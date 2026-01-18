* Nhận định trận đấu

Dưới góc nhìn chuyên môn, các đội bóng tham dự vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung đều xác định mức độ cạnh tranh rất cao khi bảng đấu này chỉ có 1 suất duy nhất vào vòng chung kết, buộc các đội phải nhập cuộc với sự thận trọng tối đa ngay từ đầu.

Trước giờ bóng lăn, HLV Trần Trung Kiên (ĐH TDTT Đà Nẵng) cho rằng, dù bảng đấu chỉ có 4 đội nhưng tính cạnh tranh không hề giảm sút, thậm chí còn khốc liệt hơn. “Chỉ cần sơ sẩy một trận là sẽ gặp rất nhiều khó khăn”, ông Kiên nhấn mạnh.

Để chuẩn bị cho giải, đội ĐH TDTT Đà Nẵng duy trì tập luyện thường xuyên với tần suất mỗi tuần một buổi. Dù lực lượng có nhiều xáo trộn do nhiều cầu thủ trụ cột ra trường nhưng với nguồn sinh viên chuyên ngành bóng đá, đội đương kim á quân không quá lo lắng vấn đề nhân sự.

Không chỉ vậy, ĐH TDTT Đà Nẵng còn bổ sung nhân sự từ tuyến trẻ của bóng đá Quảng Nam theo quy chế bóng đá Việt Nam và Điều lệ giải. Cùng với đó, đội cũng thường xuyên thi đấu tập huấn với các đội trẻ của CLB SHB Đà Nẵng, trẻ Quảng Nam để tích luỹ kinh nghiệm.

Dù vậy, đương kim á quân TNSV vẫn đánh giá cao đối thủ ĐH Duy Tân trong cuộc đối đầu chiều nay. "Mục tiêu của chúng tôi là phải giành kết quả tốt nhất trong trận ra quân nhưng trong bóng đá thì chưa thể nói trước bất cứ điều gì. Hy vọng tất cả các đội đều thi đấu hết mình và cống hiến những trận cầu hấp dẫn cho khán giả", HLV Trần Trung Kiên tâm sự.

Với sự đầu tư kỹ càng, đội bóng ĐH Duy Tân sẵn sàng bước vào cuộc đua tranh vé duy nhất vào vòng chung kết ẢNH: HUY ĐẠT

Trong khi đó, ĐH Duy Tân cũng không giấu diếm tham vọng ở lần thứ 4 tham dự giải. HLV Nguyễn Tuấn Vũ đã tổ chức tuyển chọn, tập trung lực lượng và cho các học trò tập luyện từ rất sớm. Thêm vào đó, đội cũng có 3 sự bổ sung chất lượng từ tuyến trẻ Quảng Nam là tiền vệ Nguyễn Hoàng Khang, tiền đạo Nguyễn Xuân Việt và Trần Triệu Anh Khoa.

"Trong nhiều năm qua, lãnh đạo ĐH Duy Tân rất quan tâm, đầu tư cho hoạt động của sinh viên, từ nghiên cứu khoa học đến văn nghệ, thể dục thể thao nên đội bóng cũng nhận được sự kỳ vọng lớn từ nhà trường. Tôi và các cầu thủ đều xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với nhà trường nên sẽ quyết tâm thi đấu giành thành tích cao nhất ở giải đấu lần này", HLV Nguyễn Tuấn Vũ chia sẻ.

Ngay trận đầu đã phải đối đầu với ứng viên nặng ký ĐH TDTT Đà Nẵng nên sẽ rất khó khăn cho ĐH Duy Tân. Dù vậy, HLV Tuấn Vũ và các học trò không hề e ngại và cho biết, họ sẽ thi đấu hết mình để giành kết quả tốt nhất. Hứa hẹn đây sẽ là trận cầu rất hấp dẫn.