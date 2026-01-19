Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO

Live Trường ĐH Đồng Tháp – Trường ĐH Tây Đô: Cơ hội chia đều

Thanh Duy - Lĩnh Nam
19/01/2026 15:54 GMT+7

Trận đấu giữa Trường ĐH Đồng Tháp và Trường ĐH Tây Đô lúc 17 giờ hôm nay (19.1) sẽ xác định được chủ nhân của tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Sau 2 lượt trận, Trường ĐH Đồng Tháp đang dẫn đầu nhóm A vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026 với 4 điểm (hiệu số +1). Theo sau đó là Trường ĐH Tây Đô 2 điểm (hiệu số 0), Trường ĐH Nam Cần Thơ 2 điểm (hiệu số 0), Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 1 điểm (hiệu số -1).

Với kết quả này, quyền tự quyết đang nằm trong tay đội bóng của vùng đất sen hồng. Một chiến thắng sẽ đưa Trường ĐH Đồng Tháp vào chơi trận chung kết vòng loại Tây Nam bộ, biến mọi nỗ lực của các đội bóng còn lại trở nên vô nghĩa.

Nếu không có kết cục trên, cơ hội vẫn sẽ chia đều cho 3 đội là Trường ĐH Đồng Tháp, Trường ĐH Tây Đô và Trường ĐH Nam Cần Thơ (trong trường hợp Trường ĐH Nam Cần Thơ thắng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long ở trận đấu lúc 15 giờ -PV). Các đội sẽ tính tới các hiệu số phụ để xác định chủ nhân của tấm vé đi tiếp.

- Ảnh 1.

Trường ĐH Đồng Tháp đang tiến gần tới tấm vé chơi trận chung kết vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026

ẢNH: KHẢ HÒA

Hẳn nhiên, Trường ĐH Đồng Tháp không hề muốn các đội bóng khác chớp cơ hội của mình ngay trên sân nhà. Đội rất muốn khẳng định lại vị thế bóng đá học đường của mình, nhất là khi đã bị loại sớm tại vòng bảng TNSV THACO cup 2025. Thế nhưng, việc vượt qua Trường ĐH Tây Đô được dự đoán là không dễ. Những trận hòa và chiến thắng sít sao tại nhóm đấu này đã ít nhiều cho thấy trình độ ngang bằng giữa các đội.

- Ảnh 2.

Trường ĐH Tây Đô đang tạo nên những bất ngờ tại giải năm nay

ẢNH: KHẢ HÒA

Đặc biệt, Trường ĐH Tây Đô đang có một mùa giải thành công nhất trong suốt 3 mùa đã tham gia TNSV. Đội đang có tinh thần thoải mái, phấn khởi vì đã có những trận đấu hay trước những đối thủ được đánh giá cao hơn là Trường ĐH Nam Cần Thơ và Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Trận đấu quan trọng này là liều thử bản lĩnh về tâm lý, vượt qua áp lực của các tuyển thủ Đồng Tháp, vốn còn là nỗi lo của nhiều CĐV trong 2 trận đấu đã qua.

- Ảnh 3.

Bàn thắng quý giá của Huỳnh Ngọc Luân (7) ở phút 71 đã giúp Trường ĐH Đồng Tháp giải tỏa cơn khát chiến thắng tại vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

