Tổng lãnh sự Anh tại TP.HCM nêu bí quyết du học Anh thành công

Bà Alexandra Smith, Tổng lãnh sự Anh tại TP.HCM, chụp lưu niệm cùng các sinh viên đang được đào tạo thực tế tại Báo Thanh Niên ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Hợp tác Anh - Việt thời gian qua chứng kiến nhiều bước tiến vượt bậc nhất là việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10.2025. Nhân dịp đầu năm mới 2026, bà Alexandra Smith, Tổng lãnh sự Anh tại TP.HCM, trao đổi với Thanh Niên về dấu ấn hợp tác song phương đa lĩnh vực, trong đó có khía cạnh du học Anh và mở rộng nền giáo dục Anh ngay tại Việt Nam.

Đơn xin visa du học Anh tăng hơn gấp đôi

Một điểm tích cực được bà Smith nêu ra là số lượng sinh viên Việt Nam sang Anh tăng đều trong thời gian gần đây. Như vào năm 2020, hơn 1.000 người Việt Nam nộp hồ sơ xin visa du học Anh. Con số này tăng hơn gấp đôi vào năm 2025, lên khoảng 2.600. "Điều này phản ánh một xu hướng rõ ràng là ngày càng nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam muốn sang Anh học tập", bà chia sẻ.

Tính chung tổng số lượng du học sinh Việt theo học tại các trường ĐH Anh, xu hướng tăng đều cũng diễn ra trong 2 năm học qua, theo dữ liệu cập nhật nhất của Cơ quan Thống kê giáo dục ĐH Anh (HESA). Sau 8 năm học giảm liên tục và đặc biệt giảm sâu vào giai đoạn đại dịch, 2 năm học gần đây chứng kiến số học sinh, sinh viên Việt tới Anh tăng đến mức 3.515 (2023-2024), trên đà đuổi kịp mốc kỷ lục cách đây 9 năm (4.200 người).

Bà Smith thông tin thêm, nhóm ngành kinh doanh, kinh tế được người Việt ưa chuộng nhất khi chọn du học Anh, theo sau đó là nhóm ngành giáo dục, công nghệ thông tin, thiết kế và nghệ thuật sáng tạo. Tuy nhiên, bà khuyên người học trong quá trình tìm hiểu nên xem xét thêm một số thế mạnh đào tạo của Anh ít được biết đến hơn như y sinh, văn hóa-nghệ thuật, hay cân nhắc chọn học nghề với các khóa về cơ khí, điện...

Và dù chọn du học ở các trường ĐH hay cơ sở đào tạo nghề, các bạn đều sẽ được cấp bằng chính quy với giá trị chuẩn quốc tế, bà Smith nhấn mạnh.

Về thủ tục giấy tờ, nữ tổng lãnh sự khuyên người học chuẩn bị càng sớm càng tốt. Theo đó khi nộp hồ sơ xin học ở trường và trúng tuyển, các bạn sẽ được nhận thư xác nhận học tập, hay còn gọi tắt là CAS, từ ĐH Anh mình đã ứng tuyển. Đây sẽ là tài liệu quan trọng để các bạn nộp đơn xin visa du học Anh, song song với chứng minh tài chính, năng lực tiếng Anh.

"Hãy đảm bảo tình hình tài chính của bạn thiệt rõ ràng. Bạn cần có khả năng giải trình đầy đủ về nguồn tài chính cũng như các khoản thu chi lớn bởi đây là các yếu tố được chúng tôi xem xét kỹ", bà Smith nhấn mạnh và cho hay một trong những sai sót thường gặp là đương đơn không thẳng thắn về tình hình tài chính của mình trong hồ sơ xin visa.

Theo bà Alexandra Smith, nhu cầu du học Anh tăng đều trong những năm qua, tập trung nhiều ở nhóm ngành kinh doanh và kinh tế ẢNH: LÊ THANH HẢI

Hiện, phí xin visa du học Anh là 524 bảng (18,4 triệu đồng). Tuy nhiên, nếu đương đơn chỉ học tiếng Anh ngắn hạn không quá 11 tháng, mức phí sẽ là 214 bảng (7,5 triệu đồng). Trong khi đó về yêu cầu tài chính, các bạn phải chứng minh có thể trả 1.136 bảng mỗi tháng (39,9 triệu đồng) nếu học các khóa ngoài khu vực London, 1.483 bảng (52,1 triệu đồng) với khóa học ở London, theo Bộ Nội vụ Anh.

"Tất cả thông tin về những bước xin visa du học Anh đều minh bạch và được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Cơ quan Visa và Di trú Anh (UKVI), có đuôi là gov.uk", bà cho biết.

"Anh thực sự rất coi trọng cộng đồng sinh viên quốc tế bên cạnh sinh viên trong nước. Chúng tôi có rất nhiều trường ĐH với quy mô, định hướng, thế mạnh khác nhau cũng như vẫn đủ năng lực tiếp nhận sinh viên từ khắp nơi trên toàn cầu. Thế nên, Anh luôn 'rộng cửa' chào đón du học sinh", bà Smith nói thêm.

