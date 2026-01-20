Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên

Trường ĐH Đồng Tháp nhận thưởng bất ngờ khi vào chung kết vòng loại Tây Nam bộ

Thanh Duy - Trần Ngọc - Duy Tân
20/01/2026 08:33 GMT+7

Sau khi giành vé vào chơi trận chung kết, đội Trường ĐH Đồng Tháp đã nhận nhiều phần thưởng bất ngờ cho màn trình diễn ấn tượng tại vòng loại Tây Nam bộ giải TNSV THACO cup 2026

Chiều tối qua (19.1), Trường ĐH Đồng Tháp đã có chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Trường ĐH Tây Đô ở lượt trận cuối nhóm A, qua đó đoạt tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Sau trận đấu này, Ban huấn luyện và các cầu thủ của ngôi trường đất sen hồng đã nhận được nhiều phần thưởng bất ngờ.

Trường ĐH Đồng Tháp nhận thưởng bất ngờ khi vào chung kết vòng loại Tây Nam bộ- Ảnh 1.

PGS-TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, trao thưởng cho đội nhà khi giành quyền vào chơi trận chung kết vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026

ẢNH: KHẢ HÒA

PGS-TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, đã xuống sân chúc mừng, trao thưởng "nóng" cho Ban huấn luyện 10 triệu đồng và tập thể đội bóng 10 triệu đồng để khích lệ tinh thần các cầu thủ.

Ngoài ra, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp còn trao thưởng 1 triệu đồng cho mỗi bàn thắng được ghi tại TNSV THACO cup 2026. Có 3 cầu thủ vinh dự nhận được phần thưởng này, gồm: Huỳnh Ngọc Luân (7, ghi bàn 1 bàn trong trận thắng 1-0 trước Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long); Nguyễn Võ Quốc Yên (6, ghi 2 bàn) và Lê Tấn Hào (15, ghi 1 bàn) trong chiến thắng 3-0 trước Trường ĐH Tây Đô. 

Trường ĐH Đồng Tháp nhận thưởng bất ngờ khi vào chung kết vòng loại Tây Nam bộ- Ảnh 2.

PGS-TS Hồ Văn Thống trao thưởng cho các cầu thủ ghi bàn

ẢNH: KHẢ HÒA

Trường ĐH Đồng Tháp nhận thưởng bất ngờ khi vào chung kết vòng loại Tây Nam bộ- Ảnh 3.

Đội nhận thưởng từ lãnh đạo Ngân hàng HD Bank chi nhánh Đồng Tháp

ẢNH: KHẢ HÒA

Bên cạnh đó, để động viên tinh thần đội bóng của Trường ĐH Đồng Tháp, lãnh đạo Ngân hàng HD Bank chi nhánh Đồng Tháp đã thưởng 2 trận thắng của Trường ĐH Đồng Tháp với số tiền 3 triệu đồng/trận thắng.

Được tiếp lửa và quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo nhà trường là nguồn động lực to lớn, giúp các cầu thủ Trường ĐH Đồng Tháp thi đấu tốt trong trận chung kết vòng loại khu vực với đội xếp nhất nhóm B (ĐH Trà Vinh hoặc Trường ĐH Cửu Long) diễn ra vào chiều 22.1 tới đây.

Trường ĐH Đồng Tháp nhận thưởng bất ngờ khi vào chung kết vòng loại Tây Nam bộ- Ảnh 4.

 

Tin liên quan

Trường ĐH Đồng Tháp 3-0 Trường ĐH Tây Đô: Chủ nhà vào chung kết khu vực

Trường ĐH Đồng Tháp 3-0 Trường ĐH Tây Đô: Chủ nhà vào chung kết khu vực

Với chiến thắng 3-0 trước các tuyển thủ Tây Đô, đội chủ nhà Trường ĐH Đồng Tháp đã giành ngôi nhất nhóm A, qua đó giành tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết khu vực Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Khám phá thêm chủ đề

trường đh đồng tháp TNSV THACO CUP 2026 giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam Báo Thanh Niên Cúp THACO
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận