Khai mạc khu vực Duyên hải miền Trung: Lan tỏa không chỉ tình yêu bóng đá...

Khai mạc vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO diễn ra trong không khí sôi động, thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu, khách mời và người hâm mộ.

Các đại biểu đến dự khai mạc vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) ẢNH: ĐÔNG NGHI

Đến dự khai mạc có ông Tào Viết Hải, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng; trung tá Nguyễn Tuấn Sinh, Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 3; trung tá Bùi Văn Hạnh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện 199; trung tá Trần Xuân Bình, tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn vệ binh 8; TS Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân; ông Lê Ngọc Tú, Chủ tịch Công đoàn Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng; ông Lê Minh Tuấn, Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên Trường ĐH TDTT Đà Nẵng; TS Nguyễn Phan Tiến Trung, Trưởng bộ môn bóng Khoa Giáo dục thể chất - ĐH Huế.

Sân vận động Quân khu 5 (TP.Đà Nẵng) - nơi diễn ra buổi khai mạc vào chiều nay 18.1 ẢNH: ĐÔNG NGHI

Về phía các đơn vị tài trợ và đồng hành, có sự tham dự của ông Nguyễn Lanh, Trưởng phòng đại diện Tập đoàn thể thao Động Lực; ông Phạm Duy Nhất, Giám đốc ẩm thực Công ty TNHH MTV Ẩm thực Trần; bà Kim Tuyền, trợ lý giám đốc truyền thông Công ty CP DHC Suối đôi.

4 đội bóng tham gia vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung ẢNH: ĐÔNG NGHI

Đến tham dự còn có sự hiện diện của đại diện trưởng đoàn, ban huấn luyện, cầu thủ 4 đội bóng khu vực Duyên hải miền Trung, các cán bộ chuyên môn, các giám sát trọng tài làm nhiệm vụ, các phóng viên báo đài cùng gần 500 cổ động viên là các sinh viên của các trường tham dự giải cùng hàng ngàn khán giả xem trực tiếp livestream buổi khai mạc.

Nhà báo Lê Thị Diệu Hiền, Trưởng văn phòng đại diện khu vực Duyên hải miền Trung, Ủy viên Ban tổ chức, Trưởng bảng vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung phát biểu khai mạc ẢNH: ĐÔNG NGHI

Phát biểu khai mạc, nhà báo Lê Thị Diệu Hiền, Trưởng văn phòng đại diện khu vực Duyên hải miền Trung, Ủy viên Ban tổ chức, Trưởng bảng vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung, cho biết giải đấu năm nay nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số đầu tiên.

Vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO sẽ có tổng cộng 6 trận đấu ẢNH: ĐÔNG NGHI

Trong gần 4 thập niên qua, Báo Thanh Niên còn thường xuyên tổ chức các hoạt động, sự kiện sau mặt báo, trong đó có các giải đấu thể thao dành cho giới trẻ. Ban tổ chức đã chọn ngày 9.1 - Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam - để khai mạc giải, với mong muốn góp phần bồi đắp thế hệ trẻ phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất và bản sắc văn hóa; lan tỏa không chỉ tình yêu bóng đá mà còn những giá trị tốt đẹp của tuổi trẻ Việt Nam.

Phát huy tinh thần 'chơi đẹp - thắng đẹp - cổ vũ đẹp'

Nhà báo Lê Thị Diệu Hiền đánh giá, thành công của giải đấu có được nhờ sự phối hợp chặt chẽ, chuyên nghiệp của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; sự đồng hành, tâm huyết của nhà tài trợ chính Tập đoàn THACO; cùng sự ủng hộ quý báu của các đơn vị đồng hành và nhà tài trợ địa phương.

Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng Tào Viết Hải tặng cờ cho các đội bóng ẢNH: ĐÔNG NGHI

"Ban Tổ chức đặc biệt cảm ơn lãnh đạo Quân khu 5, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 3 đã tạo điều kiện thuận lợi về sân bãi, an ninh và chuyên môn cho vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung. Ban tổ chức mong muốn các đội bóng sinh viên tiếp tục phát huy tinh thần "chơi đẹp - thắng đẹp - cổ vũ đẹp", thi đấu trung thực, cao thượng, đặt danh dự cá nhân và uy tín nhà trường lên hàng đầu. Chúc các đội bóng thi đấu thành công, chúc đội ngũ trọng tài - giám sát hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bằng sự công tâm và chính trực", trưởng bảng vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung nhấn mạnh.

Tặng hoa động viên các đội bóng tham gia vòng loại ẢNH: ĐÔNG NGHI

Tại buổi khai mạc, để khích lệ tinh thần thi đấu của các đội bóng tại vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung, các vị đại biểu đã xuống sân động viên, tặng cờ và hoa cho đại diện 4 đội bóng và tổ trọng tài.

Đông đảo khán giả đến tham gia khai mạc vòng loại ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Nguyễn Lanh, đại diện Công ty CP Thể thao Động Lực, đã trao bóng thi đấu cho đại diện trọng tài điều hành giải. Đây là quả bóng FIFA Basic UBG 2.142 Victory chiến thắng kết hợp hài hòa giữa hiệu năng thi đấu vượt trội và giá trị văn hóa dân tộc, mang tinh thần chiến thắng, thể hiện niềm tin, tinh thần và khát vọng chinh phục của cầu thủ sinh viên Việt Nam.

Ông Nguyễn Lanh (bên phải) trao bóng thi đấu cho trọng tài ẢNH: ĐÔNG NGHI

Vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung năm nay có sự tham gia của 4 đội bóng sinh viên, gồm: Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, ĐH Huế, ĐH Duy Tân và Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, từ ngày 18 - 22.1. Đội xếp hạng nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết toàn quốc tại sân Trường ĐH Nha Trang dự kiến tổ chức từ ngày 7 - 22.3.

Lực lượng vệ binh thuộc Tiểu đoàn vệ binh 8 tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ giải đấu ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO là giải đấu được T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam giao cho Báo Thanh Niên phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức thường niên trong khoảng thời gian từ kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam 9.1 đến chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26.3 và Ngày thể thao Việt Nam 27.3. Giải đấu này đã chính thức được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia thường niên của VFF và Giải thể thao sinh viên Việt Nam VUG. Năm 2026, giải thu hút sự tham gia của 59 trường đại học, cao đẳng và học viện trên toàn quốc. Các trận đấu của vòng loại và vòng chung kết được livestream trên truyền hình và các nền tảng số của Báo Thanh Niên. Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn. Đội vô địch sẽ nhận cúp, bảng danh vị, HCV và phần thưởng 300 triệu đồng; đội á quân sẽ nhận bảng danh vị, HCB cùng phần thưởng 150 triệu đồng; 2 đội đồng hạng ba sẽ nhận bảng danh vị, HCĐ cùng phần thưởng 70 triệu đồng; đội đoạt giải phong cách sẽ nhận bảng danh vị cùng 40 triệu đồng.