* ĐH Cần Thơ vs ĐH Trà Vinh

ĐH Cần Thơ và ĐH Trà Vinh đều tham gia vòng loại Tây Nam bộ TNSV từ mùa giải đầu tiên (2023). Tính đến hiện tại, đây là hai đội bóng giàu thành tích nhất khu vực. ĐH Cần Thơ đang nắm trong tay danh hiệu 1 năm quán quân (2023), 1 năm á quân. ĐH Trà Vinh nhỉnh hơn một chút khi có 1 năm về nhì, 2 năm liền về nhất vòng loại Tây Nam bộ (2024, 2025). Cuộc đụng độ của 2 "ông kẹ" của bóng đá học đường miền Tây tại TNSV THACO cup 2026 được dự đoán rất kịch tính, vì trình độ ngang sức ngang tài.

ĐH Cần Thơ và ĐH Trà Vinh đã đụng độ nhau 2 lần tại TNSV với kết quả chiến thắng chia đều cho mỗi đội ẢNH: DUY TÂN

Xét về phong độ, ĐH Cần Thơ đang có phần "tuột dốc" khi bị loại ngay từ vòng bảng hồi năm ngoái. Đội rất quyết tâm tìm lại vị thế của mình tại TNSV THACO cup 2026. Hành trình đó bắt đầu trước hết từ việc thay đổi nhà cầm quân. Hiện nay, HLV của ĐH Cần Thơ là ông Phan Việt Thái (trước đó là ông Châu Đức Thành - PV), là giảng viên giáo dục thể chất trong trường và có gần 15 năm làm trợ lý trọng tài tại giải hạng nhất quốc gia và V-League.

Với việc hiểu tâm lý sinh viên và có kiến thức sâu về bóng đá, nhiều người đang chờ xem vị tân HLV này sẽ làm gì để đưa ĐH Cần Thơ trở lại thời kỳ thi đấu thăng hoa, bùng nổ như đã từng làm được ở 3 năm trước.

Trong khi đó, qua 3 mùa đã tham gia, ĐH Trà Vinh cho thấy sự ổn định hơn trong lối chơi. Điều này có thể sẽ được tái hiện khi các cựu hảo thủ như Cao Lữ Minh Thuận, Nguyễn Văn Giàu, Hà Văn Thuận, Nguyễn Hoàng Nhật vẫn còn tiếp tục thi đấu. TNSV THACO cup 2026 sẽ là cơ hội để đội lập hat-trick "vé vàng" vòng loại Tây Nam bộ.

Kết quả này không chỉ mang lại niềm tự hào cho nhà trường, khẳng định vai trò thủ lĩnh của bóng đá học đường miền Tây, mà còn tạo nên một cột mốc lịch sử mới ở sân chơi bóng đá học đường. Để không bỏ lỡ thành tích này, ĐH Trà Vinh đặt mục tiêu phải có điểm trong trận đấu gặp ĐH Cần Thơ.