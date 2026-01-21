ĐH Kinh tế TP.HCM kỳ vọng điều thần kỳ ảnh: Độc Lập

ĐH Kinh tế TP.HCM chờ "ngựa về ngược"

Đến trước lượt thi đấu cuối cùng, ĐH Kinh tế TP.HCM với 4 điểm và hiệu số +2 tạm xếp nhì nhóm 7 vòng loại TP.HCM giải TNSV THACO CUP 2026, đứng dưới đội Trường ĐH Văn Lang với cách biệt 1 bàn thắng.

Trong khi đó đội Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM tạm xếp hạng 3, khi đang có 3 điểm với hiệu số -1. Về mặt lý thuyết, nếu đánh bại được ĐH Kinh tế TP.HCM ở trận đấu sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày 21.1, họ vẫn có cơ hội tranh ngôi đầu bảng.

Cơ hội đó sẽ đến nếu đội Trường ĐH Văn Lang để thua trước đội chót bảng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng ở trận đấu diễn ra lúc 14 giờ cùng ngày trên sân vận động Tao Đàn.

Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật chơi hết mình

Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM vẫn đầy quyết tâm ảnh: Nhật Thịnh

Nhưng tin rằng ngay cả khi kết quả có lợi cho bản thân này không diễn ra, thì đội bóng của Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM sẽ vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm.

Trong mọi trường hợp, một chiến thắng cuối cùng của vòng bảng ở vòng loại, cùng kèm theo đó ít nhất ngôi nhì nhóm 7, để chờ cơ hội cạnh tranh lách qua khe cửa hẹp vẫn là động lực lớn lao.

Ở bên kia chiến tuyến, ĐH Kinh tế TP.HCM cũng đầy quyết tâm cho trận đấu quan trọng này. Sân Tao Đàn chắc chắn sẽ rất nóng bỏng bởi cuộc "long tranh, hổ đấu" giữa 2 đội bóng có thực lực, tham vọng và khả năng chơi bóng ngang sức, ngang tài này.