Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 - cúp THACO

Từ chức vô địch V-League đến sân cỏ sinh viên

Nghi Thạo
Nghi Thạo
17/01/2026 05:47 GMT+7

Rời xa sân đấu V-League sau gần một thập niên chinh chiến, cựu hậu vệ Nguyễn Văn Hậu đã tìm thấy niềm vui mới trên băng ghế huấn luyện của đội bóng sinh viên, nơi niềm đam mê bóng đá được cháy theo cách vô tư nhất.

Nguyễn Văn Hậu bén duyên với trái bóng tròn từ năm 13 tuổi và trưởng thành từ lò đào tạo trứ danh của Đồng Tháp lúc bấy giờ. Với lối chơi cần mẫn ở vị trí hậu vệ trái, cầu thủ sinh năm 1989 nhanh chóng khẳng định được năng lực và có gần 10 năm chinh chiến ở giải đấu bóng đá cao nhất VN là V-League, lần lượt khoác áo CLB Đồng Tháp, CLB Quảng Nam và CLB Quảng Ninh. 

Đỉnh cao trong sự nghiệp của chàng trai đất sen hồng chính là mùa giải 2017. Trong màu áo CLB Quảng Nam, Văn Hậu cùng các đồng đội đã tạo nên cơn "địa chấn" khi bước lên ngôi vương V-League. Ngay sau đó, anh tiếp tục giúp đội bóng xứ Quảng bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu vô địch Siêu cúp quốc gia. Năm 2022, chàng trai quê Tháp Mười quyết định khép lại hành trình cầu thủ chuyên nghiệp, bỏ lại sau lưng những sân đấu đầy ắp khán giả.

Trợ lý HLV Nguyễn Văn Hậu

Trợ lý HLV Nguyễn Văn Hậu

ẢNH: KHẢ HÒA

Dù đã treo giày nhưng cái duyên với bóng đá vẫn đồng hành với Nguyễn Văn Hậu. Qua lời giới thiệu của những đồng nghiệp thân thiết, cựu cầu thủ 37 tuổi đã trở thành trợ lý HLV cho đội bóng Trường ĐH Đồng Tháp - ngôi trường đang đầu tư mạnh mẽ cho phong trào bóng đá sinh viên. Đứng cạnh Văn Hậu trên băng ghế chỉ đạo là HLV trưởng người Bồ Đào Nha đầy cá tính Joao Pedro và Nguyễn Văn Mộc - cựu danh thủ cùng lứa với Tấn Trường, Phan Thanh Bình. Sự kết hợp giữa "chất ngoại" và kinh nghiệm thực chiến của những cựu binh V-League đã tạo nên luồng sinh khí mới, biến đội bóng Trường ĐH Đồng Tháp trở thành một cái tên đáng gờm tại TNSV THACO cup 2026.

Với một người đã trải nghiệm bóng đá chuyên nghiệp trong nhiều năm, việc dẫn dắt các cầu thủ sinh viên mang lại cho Văn Hậu những cảm xúc rất đặc biệt. Anh chia sẻ, bóng đá chuyên nghiệp và sinh viên suy cho cùng đều gặp nhau ở một điểm, đó là niềm đam mê cháy bỏng với trái bóng tròn. Tuy nhiên, cách thể hiện lại hoàn toàn khác nhau. Văn Hậu cho hay: "Cầu thủ sinh viên đá theo cảm hứng nhiều, ít tính tổ chức và còn nhiều thiếu sót về chuyên môn, từ cách chạy chỗ đến kỹ thuật cơ bản... Đây là điều mà những người từng trải qua môi trường đào tạo bài bản như chúng tôi cần uốn nắn các cầu thủ sinh viên qua từng buổi tập". Thế nhưng, với cựu cầu thủ quê Đồng Tháp, sự thiếu sót ấy lại tạo nên cái "chất" rất riêng của bóng đá sinh viên, đó là sự vô tư, không toan tính và những khoảnh khắc ngẫu hứng đầy bất ngờ. Điều khiến vị trợ lý trẻ này cảm thấy mến và muốn gắn bó với các học trò chính là tinh thần cầu thị. "Cầu thủ sinh viên rất nhiệt tình, lắng nghe và luôn tìm tòi học hỏi. Các em biết mình yếu ở đâu thì cố gắng khắc phục, mạnh ở đâu thì sẽ phát huy. Ý thức đó khiến tôi rất trân trọng", nhà vô địch V-League 2017 tâm sự.

Theo trợ lý HLV Nguyễn Văn Hậu, anh cùng ban huấn luyện đội Trường ĐH Đồng Tháp muốn hướng đến không chỉ là những chiến thuật khô khan, mà là truyền đạt kinh nghiệm, giúp các em tự tin hơn trên sân cỏ. Từ những trận đấu vòng loại khu vực Tây Nam bộ cho đến giấc mơ giành vé dự VCK TNSV THACO cup 2026, cựu cầu thủ xứ sen hồng đang từng bước truyền lửa vào đôi chân những chàng sinh viên của đội bóng Trường ĐH Đồng Tháp.



 

