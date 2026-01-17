Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cú đúp đầu tiên ở vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026, tác giả thần tượng Neymar

Thanh Duy - Trần Ngọc - Duy Tân
17/01/2026 13:58 GMT+7

Với 2 bàn thắng quý giá của Nguyễn Lê Hoàng Tuấn (số 13), Trường ĐH Cửu Long là đội có khởi đầu thuận lợi nhất lượt trận đầu tiên vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026.

Lượt trận thứ nhất vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) đã khép lại vào chiều hôm qua (16.1). Trong số 4 cặp đấu có tới 3 trận hòa kịch tính: Trường ĐH Đồng Tháp 0-0 Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường ĐH Tây Đô 0-0 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, ĐH Trà Vinh 1-1 ĐH Cần Thơ.

Chỉ có một trận đấu phân định được thắng thua là Trường ĐH Cửu Long 2-0 Trường ĐH FPT Cần Thơ. Cả 2 bàn thắng của đại diện đến từ Vĩnh Long đều được ghi bởi cầu thủ số 13 Nguyễn Lê Hoàng Tuấn.

Cú đúp đầu tiên ở vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026, tác giả thần tượng Neymar- Ảnh 1.

Nguyễn Lê Hoàng Tuấn (13), Trường ĐH Cửu Long lập cú đúp đầu tiên vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026

ẢNH: KHẢ HÒA

Pha ghi bàn đầu tiên ở phút 62 đến từ một chuyền bóng dài chính xác của đồng đội và chiến thuật chạy chỗ thông minh, lừa bóng qua tay thủ môn của Hoàng Tuấn. Đến phút 80, cầu thủ số 13 tiếp tục có một tình huống di chuyển khôn ngoan, đón bóng bổng chuẩn xác từ đường chuyền biên, đánh đầu làm tung lưới đội bạn.

Với 2 pha ghi bàn trong trận ra quân, Hoàng Tuấn là cầu thủ đầu tiên lập cú đúp tại vòng loại Tây Nam bộ. "Cảm xúc của em rất vui khi ghi được bàn ở một giải đấu lớn và có nhiều cổ động viên. Càng ý nghĩa hơn khi đây là lần đầu tiên em tham gia giải bóng đá Thanh Niên sinh viên. Em cảm ơn thầy huấn luyện viên và các đồng đội đã tin tưởng giao cho em suất đá chính", Hoàng Tuấn bày tỏ sau trận đấu.

Cú đúp đầu tiên ở vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026, tác giả thần tượng Neymar- Ảnh 2.

Hoàng Tuấn lừa bóng qua thủ môn Trường ĐH FPT Cần Thơ

ẢNH: KHẢ HÒA

Cú đúp đầu tiên ở vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026, tác giả thần tượng Neymar- Ảnh 3.

Hoàng Tuấn (trái) ăn mừng pha ghi bàn cùng đồng đội

ẢNH: KHẢ HÒA

Chia sẻ thêm, chàng cầu thủ của Trường ĐH Cửu Long cho biết, anh chơi bóng đá từ những năm tiểu học. Thần tượng lớn nhất của Hoàng Tuấn là Neymar, một siêu sao của bóng đá thế giới nói chung và của Brazil nói riêng. Hình ảnh của Neymar với những pha xử lý kỹ thuật, đi bóng khéo léo và khả năng tạo đột biến trong không gian hẹp là cảm hứng mà Hoàng Tuấn rất thích học theo. Và chàng tiền đạo này đã cho thấy được phần nào sự nỗ lực tập luyện đó khi liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Trường ĐH FPT Cần Thơ trong hiệp 2.

Với sự tỏa sáng của Hoàng Tuấn, Trường ĐH Cửu Long có trọn vẹn 3 điểm, là đội khởi đầu tốt nhất so với 7 đội bóng còn lại của vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026. Điều này mang lại tinh thần tốt cho các tuyển thủ trước khi đối đầu với ĐH Cần Thơ vào ngày 18.1 và ĐH Trà Vinh vào ngày 20.1 tới đây.

Cú đúp đầu tiên ở vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026, tác giả thần tượng Neymar- Ảnh 4.

 

