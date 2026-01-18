Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Live Trường ĐH Thủy lợi - Trường ĐH Đại Nam: Cơ hội cho 'tổ 2'

Hồng Nam - Lĩnh Nam
18/01/2026 12:42 GMT+7

Sau khi sớm đoạt vé dự vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup), Trường ĐH Thủy lợi nhiều khả năng thử nghiệm đội hình ở trận gặp Trường ĐH Đại Nam (14 giờ, 18.1) để đánh giá nhân sự cho chặng đường phía trước.

* Nhận định trận đấu 

Sau cú ngã bất ngờ ở vòng loại phía bắc TNSV THACO cup 2025, Trường ĐH Thủy lợi đã trở lại ấn tượng tại vòng loại năm nay, nhờ chuẩn bị chu toàn, cẩn trọng và thi đấu bùng nổ hơn.

Các học trò HLV Vũ Văn Trung đã đánh bại ĐH Công nghiệp Hà Nội (2-0) và ĐH Phenikaa (5-0) để đoạt vé đến vòng chung kết sớm một lượt đấu. Đặc biệt, ở trận gặp ĐH Phenikaa, Trường ĐH Thủy lợi đã ghi 3 bàn trong hiệp 2 dù phải đá thiếu người. Điều đó cho thấy với Trường ĐH Thủy lợi, đẳng cấp là mãi mãi. 

Trường ĐH Thủy lợi - Trường ĐH Đại Nam: Cơ hội cho 'tổ 2' - Ảnh 1.

Trường ĐH Thủy lợi (áo đỏ) dễ dàng đoạt vé đến vòng chung kết

ẢNH: TUẤN MINH

Tấm vé dự vòng chung kết sớm đã trao cho Trường ĐH Thủy lợi "đặc quyền" được thử nghiệm đội hình ở lượt cuối nhóm A vòng loại phía bắc TNSV THACO cup 2026. 

HLV Vũ Văn Trung nhiều khả năng sử dụng "tổ 2", với những cầu thủ trẻ trung, tiềm năng mới học năm nhất hoặc năm hai vừa gia nhập đội. Đây là lực lượng tiềm năng sẽ tiếp nối lứa đàn anh Hoàng Danh, Đức Hoan... ở đội một trong những năm tới, chỉ cần có cơ hội tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc. Trận gặp Trường ĐH Đại Nam cũng là thời cơ để ông Vũ Văn Trung đánh giá chiều sâu đội hình, nhằm chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho vòng chung kết.

Ngay cả khi đá đội hình phụ, Trường ĐH Thủy lợi cũng mạnh hơn Trường ĐH Đại Nam. Đáng tiếc cho Trường ĐH Đại Nam, khi bị cầm hòa cả 2 trận đã qua dù chơi hay hơn đối thủ. Khả năng tận dụng cơ hội vẫn là dấu hỏi lớn, có thể ngăn Trường ĐH Đại Nam tìm đến chiến thắng ở trận đấu cuối cùng. 

Trường ĐH Thủy lợi - Trường ĐH Đại Nam: Cơ hội cho 'tổ 2' - Ảnh 2.

