Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO

Live Trường ĐH TDTT Đà Nẵng - Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng: Giữ chắc ngôi đầu!

Hoàng Sơn - Đông Nghi - Lĩnh Nam
20/01/2026 14:31 GMT+7

Trong trận đấu lúc 15 giờ 30 chiều nay 20.1, một chiến thắng trước đội Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng để bảo toàn ngôi đầu bảng không phải là nhiệm vụ quá khó khăn đối với Trường ĐH TDTT Đà Nẵng.

Đúng như nhận định của giới chuyên môn trước giờ bóng lăn, ĐH Huế và Trường ĐH TDTT Đà Nẵng có thực lực hơn hẳn so với 2 đối thủ còn lại trong bảng đấu khu vực Duyên hải miền Trung. Dù vậy, cả 2 đều phải rất vất vả mới giành được chiến thắng khi những đội bóng khác không cam chịu phận lót đường.

Giành chiến thắng 2-0 trước ĐH Duy Tân để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ ưu thế hiệu số bàn thắng bại là lợi thế lớn cho Trường ĐH TDTT Đà Nẵng trong cuộc đua giành vé tham dự VCK với ĐH Huế. 

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng – Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng: Giữ chắc ngôi đầu! - Ảnh 1.

Đội bóng Trường ĐH TDTT Đà Nẵng (áo xanh) đang chiếm lợi thế lớn khi ở ngôi đầu bảng sau lượt trận thứ nhất

ẢNH: ĐÔNG NGHI

Tuy nhiên, thầy trò HLV Trần Trung Kiên cần phải duy trì được lợi thế đó cho đến trước cuộc đối đầu trực tiếp với đối thủ ở lượt đấu cuối. Muốn vậy, họ phải vượt qua Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng – đội bóng vừa trắng tay trước ĐH Huế.

Thất bại ở lượt trận ra quân chắc chắn sẽ khiến Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng quyết tâm giành chiến thắng, nếu muốn nuôi hy vọng cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Dù vậy, thật khó để HLV Huỳnh Quang Huy và các học trò dám chơi sòng phẳng với Trường ĐH TDTT Đà Nẵng trong trận đấu chiều nay bởi chênh lệch chuyên môn là điều quá rõ.

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng – Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng: Giữ chắc ngôi đầu! - Ảnh 2.

Dù được đánh giá "dưới cơ" ĐH Huế nhưng trong lượt trận đầu tiên, đội bóng Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng (áo xanh) vẫn nhập cuộc đầy tự tin, gây ra không ít khó khăn cho đối thủ

ẢNH: ĐÔNG NGHI

Đội bóng Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng sẽ chấp nhận lùi toàn bộ đội hình chơi phòng ngự như ở lượt trận đầu và đặt mọi hy vọng vào khả năng xoay trở, độc lập tác chiến của Hữu Khôi trên hàng công và những cú sút phạt rất khó chịu của Tấn Bảo để tìm kiếm bất ngờ.

Tuy nhiên, Trường ĐH TDTT Đà Nẵng lại là đối thủ quá "già rơ". Cái cách mà các học trò của HLV Trần Trung Kiên chủ động giảm nhịp độ, chờ cho các cầu thủ ĐH Duy Tân xuống sức để tung ra đòn kết liễu vào cuối trận đấu trước cho thấy họ quá bản lĩnh, kinh nghiệm.

Chiều nay, một chiến thắng trước Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng để bảo toàn ngôi đầu bảng không phải là nhiệm vụ quá khó khăn đối với Trường ĐH TDTT Đà Nẵng.

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng – Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng: Giữ chắc ngôi đầu! - Ảnh 3.

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng – Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng: Giữ chắc ngôi đầu! - Ảnh 4.

