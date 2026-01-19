Hứa hẹn cuộc đua song mã khu vực Duyên hải miền Trung

Ứ NG VIÊN THỂ HIỆN BẢN LĨNH

Nhà vô địch mùa 1 đội ĐH Huế cùng đương kim á quân đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng giành trọn 3 điểm ở lượt trận ra quân vòng loại Duyên hải miền Trung diễn ra trên SVĐ Quân khu 5 (Đà Nẵng). Thể thức 4 đội đấu vòng tròn một lượt tính điểm chọn đội xếp nhất tham dự VCK khiến các đội phải bung toàn lực ngay từ đầu và hết sức thận trọng bởi sẩy chân là nguy cơ bị loại rất cao. Được đánh giá cao hơn nhưng trước đội ĐH Duy Tân chơi quyết tâm, chặt chẽ, phải đến gần cuối hiệp 2, đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng mới có bàn thắng mở tỷ số của Nguyễn Văn Chiến. Bàn thắng này giúp đội đương kim á quân TNSV THACO cup cởi bỏ áp lực đồng thời buộc đội ĐH Duy Tân phải chuyển trạng thái sang tấn công tìm bàn gỡ. Từ đó lộ ra những lỗ hổng và Nguyễn Nhật Huy tận dụng thành công, ấn định thắng lợi 2-0 cho đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng.

Nhà vô địch của mùa đầu tiên ĐH Huế (trái) đã có trận ra quân thành công ẢNH: ĐÔNG NGHI

Chiến thắng của đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng phần nào tạo áp lực lên đối thủ cạnh tranh là đội ĐH Huế khi chạm trán với đội Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng. Trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn, gay cấn và nỗ lực của các học trò HLV Nguyễn Long Hải được đền đáp với bàn thắng của Phan Tiến Dũng ở phút 69 với pha đánh đầu hiểm hóc. Thể hiện bản lĩnh để giành 3 điểm quan trọng ở trận ra quân, đội ĐH Huế cùng đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng hứa hẹn tạo nên cuộc đua song mã cho tấm vé dự VCK. Cuộc chạm trán giữa 2 đội bóng này ở lượt trận cuối nhiều khả năng cũng là trận "chung kết" của vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung.

Ấ N TƯỢNG ĐỘI TRƯỜNG ĐH T ÔN Đ ỨC T HẮNG

Sau 3 mùa giải được vào thẳng VCK với suất dành cho chủ nhà, tại TNSV THACO cup 2026, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng phải "tự lực cánh sinh" để tìm vé tham dự VCK tại Nha Trang. Trong tình thế mới, thầy trò HLV Nguyễn Đình Long có màn thể hiện đầy ấn tượng ở vòng loại khu vực TP.HCM. Sau lượt trận ra quân đánh bại đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM 6-0, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng tiếp tục vượt qua đội Học viện Hàng không VN với tỷ số 5-0 ở lượt trận thứ hai. Ở lượt trận cuối diễn ra hôm qua, thầy trò HLV Nguyễn Đình Long khẳng định sức mạnh với chiến thắng 4-0 trước đội Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM.

Giành 9 điểm tuyệt đối, ghi 15 bàn và không để thủng lưới bàn nào, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng xếp nhất nhóm 1, giành quyền vào vòng play-off đầy thuyết phục.

Trong khi đó ở lượt trận thứ hai của nhóm 9, đội Trường CĐ Giao thông vận tải ngược dòng đánh bại đội Trường ĐH Công thương với tỷ số 2-1. Hai bàn thắng liên tiếp ở những phút cuối trận thắp lại hy vọng cho đội Trường CĐ Giao thông vận tải. Ở nhóm đấu này chỉ có 3 đội, ưu thế thuộc về đội Trường ĐH Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM) khi đang có 3 điểm, chỉ cần hòa trận cuối trước đội Trường ĐH Công thương là giành vé vào play-off.

G AY CẤN KHU VỰC T ÂY N AM BỘ

Cuộc đua tranh ở nhóm B, vòng loại TNSV THACO cup 2026 khu vực Tây Nam bộ trên sân Trường ĐH Đồng Tháp diễn ra đầy gay cấn. Không thể giành trọn 3 điểm ở trận ra quân khi hòa đội ĐH Cần Thơ, hôm qua đội Trường ĐH Trà Vinh thi đấu bùng nổ, giành chiến thắng đậm đà 7-0 trước đội Trường ĐH FPT Cần Thơ. Ở trận còn lại, đội Trường ĐH Cửu Long đánh bại đội ĐH Cần Thơ với tỷ số sít sao 1-0, giữ vững ngôi đầu với 6 điểm.

Như vậy lượt trận cuối giữa đội Trường ĐH Cửu Long với đội Trường ĐH Trà Vinh sẽ quyết định ngôi nhất nhóm cùng tấm vé đấu với đội nhất nhóm A để giành suất tham dự VCK.