Lời khuyên cho người học Việt Nam

Để tìm hiểu toàn diện những khía cạnh khi du học Anh, Tổng lãnh sự Anh Alexandra Smith khuyên mọi người theo dõi trang web chính thống Study in the UK (Học tập tại Anh) phiên bản quốc tế hoặc Việt Nam. Ngoài ra, các bạn còn có thể tìm hiểu thông tin qua các hội thảo du học do trường ĐH Anh tổ chức ở Việt Nam hoặc qua Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh (SVUK) và Hội Cựu sinh viên Anh tại Việt Nam (UKAV).

Nếu thành công xin visa du học Anh và chuẩn bị khởi hành tới Anh, người học cũng có thể tham dự miễn phí những buổi hướng dẫn trước khi bay do Hội đồng Anh tổ chức.

Bà Alexandra Smith trong buổi chia sẻ tại trường quay Báo Thanh Niên ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Lưu ý vấn đề chọn trường, bà Smith nói đây là hành trình rất cá nhân và phụ thuộc vào kỳ vọng của ứng viên, những giá trị họ coi trọng... Theo bà, trải nghiệm học tập không chỉ gói gọn trong bốn năm ĐH hay trong tên tuổi của một ngôi trường, mà còn là cách bạn sẽ sống và trưởng thành tại môi trường ấy. Thế nên, ứng viên đừng chỉ nên chú ý vào mỗi thứ hạng để chọn cơ sở đào tạo, dù thực tế Anh có 26 trường trong top 200 ĐH tốt nhất thế giới.

"Cũng giống như Việt Nam, mỗi thành phố Anh đều rất khác nhau và mỗi nơi đều có những nét hấp dẫn riêng. Nếu London là thành phố gần 9 triệu dân với vô vàn hoạt động và cơ hội thì Edinburgh, Aberdeen lại phù hợp với những bạn yêu thiên nhiên, thích leo núi. Còn nếu yêu biển và quan tâm việc bảo tồn đại dương, các thành phố như Plymouth và Exeter sẽ là điểm đến lý tưởng", bà ví dụ.

Bên cạnh đó, người học cũng nên tìm hiểu "tính cách" của mỗi trường, bởi mỗi trường ĐH đều có bản sắc riêng. Có những trường rất lâu đời với những tòa nhà mang đậm dấu ấn lịch sử như ĐH Oxford và cũng có nhiều trường hiện đại, trẻ trung với khuôn viên học tập mang phong cách mới mẻ như ĐH Northumbria.

"Các bạn nên chọn nơi mình thấy có thể gắn bó và thực sự thuộc về. Bởi, trường không chỉ cung cấp chất lượng học thuật mà đó còn là nơi kiến tạo hành trình để các bạn tìm kiếm sự tự chủ, xây dựng mối quan hệ mới và khám phá các sở thích, đam mê mới", bà nhắn nhủ.

Cộng đồng du học sinh Việt tại ĐH Northampton, Anh ẢNH: NGUYỄN MINH NGỌC

Nhiều người cũng lo ngại chi phí tại Anh đắt đỏ hơn Việt Nam, tuy nhiên bà Smith trấn an rằng chính phủ và các ĐH Anh luôn nỗ lực hỗ trợ du học sinh ở khía cạnh này. Nổi bật nhất là các chương trình học bổng như Chevening của Chính phủ Anh và học bổng từ Tổng lãnh sự quán Anh cũng như từ các cơ sở giáo dục tại Anh. Song song đó, du học sinh cũng được cung cấp chỗ ở trong ký túc xá của trường với giá ưu đãi cùng nhiều tiện ích khác.

"Chúng tôi luôn có cơ chế hỗ trợ dành cho sinh viên", bà lưu ý. "Tuy nhiên, sinh viên cũng nên lập kế hoạch tài chính rõ ràng và học thêm kỹ năng nấu ăn, bởi Anh khác với Việt Nam ở điểm tự nấu ăn tại nhà luôn rẻ hơn ăn ngoài hàng quán", bà Smith nói thêm.

Một vấn đề khác khiến nhiều bạn chần chừ khi chọn điểm đến nước Anh là câu chuyện thời tiết, khi Anh thường bị gắn với hình ảnh xứ lạnh và mưa nhiều. Nhưng thực tế "không hẳn như vậy", theo bà Smith, vì thời tiết nước này khá đa dạng. Mùa đông khoảng 2 độ C nhưng mùa hè có thể lên tới 30-35 độ.

"Mỗi kiểu thời tiết lại mang đến những trải nghiệm khác nhau, từ thể thao tới các hoạt động văn hóa. Đặc biệt vào mùa hè, trời sẽ sáng đến tận 10 giờ đêm nên bạn có thể tận hưởng cả ngày dài ngoài trời cùng bạn bè", bà chia sẻ.