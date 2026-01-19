Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 - cúp THACO

Siêu phẩm để đời của chàng tiền vệ quê An Giang

Nghi Thạo
Nghi Thạo
19/01/2026 05:14 GMT+7

Cú vung chân từ đáy biên bằng má ngoài của Nguyễn Đức Huy tưởng chừng chỉ là một pha treo bóng đơn giản vào bên trong, nhưng trái bóng lại vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trên không rồi đi vào lưới.

Trên sân Tao Đàn chiều 17.1, khoảnh khắc ấy không chỉ góp phần vào chiến thắng đậm 7-0 của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM trước Trường ĐH Đà Lạt, mà còn mở ra một cột mốc rất ý nghĩa đối với Nguyễn Đức Huy. Bởi đây là bàn thắng đầu tiên của chàng sinh viên năm cuối tại TNSV THACO cup, sau 3 mùa giải bền bỉ khoác áo đội bóng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Với một tiền vệ phòng ngự, bàn thắng không phải là thước đo quen thuộc. Nhưng với Huy, đó là phần thưởng sau những tháng ngày âm thầm và cho cả một hành trình dài từ sân ruộng ở quê nhà An Giang đến giải đấu sinh viên lớn nhất cả nước. Đức Huy bộc bạch: "Pha lập công này có phần may mắn trong đó. Nhưng dù sao thì cũng thực sự vui sướng khi có bàn thắng đầu tiên tại giải đấu. Đây là khoảnh khắc mà em không thể nào quên".

Siêu phẩm để đời của chàng tiền vệ quê An Giang- Ảnh 1.

Nguyễn Đức Huy đã có bàn thắng để đời trong lần thứ 3 góp mặt tại TNSV VN

ẢNH: ĐỘC LẬP

Nguyễn Đức Huy sinh ra và lớn lên ở Chợ Mới, An Giang. Gia đình làm nông, tuổi thơ của Huy gắn liền với những buổi theo chân cha mẹ ra đồng. Chính những mảnh ruộng vừa gặt xong, gốc rạ còn lởm chởm là nơi thắp sáng và nuôi dưỡng niềm đam mê với trái bóng tròn của Đức Huy một cách tự nhiên nhất. "Em tiếp xúc và thích bóng đá qua những buổi chiều chơi bóng với đám bạn cùng trang lứa trên sân ruộng, sân đất ở quê. Kể từ đó, bóng đá theo em đến tận bây giờ, trên những sân cỏ của trường học", Đức Huy kể lại. Đam mê cứ thế lớn dần theo năm tháng, theo từng cấp học. Từ tiểu học, THCS đến THPT, bóng đá là điều không thể thiếu đối với Đức Huy. Lên đại học, Huy trở thành sinh viên ngành Điện tử - Viễn thông của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Không xuất thân từ lò đào tạo, không mang "mác" năng khiếu, Huy đến với đội bóng nhà trường sau một buổi tuyển chọn. Chỉ đơn giản là đăng ký, thử sức và được giữ lại bằng sự nghiêm túc, chăm chỉ, đúng kiểu của một tiền vệ phòng ngự luôn đặt tập thể lên trước.

Ba mùa giải liên tiếp xuất hiện tại TNSV THACO cup, Nguyễn Đức Huy đều có mặt trong đội hình Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Ít bàn thắng, ít khi được nhắc tên, nhưng anh luôn là mảnh ghép thầm lặng ở tuyến giữa. Nhắc đến kỷ niệm đáng nhớ nhất, Huy không nói về bàn thắng vừa ghi: "Chiếc HCĐ tại TNSV VN lần III - 2025 cúp THACO là kỷ niệm đáng nhớ của em tính đến lúc này. Đó là thành quả của tập thể sau nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ". Song, Đức Huy còn muốn nhiều hơn thế. Giải đấu năm nay cũng là mùa cuối của anh trong màu áo đội tuyển Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Sinh viên năm cuối, lịch học dày hơn, nhưng Đức Huy vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để có thể tập luyện và thi đấu. Đức Huy nhấn mạnh: "Trong mùa giải cuối cùng của quãng đời sinh viên, em muốn cháy hết mình, đóng góp những gì tốt nhất cho đội bóng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Em muốn cùng các đồng đội góp mặt ở vòng chung kết toàn quốc diễn ra tại Nha Trang vào tháng 3 tới và chinh phục chức vô địch".

Sau 2 lượt trận, đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đang dẫn đầu nhóm 8 với 6 điểm và hiệu số +9. Nguyễn Đức Huy và các đồng đội đang đứng trước cơ hội rất lớn để lấy suất vào vòng play-off, qua đó cạnh tranh tấm vé chơi ở VCK.

Siêu phẩm để đời của chàng tiền vệ quê An Giang- Ảnh 2.


Sau 3 năm diễn ra trên SVĐ Cần Thơ, vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá TNSV THACO cup 2026 lần đầu tổ chức tại Trường ĐH Đồng Tháp. Trước giờ khởi tranh, thông điệp 'Chơi đẹp – Thắng đẹp – Cổ vũ đẹp' đã lan tỏa trên đất sen hồng.

