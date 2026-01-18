ĐH Huế vs Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng

Ở trận đấu diễn ra lúc 16 giờ giữa đội ĐH Huế và Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng, đội bóng đến từ cố đô Huế được đánh giá rất cao. HLV Nguyễn Long Hải và các học trò là nhà vô địch TNSV lần đầu tiên. Với bề dày truyền thống và lực lượng dồi dào, HLV Nguyễn Long Hải không giấu tham vọng giành vé tham dự VCK giải năm nay.

Với việc các cầu thủ trụ cột vẫn đủ điều kiện tham dự giải năm nay, đội ĐH Huế không có nhiều xáo trộn về lực lượng. Những gương mặt xuất sắc như Trần Quang Huy, Hoàng Xuân Đạt, Nguyễn Duy Tân vẫn duy trì phong độ cao và là trụ cột của đội.

"Nhận được sự kỳ vọng của toàn trường là niềm vinh dự lớn nhưng cũng là áp lực không nhỏ đối với chúng tôi ở mọi giải đấu. Dù vậy, ĐH Huế sẽ thi đấu nỗ lực để giành thành tích cao nhất", HLV Nguyễn Long Hải tâm sự.

Đội bóng ĐH Huế làm quen sân đấu Quân khu 5 (Đà Nẵng) vào chiều qua 17.1 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trong khi đó, HLV Huỳnh Quang Huy (Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng) cho biết mình và các học trò đã chuẩn bị rất kỹ càng và sẵn sàng tạo ra bất ngờ ngay trong ngày thi đấu đầu tiên. "Cơ hội đến lúc này vẫn chia đều cho tất cả và ai biết tận dụng thời cơ, nắm bắt cơ hội sẽ là người giành chiến thắng", ông Huy nói.

"Chúng tôi ưu tiên lối chơi gắn kết, đề cao tính kỷ luật và tận dụng tốc độ. Trên hàng công, đội có một số cầu thủ có khả năng tạo đột biến, đây là điểm mà chúng tôi kỳ vọng có thể tạo ra sự khác biệt trong từng trận đấu", HLV Huỳnh Quang Huy nói thêm.

Về nhân sự, Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng đặt kỳ vọng vào Huỳnh Nguyễn Nhất Vương, Huỳnh Đỗ Thành Như và những nhân tố có khả năng gây đột biến trên hàng công.

"Khi tất cả cùng chung mục tiêu, sẵn sàng chiến đấu vì nhau, vì tập thể thì hoàn toàn có thể tạo nên những điều bất ngờ. Chúng tôi tin sự đoàn kết sẽ là điểm tựa lớn nhất của đội tại giải lần này", hậu vệ Thành Như chia sẻ.

Đội bóng ĐH Huế được đánh giá cao hơn song đội bóng Trường CĐ Phương Đông có lợi thế về tâm lý thoải mái nên rất có thể sẽ có bất ngờ ở cặp đấu này.

Vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung chỉ có 1 suất tham dự VCK tất cả sẽ phải nỗ lực qua từng trận đấu. Tính hấp dẫn của bảng đấu này, vì thế, sẽ càng gia tăng ngay từ lượt đấu đầu tiên.