau ĐH, được tài trợ bởi chính phủ Ireland, quản lý bởi Cơ quan giáo dục ĐH Ireland. Học bổng miễn học phí và kèm khoản sinh hoạt phí 10.000 euro (306 triệu đồng) mỗi năm ứng viên theo học.

Để ứng tuyển, ứng viên cần có kết quả học tập xuất sắc, kỹ năng giao tiếp tốt, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và trình bày thuyết phục lý do chọn Ireland làm điểm đến du học. Các hồ sơ sẽ tuần tự được xét duyệt bởi các trường ĐH và hội đồng thẩm định độc lập trước khi chốt danh sách cuối cùng. Tổng cộng có 60 suất học bổng cấp cho sinh viên quốc tế trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Điểm mới của chương trình học bổng năm nay là ứng viên chỉ được chọn một nguyện vọng trường học thay vì 3 như mọi khi.

Tại Mỹ, học bổng chính phủ Fulbright dự kiến bắt đầu nhận hồ sơ vào tháng 1.2026. Người nhận học bổng được tài trợ toàn bộ học phí, nhận sinh hoạt phí hàng tháng, được đóng bảo hiểm y tế trong suốt quá trình học và được cấp vé máy bay khứ hồi. Đây còn là năm thứ 3 chương trình mở rộng ngành học, thêm nhiều ngành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học) bên cạnh các ngành khoa học xã hội và nhân văn.

Fulbright áp dụng với bậc thạc sĩ, yêu cầu ứng viên là công dân Việt, đã tốt nghiệp ĐH, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc kể từ khi tốt nghiệp đến thời điểm nộp hồ sơ và điểm thi TOEFL iBT tối thiểu là 80, hoặc IELTS 6.5, TOEFL Essentials 8.5, Duolingo 110. Hồ sơ ứng tuyển cần có 2 bài luận, 3 thư giới thiệu, bằng tốt nghiệp và bảng điểm từ bậc ĐH trở lên, chứng chỉ tiếng Anh và sơ yếu lý lịch (CV), hạn chót nộp là ngày 15.4.2026.

Dự kiến vào tháng 2, chính phủ hai quốc gia New Zealand và Úc sẽ công bố thông tin chương trình học bổng toàn phần Manaaki và AAS, tất cả đều dành cho bậc thạc sĩ.