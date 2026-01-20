Trường ĐH Đồng Tháp nhận thưởng bất ngờ khi vào chung kết vòng loại Tây Nam bộ

Chiều tối qua (19.1), Trường ĐH Đồng Tháp đã có chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Trường ĐH Tây Đô ở lượt trận cuối nhóm A, qua đó đoạt tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Sau trận đấu này, Ban huấn luyện và các cầu thủ của ngôi trường đất sen hồng đã nhận được nhiều phần thưởng bất ngờ.

PGS-TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, trao thưởng cho đội nhà khi giành quyền vào chơi trận chung kết vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026 ẢNH: KHẢ HÒA

PGS-TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, đã xuống sân chúc mừng, trao thưởng "nóng" cho Ban huấn luyện 10 triệu đồng và tập thể đội bóng 10 triệu đồng để khích lệ tinh thần các cầu thủ.

Ngoài ra, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp còn trao thưởng 1 triệu đồng cho mỗi bàn thắng được ghi tại TNSV THACO cup 2026. Có 3 cầu thủ vinh dự nhận được phần thưởng này, gồm: Huỳnh Ngọc Luân (7, ghi bàn 1 bàn trong trận thắng 1-0 trước Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long); Nguyễn Võ Quốc Yên (6, ghi 2 bàn) và Lê Tấn Hào (15, ghi 1 bàn) trong chiến thắng 3-0 trước Trường ĐH Tây Đô.

PGS-TS Hồ Văn Thống trao thưởng cho các cầu thủ ghi bàn ẢNH: KHẢ HÒA

Đội nhận thưởng từ lãnh đạo Ngân hàng HD Bank chi nhánh Đồng Tháp ẢNH: KHẢ HÒA

Bên cạnh đó, để động viên tinh thần đội bóng của Trường ĐH Đồng Tháp, lãnh đạo Ngân hàng HD Bank chi nhánh Đồng Tháp đã thưởng 2 trận thắng của Trường ĐH Đồng Tháp với số tiền 3 triệu đồng/trận thắng.

Được tiếp lửa và quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo nhà trường là nguồn động lực to lớn, giúp các cầu thủ Trường ĐH Đồng Tháp thi đấu tốt trong trận chung kết vòng loại khu vực với đội xếp nhất nhóm B (ĐH Trà Vinh hoặc Trường ĐH Cửu Long) diễn ra vào chiều 22.1 tới đây.