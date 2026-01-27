Ở vòng đấu nhóm của vòng loại khu vực Tây Nam bộ, đội ĐH Trà Vinh cán đích ở vị trí thứ nhất với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Sau trận ra quân chia điểm với đội ĐH Cần Thơ (1-1), đoàn quân của HLV Trầm Quốc Nam đã đánh bại cả hai đối thủ còn lại, lần lượt là đội Trường ĐH FPT Cần Thơ (7-0) và đội Trường ĐH Cửu Long (2-1).

Đội ĐH Trà Vinh bước vào trận chung kết vòng loại khu vực Tây Nam bộ gặp chủ nhà Trường ĐH Đồng Tháp, nhằm cạnh tranh tấm vé trực tiếp duy nhất đến với VCK TNSV THACO cup 2026 diễn ra tại Nha Trang vào tháng 3. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Trầm Quốc Nam đã không thể vượt qua được đội Trường Đồng Tháp có lợi thế sân nhà đang hừng hực khí thế, đồng thời sở hữu lực lượng đồng đều và được đầu tư bài bản.

Đội ĐH Trà Vinh (phải) để thua ở trận chung kết vòng loại khu vực Tây Nam bộ, nên phải đá trận play-off tại TP.HCM ẢNH: KHẢ HÒA

Theo điều lệ của giải TNSV THACO cup 2026, đội xếp nhì (thua trận chung kết) vòng loại khu vực Tây Nam bộ sẽ gộp với 11 đội khu vực TP.HCM, bốc thăm ngẫu nhiên thành 6 cặp đấu. Theo kết quả bốc thăm, đội ĐH Trà Vinh chạm trán đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, HLV Trầm Quốc Nam của đội ĐH Trà Vinh vẫn chưa hết tiếc nuối khi để lỡ tấm vé trực tiếp dự VCK. Ông Nam cho biết dù rất buồn nhưng toàn đội đã vực dậy tinh thần để sẵn sàng cho trận đấu play-off cực kỳ quan trọng phía trước với đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. "Về mặt bằng chung, đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM là tập thể mạnh về bóng đá sinh viên ở TP.HCM. Có thể nói trận này là cân sức cân tài, đội nào cũng cần phải tập trung thi đấu hơn 100% khả năng để giành chiến thắng. Đội ĐH Trà Vinh sẽ nỗ lực để lập hat-trick, lần thứ ba liên tiếp giành vé góp mặt ở VCK TNSV", ông Nam nhấn mạnh.

Đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (trái) có thành tích 3 trận toàn thắng ở vòng đấu nhóm khu vực TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Phía bên kia, đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM là cái tên đáng gờm của khu vực TP.HCM. Tại vòng đấu nhóm, đội bóng của HLV Trần Lê Duy có thành tích toàn thắng, lần lượt trước đội Trường ĐH RMIT (3-0), Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (2-0) và đội Trường ĐH Kinh tế Luật (3-0).