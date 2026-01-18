Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng giành vé play-off đầu tiên với phong độ hủy diệt

Chiếm ngôi đầu với sức mạnh tuyệt đối

Kết thúc 3 lượt trận vòng loại TP.HCM, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng giành trọn vẹn 9 điểm tuyệt đối. Đáng chú ý hơn cả là hiệu số bàn thắng bại cực kỳ ấn tượng, khi ghi tới 15 bàn và không để lọt lưới bất kỳ bàn thua nào. TDTU đã lần lượt vượt qua Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM với tỷ số 6-0, Học viện Hàng không Việt Nam 5-0 và cuối cùng là chiến thắng 4-0 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT).

Chia sẻ sau trận thắng trước HUFLIT ở lượt cuối diễn ra chiều 18.1, HLV Nguyễn Đình Long cho biết ông cùng các học trò đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Ông Long nhấn mạnh rằng 2 chiến thắng trước đó chỉ là bước đệm để đội dồn toàn lực cho trận đấu lượt cuối. HLV Nguyễn Đình Long tiết lộ về: "Chúng tôi đã dặn các bạn rất kỹ, rằng hôm nay chúng ta phải thi đấu tuân thủ theo kỷ chiến thuật và phải đá pressing ngay từ đầu".

Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng giành vé vào vòng play-off khu vực TP.HCM với thành tích 3 trận toàn thắng ảnh: nhật thịnh

Theo ông Long, việc triển khai "pressing tầm cao" không chỉ giúp đội lấy lợi thế tấn công mà còn là phương án tối ưu để "giảm tải bớt những rủi ro ở phòng thủ". Chính sự kỷ luật trong tuân thủ chiến thuật đã giúp đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng ghi 4 bàn và giành chiến thắng thuyết phục trong trận đấu quan trọng.

Thử thách khó nhằn tại vòng play-off

Dù rất vui mừng khi là đội bóng đầu tiên đoạt vé vào vòng play-off tại khu vực TP.HCM, HLV Nguyễn Đình Long vẫn giữ thái độ thận trọng trước chặng đường phía trước. Ông nhận định giải đấu năm nay vô cùng khắc nghiệt khi có tới 35 đội tham gia (chia vào 9 nhóm) nhưng chỉ có các đội nhất nhóm cùng 2 đội nhì xuất sắc nhất mới có thể giành quyền đi tiếp.

Thầy trò HLV Nguyễn Đình Long dù không còn được thi đấu trên sân nhà, nhưng vẫn trình diễn lối chơi thuyết phục ẢNH: NHẬT THỊNH

Đáng chú ý, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã ghi đến 15 bàn và không để thủng lưới bàn nào ẢNH: NHẬT THỊNH

Hướng tới mục tiêu lọt vào nhóm 6 đội mạnh nhất của TP.HCM tham dự vòng chung kết toàn quốc, vị thuyền trưởng của đội TDTU chia sẻ: "Vòng play-off sẽ rất căng thẳng. Đó là vòng xác định 6 cái tên sẽ đi vòng chung kết. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả lực lượng lẫn tinh thần để đối đầu với những thử thách khắc nghiệt sắp tới".

Với phong độ cao và sự dẫn dắt tài tình của HLV Nguyễn Đình Long cùng các cộng sự, người hâm mộ TDTU hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một kết quả có lợi ở vòng đấu loại trực tiếp.