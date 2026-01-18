Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Live ĐH Duy Tân - ĐH TDTT Đà Nẵng: Không được phép sơ sẩy!

Hoàng Sơn - Lĩnh Nam - Đông Nghi
18/01/2026 12:31 GMT+7

Trận đấu mở màn vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup) diễn ra lúc 13 giờ 30 ngày 18.1 hứa hẹn căng thẳng ngay từ những phút đầu, khi hai ứng viên giàu tham vọng là ĐH TDTT Đà Nẵng và ĐH Duy Tân chạm trán trong bối cảnh bảng đấu chỉ có duy nhất 1 suất vào vòng chung kết.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

 * Nhận định trận đấu 

Dưới góc nhìn chuyên môn, các đội bóng tham dự vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung đều xác định mức độ cạnh tranh rất cao khi bảng đấu này chỉ có 1 suất duy nhất vào vòng chung kết, buộc các đội phải nhập cuộc với sự thận trọng tối đa ngay từ đầu. 

Trước giờ bóng lăn, HLV Trần Trung Kiên (ĐH TDTT Đà Nẵng) cho rằng, dù bảng đấu chỉ có 4 đội nhưng tính cạnh tranh không hề giảm sút, thậm chí còn khốc liệt hơn. “Chỉ cần sơ sẩy một trận là sẽ gặp rất nhiều khó khăn”, ông Kiên nhấn mạnh.

Để chuẩn bị cho giải, đội ĐH TDTT Đà Nẵng duy trì tập luyện thường xuyên với tần suất mỗi tuần một buổi. Dù lực lượng có nhiều xáo trộn do nhiều cầu thủ trụ cột ra trường nhưng với nguồn sinh viên chuyên ngành bóng đá, đội đương kim á quân không quá lo lắng vấn đề nhân sự. 

Không chỉ vậy, ĐH TDTT Đà Nẵng còn bổ sung nhân sự từ tuyến trẻ của bóng đá Quảng Nam theo quy chế bóng đá Việt Nam và Điều lệ giải. Cùng với đó, đội cũng thường xuyên thi đấu tập huấn với các đội trẻ của CLB SHB Đà Nẵng, trẻ Quảng Nam để tích luỹ kinh nghiệm. 

Dù vậy, đương kim á quân TNSV vẫn đánh giá cao đối thủ ĐH Duy Tân trong cuộc đối đầu chiều nay. "Mục tiêu của chúng tôi là phải giành kết quả tốt nhất trong trận ra quân nhưng trong bóng đá thì chưa thể nói trước bất cứ điều gì. Hy vọng tất cả các đội đều thi đấu hết mình và cống hiến những trận cầu hấp dẫn cho khán giả", HLV Trần Trung Kiên tâm sự.

ĐH Duy Tân - ĐH TDTT Đà Nẵng: Không được phép sơ sẩy! - Ảnh 1.

Với sự đầu tư kỹ càng, đội bóng ĐH Duy Tân sẵn sàng bước vào cuộc đua tranh vé duy nhất vào vòng chung kết

ẢNH: HUY ĐẠT

Trong khi đó, ĐH Duy Tân cũng không giấu diếm tham vọng ở lần thứ 4 tham dự giải. HLV Nguyễn Tuấn Vũ đã tổ chức tuyển chọn, tập trung lực lượng và cho các học trò tập luyện từ rất sớm. Thêm vào đó, đội cũng có 3 sự bổ sung chất lượng từ tuyến trẻ Quảng Nam là tiền vệ Nguyễn Hoàng Khang, tiền đạo Nguyễn Xuân Việt và Trần Triệu Anh Khoa.

"Trong nhiều năm qua, lãnh đạo ĐH Duy Tân rất quan tâm, đầu tư cho hoạt động của sinh viên, từ nghiên cứu khoa học đến văn nghệ, thể dục thể thao nên đội bóng cũng nhận được sự kỳ vọng lớn từ nhà trường. Tôi và các cầu thủ đều xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với nhà trường nên sẽ quyết tâm thi đấu giành thành tích cao nhất ở giải đấu lần này", HLV Nguyễn Tuấn Vũ chia sẻ.

Ngay trận đầu đã phải đối đầu với ứng viên nặng ký ĐH TDTT Đà Nẵng nên sẽ rất khó khăn cho ĐH Duy Tân. Dù vậy, HLV Tuấn Vũ và các học trò không hề e ngại và cho biết, họ sẽ thi đấu hết mình để giành kết quả tốt nhất. Hứa hẹn đây sẽ là trận cầu rất hấp dẫn.

Ban tổ chức vinh dự nhận được sự quan tâm đồng hành của nhiều cơ quan, doanh nghiệp trong việc tổ chức vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung, gồm: Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 3, Sở VH-TT-DL Đà Nẵng, Bệnh viện 199.

ĐH Duy Tân - ĐH TDTT Đà Nẵng: Không được phép sơ sẩy! - Ảnh 2.

ĐH Duy Tân - ĐH TDTT Đà Nẵng: Không được phép sơ sẩy! - Ảnh 3.

 

Tin liên quan

'Đế chế bóng đá' Trường ĐH Thủy lợi đã trở lại

'Đế chế bóng đá' Trường ĐH Thủy lợi đã trở lại

Bỏ lại sau lưng nỗi buồn dừng bước ở vòng loại mùa trước, Trường ĐH Thủy lợi đã trở lại vòng chung kết TNSV THACO Cup 2026 với quyết tâm giương cao lá cờ trong làng bóng đá học đường.

Cầu thủ 1,85 m ghi bàn thắng quý hơn vàng cho Trường ĐH Đồng Tháp tại TNSV THACO cup 2026

Chân sút hâm mộ Neymar lập cú đúp, Trường ĐH Cửu Long khởi đầu ấn tượng ở TNSV THACO Cup 2026

Khám phá thêm chủ đề

ĐH Duy Tân ĐH TDTT Đà Nẵng giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam tnsv thaco cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận