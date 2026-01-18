Vượt 12.000 km từ Canada về Việt Nam, 'tiếp lửa' cho bạn

Chiều nay 18.1, vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung giải TNSV THACO Cup 2026 chính thức khởi tranh với trận ra quân đầy cảm xúc. Ở trận đấu thứ 2 giữa đội bóng ĐH Huế và Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng, không khí tại SVĐ Quân khu 5 trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết bởi sự xuất hiện của đông đảo cổ động viên vượt đường xa đến tiếp sức cho các cầu thủ.



Đội ĐH Huế và đội Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng đã có trận đấu đầy cảm xúc trong ngày đầu ra quân ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Phan Thị Đoan Trang (19 tuổi), một nữ du học sinh tại Canada, trở thành tâm điểm chú ý nhờ ngoại hình ưa nhìn và tinh thần cổ vũ nhiệt thành. Chia sẻ với PV Thanh Niên, Đoan Trang cho biết để có mặt tại đây, bạn đã phải trải qua một chuyến bay dài xuyên đại dương, kịp "tiếp lửa" cho cầu thủ mang áo số 9 Lê Văn Hoàng của ĐH Huế.

Chia sẻ về hành trình đặc biệt này, Đoan Trang cho biết vừa từ Canada trở về Việt Nam và đã ngay lập tức có mặt tại sân bóng để kịp theo dõi trận ra quân. "Dịp này em dự định về nước thăm gia đình, nhưng lý do quan trọng không kém là để kịp đến đây cổ vũ cho Hoàng. Những mùa giải trước, dù ở Canada xa xôi, em vẫn không bỏ sót trận đấu nào của giải qua mạng. Không khí thực sự rất hấp dẫn", Trang hào hứng chia sẻ.

Phan Thị Đoan Trang có mặt từ sớm trên khán đài theo dõi từng pha bóng của cầu thủ số 9 đội ĐH Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Để đến kịp cổ vũ cho bạn, Đoan Trang (giữa) đã phải đi chuyến bay hơn 12.000 km từ Canada về nước ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ánh mắt của cô gái 19 tuổi luôn dõi theo từng bước chạy của cầu thủ số 9 trên sân. Với Trang, việc được chứng kiến người bạn mình cùng đồng đội chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo trường đại học là một niềm tự hào lớn lao.

Dưới sự cổ vũ của "cổ động viên đặc biệt", các cầu thủ ĐH Huế đã có một trận đấu đầy cảm xúc tại TNSV THACO cup 2026. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trước lối chơi của đối phương, nhưng nhờ tinh thần quyết tâm cao độ, đội bóng cố đô đã có bàn thắng quý giá ở những phút cuối hiệp 2 để ấn định chiến thắng đầy cảm xúc.

Cầu thủ số 9 đội ĐH Huế đã có màn trình diễn khá hay ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tiền đạo mang áo số 9 – Lê Văn Hoàng cũng là một trong những nhân tố quan trọng của đội bóng. Anh chàng có một ngày thi đấu đầy nỗ lực, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành đối phương. Dù chưa có duyên ghi bàn trong trận này, Hoàng vẫn là linh hồn trong các đợt tấn công của đội.

Kết thúc trận đấu, bên cạnh niềm vui chiến thắng, chàng tiền đạo trẻ không giấu nổi chút nuối tiếc vì chưa tận dụng tốt các cơ hội.

"Em rất hạnh phúc khi đội giành chiến thắng trong trận ra quân. Sự hiện diện của bạn trên khán đài chính là nguồn động lực lớn nhất để em thi đấu. Em sẽ cố gắng hơn nữa trong những trận đấu tiếp theo để không phụ lòng mong mỏi của mọi người", Lê Văn Hoàng nói.

Ban tổ chức vinh dự nhận được sự quan tâm đồng hành của nhiều cơ quan, doanh nghiệp trong việc tổ chức vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung, gồm: Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 3, Sở VH-TT-DL Đà Nẵng, Bệnh viện 199.



