Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO

Live Trường ĐH Quy Nhơn - Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn: Khó đoán

Thu Bồn - Bảo Nghi
20/01/2026 08:27 GMT+7

9 giờ 45 hôm nay (20.1), đội Trường ĐH Quy Nhơn đối đầu với đội Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn ở trận đấu thuộc khuôn khổ lượt cuối nhóm 4, vòng loại khu vực TP.HCM giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Trường ĐH Quy Nhơn vs Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn

Sau 2 lượt trận đầu tiên, đội bóng phải thi đấu xa nhà Trường ĐH Quy Nhơn đang gây ấn tượng với 2 chiến thắng liên tiếp. Thầy trò HLV Thái Bình Thuận có trận thắng quan trọng ở lượt ra quân trước đội Trường ĐH Sài Gòn (1-0), trước khi dễ dàng đánh bại đội Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn với tỷ số đậm 5-0.

Thành tích này giúp đội Trường ĐH Quy Nhơn dẫn dầu nhóm 4 với 6 điểm và hiệu số +6. Dù vậy, đội bóng đất võ vẫn chưa chắc suất góp mặt ở vòng play-off. Đại diện của miền Trung còn một trận đấu rất quan trọng, mang tính chất quyết định ở lượt trận cuối, gặp đội Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn. Đây hứa hẹn là trận đấu nảy lửa, khi hai đội bóng đều có thực lực.

Trường ĐH Quy Nhơn - Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn: 'Chung kết' nảy lửa - Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Quy Nhơn (trái) chỉ cần hòa là chắc chắn vào play-off với vị trí nhất nhóm 4

ẢNH: ĐỘC LẬP

Đội Trường ĐH Quy Nhơn nắm lợi thế, khi chỉ cần hòa là chắc chắn vào vòng play-off khu vực TP.HCM với vị trí nhất nhóm 4. Trong khi đó, đội Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn bắt buộc phải đánh đội Trường ĐH Quy Nhơn thì mới có hy vọng đi tiếp. Khi Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn nằm ở thế chân tường, trận đấu sẽ rất khó đoán.

Cục diện của nhóm 4 sẽ trở nên thú vị trong trường hợp, đội Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn thắng đội Trường ĐH Quy Nhơn, còn đội Trường ĐH Sài Gòn đánh bại đội Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Khi đó, Trường ĐH Quy Nhơn, Trường ĐH Sài Gòn và Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn cùng có 6 điểm và ăn "vòng quanh", nên sẽ xét hiệu số bàn thắng bại ở các trận đấu của 3 đội này.

Trường ĐH Quy Nhơn - Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn: 'Chung kết' nảy lửa - Ảnh 2.

