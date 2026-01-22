'Người đặc biệt' của bóng đá sinh viên

Dưới cái nắng gắt trên sân cỏ, người ta luôn thấy một bóng dáng không lúc nào ngơi nghỉ sát đường biên dọc, đó là HLV Lê Hữu Phát. Ông không chọn cách ngồi tĩnh lặng trong khu vực kỹ thuật, thay vào đó là những bước chân dồn dập, tay vung cao và tiếng hô chỉ đạo vang cả một góc sân. Sự máu lửa ấy như nguồn động lực, truyền từ HLV trưởng sang đôi chân của những cầu thủ sinh viên trên sân.

HLV Lê Hữu Phát luôn đầy cá tính sát đường biên dọc ẢNH: NHẬT THỊNH

Về sự máu lửa của bản thân trong khi chỉ đạo, HLV Lê Hữu Phát tiết lộ: "Phong cách máu lửa đó xuất phát từ 2 lý do. Đầu tiên là bản thân tôi vốn dĩ đã thế, kể cả khi còn là một cầu thủ chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, tôi còn ảnh hưởng bởi HLV huyền thoại Jose Mourinho, người tôi yêu thích từ khi còn nhỏ và xem là thần tượng lớn nhất đời mình". Theo vị thuyền trưởng của đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, ông thích "Người đặc biệt" - biệt danh của HLV Jose Mourinho, là vì "cách chỉ đạo, bố trí đội hình không giống ai". Từ vị HLV người Bồ Đào Nha, HLV Hữu Phát đã học hỏi được rất nhiều về cách truyền lửa và tạo ra sự máu lửa cho các cầu thủ thi đấu trên sân. Trong khi đó, các cầu thủ Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai cũng đã quá quen với hình ảnh một người thầy nghiêm khắc nhưng đầy đam mê. "Phong cách chỉ đạo quyết liệt của tôi không tạo ra áp lực cho các cầu thủ, ngược lại điều đó còn giúp những đôi chân trẻ tập trung hơn và có thêm động lực để vượt qua giới hạn của bản thân", HLV Hữu Phát khẳng định.

Trước khi đứng trên băng ghế huấn luyện của một đội bóng, HLV Lê Hữu Phát từng là một chiến binh thực thụ trên sân cỏ chuyên nghiệp. Sinh ra và lớn lên tại Đồng Nai, ông sớm bộc lộ năng khiếu và cùng lứa U.19 Đồng Nai lên ngôi vô địch quốc gia vào năm 2007. Sự nghiệp quần đùi áo số sau đó đưa ông chinh chiến khắp các mặt cỏ V-League. Những năm tháng lăn lộn ở môi trường bóng đá đỉnh cao đã rèn giũa nên một Lê Hữu Phát bản lĩnh và đầy kinh nghiệm. Và sau khi khép lại sự nghiệp cầu thủ, cơ duyên đã đưa ông đến với môi trường sư phạm. Từ một cầu thủ chuyên nghiệp, ông chuyển sang gắn bó với bóng đá sinh viên và cảm thấy thích công việc này.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Hữu Phát, đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai luôn là một tập thể đáng gờm tại các mùa giải vừa qua của TNSV. Sau năm đầu tiên (2023) góp mặt, đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai có 2 mùa giải liên tiếp xuất hiện ở VCK mùa II - 2024 và mùa III - 2025. Đặc biệt tại mùa II - 2024, đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai xuất sắc vào đến bán kết và cán đích ở vị trí hạng ba chung cuộc. Còn vào lúc này, đoàn quân của HLV Hữu Phát đang đứng trước cơ hội giành tấm vé lần thứ ba liên tiếp được tranh tài ở VCK. Tại nhóm 6 của vòng loại khu vực TP.HCM TNSV THACO cup 2026, đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai giành vé vào vòng play-off với thành tích 3 trận toàn thắng.