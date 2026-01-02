Cơ hội để Trường ĐH Trà Vinh lập hat- trick 'vé vàng'

Trong 3 năm qua, Trường ĐH Trà Vinh đã có bộ sưu tập thành tích ấn tượng tại vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam: một lần về nhì, 2 lần về nhất. Nhìn vào đó, có thể hiểu vì sao các trường bạn còn gọi đội Trà Vinh là "ông kẹ". Ý nói đến một thế lực mạnh mẽ của bóng đá học đường miền Tây mà bất kỳ ai cũng ngán ngại khi đối đầu.

Trường ĐH Trà Vinh đã về nhất vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2 năm liền (2024 và 2025) ẢNH: DUY TÂN

Lần đầu tham dự giải (2023), Trường ĐH Trà Vinh đã tiến vào trận chung kết vòng loại. Tuy năm đó đội để thua 0-2 trước ĐH Cần Thơ nhưng màn thể hiện của các tuyển thủ đã đọng lại nhiều ấn tượng về lối chơi đầy cố gắng và nỗ lực.

Một năm sau, trận đấu cuối cùng vòng loại Tây Nam bộ lại chứng kiến cuộc chạm trán duyên nợ giữa ĐH Cần Thơ và Trường ĐH Trà Vinh. Nhưng lần này, các tuyển thủ Trà Vinh đã mang đến bộ mặt hoàn toàn khác. Nhìn vào màn trình diễn thuyết phục của đội, mọi người thấy được chiến thắng 2-0 trước đại diện Tây Đô không phải là may mắn. Mà đó là thành quả ngọt ngào của một năm rút ra kinh nghiệm, kiên trì tập luyện, nghiên cứu kỹ lưỡng về đối phương.

Là đại diện duy nhất của miền Tây, thông điệp Trường ĐH Trà Vinh mang đến VCK TNSV THACO cup 2024 là tinh thần "mạnh mẽ đứng lên từ chính nơi vấp ngã". Đội đã thể hiện một lối bóng đá nhiệt huyết, máu lửa và đầy bất ngờ tại vòng bảng. Kết quả tiến tới trận tứ kết toàn quốc - nơi hội tụ toàn những "anh tài" xuất sắc nhất trong cả nước, là một thành tích đến nay chưa đội bóng nào của miền Tây làm được.

Đến TNSV THACO cup 2025, các tuyển thủ Trà Vinh vẫn giữ phong độ ổn định với một lối chơi chắc chắn. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi gặp phải hiện tượng "ngựa ô" Trường ĐH Nam Cần Thơ trong trận chung kết. Hết 80 phút thi đấu nhưng không có bàn thắng, cổ động viên những tưởng cả hai đã kéo nhau vào loạt sút penalty thì bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng đúng lúc. Bàn thắng quý giá vào phút bù giờ thứ 2 đã giúp đội Trà Vinh lập cú đúp "vé vàng" vòng loại Tây Nam bộ.

TNSV THACO cup 2026 là cơ hội để Trường ĐH Trà Vinh lập hat-trick "vé vàng" vòng loại Tây Nam bộ ẢNH: DUY TÂN

Vui mừng nhưng từ mùa giải năm rồi, đội cũng thấy rõ khoảng cách giữa các đội bóng miền Tây đã không còn chênh lệch, việc tìm kiếm bàn thắng cũng không còn dễ dàng. Vì thế ông Trầm Quốc Nam, HLV Trường ĐH Trà Vinh đã tỏ ra khá lo lắng cho hành trình bảo vệ "ngôi vương" vòng loại tại TNSV THACO cup 2026.

"Chúng tôi đã rơi vào bảng đấu khó khi có hai đội có trình độ khá ngang bằng là ĐH Cần Thơ và Trường ĐH Cửu Long. Bảng bên kia Trường ĐH Đồng Tháp cũng rất mạnh và có thêm lợi thế chơi trên sân nhà. Rất may là năm nay miền Tây có 1,5 suất vào VCK ", ông Nam nói.

Sự lo lắng của HLV Trường ĐH Trà Vinh có cơ sở khi gần đây các đội đã cùng góp mặt tại một giải đấu khác và Trà Vinh đã có một mùa giải đáng quên. Đội nhận thấy còn rất nhiều việc phải làm để gắn kết lối chơi của 13 tuyển thủ mới với những cựu hảo thủ như Cao Lữ Minh Thuận, Nguyễn Văn Giàu, Hà Văn Thuận, Nguyễn Hoàng Nhật...

Tuy khiêm tốn nói về mục tiêu của giải năm nay nhưng phải nhớ rằng Trường ĐH Trà Vinh rất có duyên với giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam. Đặc biệt hơn, TNSV THACO cup 2026 là cơ hội để đội lập hat-trick "vé vàng" vòng loại Tây Nam bộ. Kết quả này không chỉ mang lại niềm tự hào cho nhà trường, khẳng định vai trò "thủ lĩnh" của bóng đá học đường miền Tây, mà nó còn tạo nên một cột mốc lịch sử mới ở sân chơi bóng đá học đường. Và tất nhiên, các tuyển thủ Trà Vinh sẽ không muốn bỏ lỡ điều này.