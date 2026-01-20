Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cô gái vượt ngàn cây số để chụp ảnh cho đội bóng đến từ Cố đô Huế

Lê Hoài Nhân - Hoàng Sơn
20/01/2026 15:12 GMT+7

Vì tình yêu với bóng đá và nhiếp ảnh, Nguyễn Thu Thủy (quê TP.Huế, nữ sinh viên đang theo học tại TP.HCM) đã không ngại đường xa, di chuyển ra Đà Nẵng để trực tiếp tiếp lửa và ghi lại những thước ảnh ấn tượng cho đội bóng quê nhà ĐH Huế .

Chiều ngày 20.1, không khí tại sân vận động Quân Khu 5 (Đà Nẵng) tiếp tục "nóng" khi vòng loại Duyên hải miền Trung giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) bước vào lượt thi đấu thứ 2, với trận so tài giữa đội bóng ĐH Huế và ĐH Duy Tân.

Cô gái vượt ngàn cây số để chụp ảnh cho đội bóng đến từ Cố đô Huế- Ảnh 1.

Ở ngày thi đấu thứ 2, đội bóng ĐH Huế chạm trán đội ĐH Duy Tân

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dưới cái nắng miền Trung và tiếng hò reo vang dội từ khán đài, trận so tài giữa đội ĐH Huế và ĐH Duy Tân không chỉ là một cuộc chiến về chuyên môn mà còn là một ngày hội của cảm xúc.

Giữa đám đông cuồng nhiệt ấy có một "bóng hồng" đặc biệt, không ngồi yên một chỗ để cổ vũ, cô gái này tay cầm chiếc ống kính dài, liên tục di chuyển sát đường biên, chạy quanh sân để bắt trọn từng khoảnh khắc tranh chấp gay cấn của các cầu thủ. Đó là Nguyễn Thu Thủy (19 tuổi, quê TP.Huế, sinh viên năm nhất của Trường ĐH Văn hóa TP.HCM).

Cô gái vượt ngàn cây số để chụp ảnh cho đội bóng đến từ Cố đô Huế- Ảnh 2.

Nguyễn Thu Thủy di chuyển trên đường biên để ghi lại những khoảnh khắc

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chuyến bay gần 1.000 km vì tình yêu bóng đá

Điều khiến PV bất ngờ nhất chính là hành trình để Thủy có mặt tại sân Quân Khu 5 ngày hôm nay. Đêm qua, Thủy đã quyết định đặt vé bay từ TP.HCM ra Đà Nẵng ngay trong ngày chỉ để kịp "tác nghiệp" tại trận đấu của đội bóng quê nhà.

"Hôm nay em đến với giải bóng đá sinh viên toàn quốc này vì em là một người rất đam mê bóng đá. Ở TP.HCM, em cũng từng có cơ hội tác nghiệp tại các giải đấu từ bán chuyên đến chuyên nghiệp", Thủy chia sẻ với nụ cười rạng rỡ.

Cô gái vượt ngàn cây số để chụp ảnh cho đội bóng đến từ Cố đô Huế- Ảnh 3.

Đội bóng ĐH Huế và Trường ĐH Duy Tân đã có màn so tài đầy kịch tính

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Khi biết tin đội nhà ĐH Huế có trận đối đầu kịch tính với ĐH Duy Tân, cô nàng đã không ngần ngại vượt quãng đường xa xôi để đồng hành cùng các cầu thủ. Với Thủy, đây không chỉ là việc đi xem bóng đá, mà là một trải nghiệm đầy tự hào.

Cô bộc bạch: "Trong quá trình học tập, em chưa bao giờ được chụp cho một đội bóng nào đến từ quê hương mình cả. Hôm nay được đứng đây, nhìn thấy những chàng trai Huế thi đấu, em cảm thấy vô cùng tự hào".

Đam mê "rực cháy" từ tuổi 16

Dù mới là sinh viên năm nhất, nhưng bảng thành tích "săn ảnh" thể thao của Thu Thủy khiến nhiều người phải nể phục. Niềm đam mê với ống kính và sân cỏ của cô đã bắt đầu nhen nhóm từ năm 16 tuổi, để thỏa đam mê, Thủy làm thêm, tham gia các cuộc thi về khoa học và dành học bổng để mua máy ảnh. Cô nàng bắt đầu từ những trận bóng nhỏ ở trường cấp 3, rồi dần tiến xa hơn khi tham gia ghi hình tại các kỳ hội khỏe Phù Đổng.

Thú vị hơn, giải đấu lần này giống như một cuộc hội ngộ đầy duyên nợ. Trong đội hình của ĐH Huế hiện tại, có những cầu thủ mà Thủy đã từng chụp ảnh tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2024. "Đam mê nhiếp ảnh thể thao là một ngọn lửa rực cháy mà em theo đuổi trong suốt hành trình học tập và làm việc", cô gái trẻ khẳng định.

Cô gái vượt ngàn cây số để chụp ảnh cho đội bóng đến từ Cố đô Huế- Ảnh 4.

Nguyễn Thu Thủy

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nhìn cách Thủy nâng niu chiếc máy ảnh, kiên nhẫn chờ đợi từng giây phút cầu thủ bứt tốc hay ăn mừng bàn thắng mới thấy hết được sự nghiêm túc của cô với nghề. Nhiếp ảnh thể thao vốn không hề dễ dàng, đặc biệt là với phái nữ nhưng với Thủy, sức nóng của trận đấu và niềm hạnh phúc khi bắt được một "khoảnh khắc vàng" đã xua tan mọi mệt mỏi.

Thu Thủy không giấu được sự kỳ vọng vào đội bóng quê nhà, nhất là khi đội ĐH Huế từng chạm tay vào ngôi vương của giải đấu. Chứng kiến không khí sôi động trên sân lẫn khán đài, Thủy càng thêm tin tưởng vào bản lĩnh của các cầu thủ cố đô.

"Em hy vọng rằng với giải đấu lần này, ĐH Huế sẽ thành công và chạm tay vào chiếc cúp địch như đã làm tại giải bóng đá sinh viên toàn quốc năm 2025 do Bộ GD-ĐT tổ chức", Thủy gửi gắm lời chúc.

Thu Thủy khẳng định, hành trình với đội ĐH Huế sẽ không dừng lại ở Đà Nẵng, cô tin rằng sẽ tiếp tục được đồng hành cùng đội bóng tại vòng chung kết ở Nha Trang. "Em mong sẽ được chứng kiến và chụp lại khoảnh khắc tuyệt vời khi ĐH Huế một lần nữa lên ngôi vô địch tại thành phố biển", Thủy hào hứng chia sẻ về dự định sắp tới.

Cô gái vượt ngàn cây số để chụp ảnh cho đội bóng đến từ Cố đô Huế- Ảnh 5.

Cô gái vượt ngàn cây số để chụp ảnh cho đội bóng đến từ Cố đô Huế- Ảnh 6.

 

