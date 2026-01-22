Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 - cúp THACO

'Người đặc biệt' của bóng đá sinh viên

Nghi Thạo
Nghi Thạo
22/01/2026 07:11 GMT+7

Từ một cầu thủ chuyên nghiệp dạn dày sương gió đến người thầy tận tụy trên băng ghế huấn luyện, HLV Lê Hữu Phát đang viết tiếp giấc mơ bóng đá với các học trò tại đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai bằng sự nhiệt huyết và phong cách đầy cá tính.

Dưới cái nắng gắt trên sân cỏ, người ta luôn thấy một bóng dáng không lúc nào ngơi nghỉ sát đường biên dọc, đó là HLV Lê Hữu Phát. Ông không chọn cách ngồi tĩnh lặng trong khu vực kỹ thuật, thay vào đó là những bước chân dồn dập, tay vung cao và tiếng hô chỉ đạo vang cả một góc sân. Sự máu lửa ấy như nguồn động lực, truyền từ HLV trưởng sang đôi chân của những cầu thủ sinh viên trên sân.

'Người đặc biệt' của bóng đá sinh viên- Ảnh 1.

HLV Lê Hữu Phát luôn đầy cá tính sát đường biên dọc

ẢNH: NHẬT THỊNH

Về sự máu lửa của bản thân trong khi chỉ đạo, HLV Lê Hữu Phát tiết lộ: "Phong cách máu lửa đó xuất phát từ 2 lý do. Đầu tiên là bản thân tôi vốn dĩ đã thế, kể cả khi còn là một cầu thủ chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, tôi còn ảnh hưởng bởi HLV huyền thoại Jose Mourinho, người tôi yêu thích từ khi còn nhỏ và xem là thần tượng lớn nhất đời mình". Theo vị thuyền trưởng của đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, ông thích "Người đặc biệt" - biệt danh của HLV Jose Mourinho, là vì "cách chỉ đạo, bố trí đội hình không giống ai". Từ vị HLV người Bồ Đào Nha, HLV Hữu Phát đã học hỏi được rất nhiều về cách truyền lửa và tạo ra sự máu lửa cho các cầu thủ thi đấu trên sân. Trong khi đó, các cầu thủ Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai cũng đã quá quen với hình ảnh một người thầy nghiêm khắc nhưng đầy đam mê. "Phong cách chỉ đạo quyết liệt của tôi không tạo ra áp lực cho các cầu thủ, ngược lại điều đó còn giúp những đôi chân trẻ tập trung hơn và có thêm động lực để vượt qua giới hạn của bản thân", HLV Hữu Phát khẳng định.

Trước khi đứng trên băng ghế huấn luyện của một đội bóng, HLV Lê Hữu Phát từng là một chiến binh thực thụ trên sân cỏ chuyên nghiệp. Sinh ra và lớn lên tại Đồng Nai, ông sớm bộc lộ năng khiếu và cùng lứa U.19 Đồng Nai lên ngôi vô địch quốc gia vào năm 2007. Sự nghiệp quần đùi áo số sau đó đưa ông chinh chiến khắp các mặt cỏ V-League. Những năm tháng lăn lộn ở môi trường bóng đá đỉnh cao đã rèn giũa nên một Lê Hữu Phát bản lĩnh và đầy kinh nghiệm. Và sau khi khép lại sự nghiệp cầu thủ, cơ duyên đã đưa ông đến với môi trường sư phạm. Từ một cầu thủ chuyên nghiệp, ông chuyển sang gắn bó với bóng đá sinh viên và cảm thấy thích công việc này.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Hữu Phát, đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai luôn là một tập thể đáng gờm tại các mùa giải vừa qua của TNSV. Sau năm đầu tiên (2023) góp mặt, đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai có 2 mùa giải liên tiếp xuất hiện ở VCK mùa II - 2024 và mùa III - 2025. Đặc biệt tại mùa II - 2024, đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai xuất sắc vào đến bán kết và cán đích ở vị trí hạng ba chung cuộc. Còn vào lúc này, đoàn quân của HLV Hữu Phát đang đứng trước cơ hội giành tấm vé lần thứ ba liên tiếp được tranh tài ở VCK. Tại nhóm 6 của vòng loại khu vực TP.HCM TNSV THACO cup 2026, đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai giành vé vào vòng play-off với thành tích 3 trận toàn thắng. 

'Người đặc biệt' của bóng đá sinh viên- Ảnh 2.

Tin liên quan

Cầu thủ hạnh phúc nhất vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026

Cầu thủ hạnh phúc nhất vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026

Không chỉ đọng lại những hình ảnh Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp, TNSV THACO cup 2026 còn có những câu chuyện đẹp về 'anh cầu thủ - em cổ động viên'.

Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM 0-0 ĐH Kinh tế TP.HCM: 10 người kiên cường

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng 0-4 Trường ĐH Văn Lang: Chạm tay vé play-off

Khám phá thêm chủ đề

giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO Cúp THACO Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận