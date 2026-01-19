Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Live Trường CĐ FPT Polytechnic - Học viện Ngân hàng: Cơn mưa bàn thắng

Hồng Nam - Lĩnh Nam
19/01/2026 07:50 GMT+7

Đã hết động lực thành tích do chắc chắn có vé dự vòng chung kết sau 2 trận toàn thắng ở vòng loại phía bắc, nhưng Trường CĐ FPT Polytechnic vẫn có thể trút cơn mưa bàn thắng vào lưới Học viện Ngân hàng ở lượt trận hạ màn nhóm B, diễn ra lúc 9 giờ hôm nay (19.1).

* Nhận định trận đấu 

Trường CĐ FPT Polytechnic là đội bóng gây ấn tượng bậc nhất vòng loại phía bắc TNSV THACO cup 2026, khi đánh bại Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội và Trường ĐH Công nghệ Đông Á để chắc chắn khép lại nhóm B với ngôi đầu, đồng nghĩa tấm vé dự vòng chung kết TNSV Việt Nam lần đầu trong lịch sử. 

Với lực lượng giàu kinh nghiệm, nhiều gương mặt từng ăn tập chuyên nghiệp ở các lò PVF, Nutifood JMG... Trường CĐ FPT Polytechnic đã thể hiện sức mạnh áp đảo mặt bằng bóng đá sinh viên. 

Trường CĐ FPT Polytechnic - Học viện Ngân hàng: Cơn mưa bàn thắng - Ảnh 1.

Trường CĐ FPT Polytechnic (áo cam) đã đoạt vé đến vòng chung kết

ẢNH: TUẤN MINH

Các pha đỡ bóng, rê dắt, ban bật triển khai lối chơi hay ghi bàn của Trường CĐ FPT Polytechnic đều toát lên hình bóng ứng viên vô địch. Với HLV Trần Hữu Đông Triều trên ghế chỉ đạo, các cầu thủ Trường CĐ FPT Polytechnic như "hổ mọc thêm cánh", khi được rèn những miếng đánh hiện đại, đa dạng, nhuần nhuyễn, có thể cuốn phăng bất cứ đối thủ nào, dù là dạn dày như Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội.

Với sức mạnh vượt trội, tham vọng của Trường CĐ FPT Polytechnic sẽ không dừng ở mức vượt qua vòng loại, mà còn là làm nên chuyện tại vòng chung kết diễn ra tại Nha Trang vào tháng 3. Theo HLV Đông Triều, khâu chuẩn bị lực lượng của Trường CĐ FPT Polytechnic đã diễn ra ngay từ bây giờ. Trận gặp Học viện Ngân hàng lúc 9 giờ hôm nay (19.1) dù chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, nhưng lại rất giá trị để thầy Triều thử nghiệm đội hình, đánh giá sức mạnh của "tổ" dự bị và nhào nặn lối chơi thêm ăn ý.

Đội Học viện Ngân hàng đã chơi nỗ lực trong lần đầu dự vòng loại phía bắc TNSV THACO cup, nhưng vốn kinh nghiệm "mỏng" cùng lực lượng hạn chế đã khiến đội bóng này đuối sức. 16 bàn thua sau 2 trận cho thấy, Học viện Ngân hàng cần thêm thời gian tích lũy ở sân chơi bóng đá sinh viên.

Cuộc so tài với đội bóng mạnh như Trường CĐ FPT Polytechnic là cơ hội để đội Học viện Ngân hàng học hỏi và tiến bộ. Hy vọng, toàn đội sẽ chơi cố gắng để rời giải với lời chia tay đẹp. 

Trường CĐ FPT Polytechnic - Học viện Ngân hàng: Cơn mưa bàn thắng - Ảnh 2.

trường cđ fpt polytechnic Học viện Ngân hàng giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam tnsv thaco cup
